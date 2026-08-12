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Wohnimmobilien in Bulgarien

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Bansko
10
Sofia
250
Sweti Wlas
4
Oblast Burgas
5481
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6 875 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 5 zimmer in Nessebar, Bulgarien
UP UP
Ferienhaus 5 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Exklusiv!!!Neue Fachwerkhäuser mit Panoramablick auf das Meer und die Berge, in der malerisc…
$242,739
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Wohnung 2 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 3/5
Strand 1-Zimmer-Wohnung mit Panoramablick auf das Meer im Garten Eden, Sveti Vlas IBG Real E…
$161,439
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Wohnung 2 zimmer in Warna, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Warna, Bulgarien
Zimmer 2
Fläche 131 m²
Stockwerk 4/5
Objektcode: 20260709075753Botanic Residence – eine profitable Investition in Immobilien am M…
$461,882
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Dmd consulting
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 1 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnung 1 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 2/6
Studio mit Sea & Pool Blick ins Grand Hotel Sveti Vlas – Beachfront IBG Real Estates bietet…
$97,091
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Nessebar, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Objektbeschreibung: Zum Verkauf steht ein gepflegtes Studio mit **41 m² Wohnfläche** im beli…
$69,115
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Nils Ott Real Estates
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Wohnung 1 zimmer in Warna, Bulgarien
Wohnung 1 zimmer
Warna, Bulgarien
Zimmer 1
Fläche 79 m²
Stockwerk 2/8
Objektcode: 20260714163702Grand Millennium – moderne Immobilieninvestitionen in VarnaDer Kau…
$163,766
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Nessebar, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Objektbeschreibung: Zum Verkauf steht ein gemütliches Studio mit einer Wohnfläche von 37 m² …
$63,474
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Haus 4 zimmer in Orizare, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Orizare, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Etagenzahl 2
New Build! Modernes 3-Zimmer-Haus mit privatem Garten in Orizare, nur 10 km von Sunny Beach …
$241,904
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Wohnung 2 zimmer in Pomorie, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Pomorie, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Stockwerk 4/6
Wohnung in einem Wohngebäude in der Tuthon Street, Pomorie IBG Real Estates freut sich, dies…
$127,133
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Objektbeschreibung: Möbliertes Studio mit seitlichem Meerblick in der Royal Bay Residence - …
$64,375
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Wohnung 2 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 2/6
Seafront! Möblierte 1-Zimmer-Wohnung mit Meerblick in Dolce Vita 2, Sveti Vlas IBG Real Esta…
$161,825
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sosopol, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sosopol, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Objektbeschreibung: Gemütliche 2-Zimmer-Wohnung mit Meerblick im Sozopol Bay View - Budjaka,…
$122,394
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Wohnung in Warna, Bulgarien
Wohnung
Warna, Bulgarien
Etagenzahl 5
Wasser Sehen Sie Wohnkomplex in Varna (Bulgarien). 150 m vom Kabakum Beach. Das Konzept sieh…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 2/7
ID 34044846 Preis: 229.900 EuroMenschensiedlung: St. VlasZimmer: 3Gesamtfläche: 90 Quadratme…
$265,321
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Nessebar, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Objektbeschreibung: Exklusive 2-Zimmer-Wohnung im Venera Palace - Sonnenstrand, Bulgarien L…
$156,604
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Wohnung in Nessebar, Bulgarien
Wohnung
Nessebar, Bulgarien
Fläche 26 m²
Stockwerk 1/5
ID 34355790Preis: 36.000 Euro Bevölkerung: Sonnenstrand Zimmer: 1 Gesamtfläche: 26 Quadratme…
$41,547
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Wohnung 1 zimmer in Warna, Bulgarien
Wohnung 1 zimmer
Warna, Bulgarien
Zimmer 1
Fläche 86 m²
Stockwerk 2/6
Objektcode: 20260710111814Wir bieten eine moderne 1-Zimmer-Wohnung mit einer Fläche von 86 m…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 6/6
Möblierte 1-Zimmer-Wohnung in Royal Sun, Sunny Beach IBG Real Estates freut sich, diese exkl…
$95,349
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Nessebar, Bulgarien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Objektbeschreibung: Exklusive 3-Zimmer-Wohnung im Venera Palace - Sonnenstrand, Bulgarien L…
$315,520
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Nessebar, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Objektbeschreibung: Gepflegtes Studio im Holiday Fort Club - Sonnenstrand, Bulgarien Komfor…
$64,722
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Wohnung 1 zimmer in Warna, Bulgarien
Wohnung 1 zimmer
Warna, Bulgarien
Zimmer 1
Fläche 76 m²
Stockwerk 3/5
Objektcode: 20260720121916Botanische Residenz – moderne Immobilie zum Wohnen und Investieren…
$204,566
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Nessebar, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Objektbeschreibung: Gemütliche 2-Zimmer-Wohnung in Sun City 2 - Nähe Cacao Beach, Sonnenstra…
$87,259
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Wohnung 1 zimmer in Warna, Bulgarien
Wohnung 1 zimmer
Warna, Bulgarien
Zimmer 1
Fläche 88 m²
Stockwerk 3/6
Objektcode: 20260710111714Azur Aqua 2 - ein moderner Komplex für ein komfortables Familienle…
$365,494
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Wohnung 1 zimmer in Warna, Bulgarien
Wohnung 1 zimmer
Warna, Bulgarien
Zimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 2/5
Objektcode: 20260709075811Botanische Residenz – moderne Architektur und hoher KomfortBotanic…
$212,408
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Wohnung 1 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Wohnung 1 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 5/5
Geräumiges Studio mit zusätzlichem Mezzanine Sleeping Area & Mountain Blick in Sunny Fort, S…
$79,771
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IBG REAL ESTATES LTD
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Nessebar, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Objektbeschreibung: Exklusive 2-Zimmer-Wohnung im Venera Palace - Sonnenstrand, Bulgarien L…
$156,604
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Wohnung 1 zimmer in Warna, Bulgarien
Wohnung 1 zimmer
Warna, Bulgarien
Zimmer 1
Fläche 76 m²
Stockwerk 2/8
Objektcode: 20260714164226Grand Millennium - moderne Wohnungen für ein komfortables Familien…
$161,719
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Nessebar, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Objektbeschreibung: Zum Verkauf steht ein gemütliches Studio mit einer Wohnfläche von 42 m²,…
$78,019
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Wohnung 1 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Wohnung 1 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 5/5
Neuer Build ohne Wartungsgebühr! Geräumiges Top-Floor Studio in La Mer Gold Residence, Nesse…
$74,875
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Wohnung 1 zimmer in Aheloy, Bulgarien
Wohnung 1 zimmer
Aheloy, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 7/7
Panorama Sea View Studio in Midia Grand Resort, Aheloy IBG Real Estates freut sich, dieses …
$81,787
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Immobilieninvestitionen in Bulgarien: Preisanalyse und detaillierter Kaufratgeber
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