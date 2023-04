Beschreibung des Unternehmens

Vor sieben Jahren haben wir als neues, modernes und ehrgeiziges Unternehmen angefangen. Wir sind jetzt stark führend bei Immobilien, sowohl in Bezug auf die Anzahl der Makler als auch in Bezug auf die Anzahl der Transaktionen. Daher aktualisieren wir unser Image, weil wir uns als solides, innovatives und zuverlässiges Unternehmen positionieren wollen, das einen guten Ruf für die Bereitstellung aller Immobiliendienstleistungen von höchster Qualität hat. Capital, das größte Immobilienagenturunternehmen in Litauen, stärkt seine Positionen auch in anderen Ländern - in Lettland und Spanien.