Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Litauen

;
Vilnius
101
Kaunas
42
Klaipeda
17
Polangen
8
Zeig mehr
311 immobilienobjekte total found
Investition 560 m² in Mulau, Litauen
Investition 560 m²
Mulau, Litauen
Fläche 560 m²
Etagenzahl 2
Verwaltungs- und Geschäftsräume in P. Tsvirkos Street, Moletai, LitauenFür weitere Informati…
$361,854
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
English, Русский, Polski
Gewerbefläche 2 563 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 2 563 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 2 563 m²
INVESTITIONSBESTIMMUNG FÜR VERWALTUNG, PRODUKTION UND STORAGE IN BOUTH FEEDINGSTUFFS senden …
$2,04M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 124 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 124 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 124 m²
Stockwerk 1
ENTWICKLUNG DESIGN COMMERCIAL PREMISE IN ROAD G - MAXIMUM UND SERIOUS AREAS Der Preis wurde…
$358,331
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 722 m² in Ramonai, Litauen
Gewerbefläche 722 m²
Ramonai, Litauen
Fläche 722 m²
Stockwerk 1
VERKAUF DER GENEHMIGUNGEN MIT AUDIBLE RAMEN K.SAV. Ramons - Dorf in Raseiniai Bezirk Gemein…
$69,558
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 1 149 m² in Pabalve, Litauen
Gewerbefläche 1 149 m²
Pabalve, Litauen
Fläche 1 149 m²
Stockwerk 1
Gewerberäume in Telšiai Bereich werden verkauft. Eine Meile entfernt. Die Räumlichkeiten kön…
$52,169
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 169 991 m² in Kedahnen, Litauen
Gewerbefläche 169 991 m²
Kedahnen, Litauen
Fläche 169 991 m²
InDIVIDUAL OBJECT - 17 HA A SEAT AERODROME, WHETHER DIFFERENT NUCLEAR TACK, MANEVRATION TACK…
$4,06M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
TekceTekce
Gewerbefläche 71 m² in Telsche, Litauen
Gewerbefläche 71 m²
Telsche, Litauen
Fläche 71 m²
Stockwerk 2
ERGEBNISSE DER INVESTITIONEN Verwaltungsgebäude von 71,40 qm mit Gemeinschaftseinrichtungen …
$78,137
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 890 m² in Mulau, Litauen
Gewerbefläche 890 m²
Mulau, Litauen
Fläche 890 m²
Stockwerk 1
Der gut ausgebaute und bekannte "ASVEJS POILSIAVIETIES"-Komplex wird im Stadtteil MOL âT Ø n…
$1,36M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 712 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 712 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 712 m²
Stockwerk 1
ENTWICKLUNG DES VERWALTUNGS / MARKETING ALLOCATION VON 712 KV.M. G. 220, I-I. > Tabelle > A…
$1,17M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 139 m² in Ponewiesch, Litauen
Gewerbefläche 139 m²
Ponewiesch, Litauen
Fläche 139 m²
! GEBÄLTE DESIGN BY PROJEKT G.20A MIT DER LOSS von 3,63 ARM AREA. BAUEN FÜR DIE ENTWICKLUNG …
$85,673
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 453 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 453 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 453 m²
Stockwerk 1
ZUSAMMENARBEIT PREMISE im MILK CENTRE - FREEDOM ALERT Exklusive Geschäftsräume werden in ein…
$1,74M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 890 m² in Ruß, Litauen
Gewerbefläche 890 m²
Ruß, Litauen
Fläche 890 m²
Stockwerk 1
Es wird in einer exklusiven Lage, in der Nähe der Nemo verkauft, ein Gebäude von fast 900 m …
$312,073
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 1 736 m² in Šiauliai, Litauen
Gewerbefläche 1 736 m²
Šiauliai, Litauen
Fläche 1 736 m²
Stockwerk 1
Gewerbeimmobilien werden im Zentrum der Stadt Šiauliai verkauft - Investitionen, die Aufmerk…
$1,59M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 464 m² in Warnen, Litauen
Gewerbefläche 464 m²
Warnen, Litauen
Fläche 464 m²
Stockwerk 1
Verwaltungsgebäude zum Verkauf in Varėna, Rūstų g. 55. Ein strategisch guter Ort, neben dem…
$46,125
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 395 m² in Tryskiai, Litauen
Gewerbefläche 395 m²
Tryskiai, Litauen
Fläche 395 m²
ERGEBNISSE DER ZUSAMMENARBEIT - PRODUKTION - STORAGE PREMIUM Anschrift: Bokšto g. 19, Traka…
$54,487
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 786 m² in Wilkowischken, Litauen
Gewerbefläche 786 m²
Wilkowischken, Litauen
Fläche 786 m²
Stockwerk 1
Zum Verkauf Café mit kommerziellen und Nebengebäuden, Gesamtfläche 786.39 m2. Derzeit wird …
$289,826
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 66 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 66 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 66 m²
Stockwerk 1
SALE LIGHT, ERDVIOS UND FUNCTIONALITÄTEN IN DER SENAMIUS! _ ________________________________…
$281,217
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 64 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 64 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 64 m²
In der Altstadt werden 120 m2 Zimmer verkauft. Sie können einen kleineren Teil von 64 qm kau…
$169,477
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 788 m² in Karckellen, Litauen
Gewerbefläche 788 m²
Karckellen, Litauen
Fläche 788 m²
Stockwerk 2
COMMERCIAL BUILDINGS IN STRATEGIC FIELD - PUKI ACCESS TO BUSINESS DEVELOPMENT! WRITTENHANDEL…
$84,629
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 1 478 m² in Ponewiesch, Litauen
Gewerbefläche 1 478 m²
Ponewiesch, Litauen
Fläche 1 478 m²
Stockwerk 1
STRATEGISCHE ENTWICKLUNG DES UNTERNEHMENS - FUNKTIONEN / ERZEUGNISSE MIT ADMINISTRATIVEN ZUS…
$519,425
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 500 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 500 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 500 m²
Stockwerk 1
AWARD DIE VERWALTUNGS ALLOCATION DER ERDVIO500 KV.M. über die HAUSHALTE 'HEADS. Derzeit gibt…
$1,15M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 240 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 240 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 240 m²
Stockwerk 1
IN NORTHERN DESIGNATES SERVY SIGNIFIKANT TEILEN! ----------------- PRINZIP - Ja. Die Räumlic…
$349,716
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 560 m² in Mulau, Litauen
Gewerbefläche 560 m²
Mulau, Litauen
Fläche 560 m²
Stockwerk 1
Im Zentrum von Molėtai, Alberto Jauniškio g. 16 wird ein privates Bürogebäude von 560,15 Qua…
$405,756
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 756 m² in Traken, Litauen
Gewerbefläche 756 m²
Traken, Litauen
Fläche 756 m²
Stockwerk 1
DIFFERENT INVESTITION PROJEKT ZU TRAVEL CENTRE! ÜBER DIE KARTE DES EFERENZ Die Gesamtfläche …
$869,478
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 124 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 124 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 124 m²
Stockwerk 1
Leichte und gemütliche Räumlichkeiten von 124 qm, im Oz Park, im Stadtteil Baltuppi, werden …
$409,883
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 231 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 231 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 231 m²
Stockwerk 2
Verwaltungsgebäude werden im Geschäftszentrum in Šalaukte verkauft. Die Räumlichkeiten sind …
$404,023
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 63 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 63 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 63 m²
Stockwerk 1
63 KV senden. M. STUDIJA im SECOND HEAD! --- Dies ist eine ausgezeichnete Wahl für diejenige…
$342,856
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 190 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 190 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 190 m²
Stockwerk 2
PUKUS COMMERCIAL BUILDING MIT einem LIGHTER von 5,15 WARS, TOME PROSPECT!! Wir bieten attrak…
$575,498
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 3 339 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 3 339 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 3 339 m²
Etagenzahl 5
Ein Grundstück (aus dem Staat freigelassen) mit einem Gästehaus-Projekt steht zum Verkauf.Ge…
$1,09M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 100 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 100 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 100 m²
Stockwerk 1
In der Stadt Vilnius, Baltupio Street, werden die Räumlichkeiten im "Jomanto Park Project" (…
$316,674
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių

Eigenschaftstypen in Litauen

hotels
bereites geschäft
Realting.com
Gehen