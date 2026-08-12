Häufig gestellte Fragen zu Neubauten in Thailand
Welche Dokumente müssen Ausländer vorbereiten, wenn sie Wohnungen in neuen Entwicklungsprojekten in Thailand kaufen wollen?
Natürliche Personen benötigen einen gültigen Reisepass, um eine Immobilie in Thailand von einem Entwickler zu erwerben. Wenn die Immobilie im Namen einer juristischen Person erworben wird, sind Angaben zum Unternehmen und Gründungsunterlagen erforderlich.
Können Ausländer neue Wohngebäude in Thailand kaufen?
Ja, Ausländer dürfen neuen Wohnraum erwerben. Einzige Einschränkung: Es dürfen nicht mehr als 49 % der Wohnfläche innerhalb eines Mehrfamilienhauses gekauft werden. Die restlichen 51 % dürfen vermietet werden.
Ist eine Aufenthaltsgenehmigung für den Kauf einer Wohnung in Thailand vom Entwickler erhältlich?
Eine Aufenthaltsgenehmigung wird für den Kauf von Immobilien ab 320 Tausend Dollar erteilt. Das Dokument hat eine Gültigkeit von bis zu 20 Jahren.
Welche Bezirke sind die besten für den Kauf einer neuen Wohnung in Thailand?
Die zentrale Region, in der sich die Hauptstadt Bangkok befindet, ist ein guter Ort, um dauerhaft zu leben. Wenn Sie ein Haus kaufen, um es zu vermieten, sind Phuket und Samui eine Überlegung wert. Das sind Luxusresorts, wohin Touristen das ganze Jahr über für einen Strandurlaub kommen. Entwickler bieten neue Entwicklungsprojekte in Thailand.Preise für Neubauten in Thailand von Entwicklern sind verschieden.