Am teuersten sind Wohnungen in Minsk, der Hauptstadt des Landes. Ein Quadratmeter der Immobilien zum Verkauf in Weißrussland kostet hier durchschnittlich 1.500 Euro. In Neubauten im Premium-Segment sind Preise oft doppelt so hoch. Wohnungen in Grodno und Vitebsk kosten günstiger. Der Durchschnittspreis pro Quadratmeter variiert zwischen 500 und 800 Euro.