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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools at 600 meters from the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools at 600 meters from the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools at 600 meters from the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools at 600 meters from the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools at 600 meters from the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools at 600 meters from the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools at 600 meters from the beach, Samui, Thailand
Mae Nam, Thailand
von
$400,881
Die Villen verfügen über:AußenduscheTerrasse mit LoungebereichSchwimmbadRasenGarageAusstattung und Ausstattung im Haus Klimaanlage im Wohnzimmer und SchlafzimmerDeckenventilatoren in jedem ZimmerKüchenschränke und -geräte (Elektroherd, Herd, Kühlschrank)Wasserheizung 100 LiterLage und Infras…
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TRANIO
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Hua Hin, Thailand
von
$456,388
Modernes Loft-Leben transzendiert den gewöhnlichen und lädt Sie in ein Reich der anspruchsvollen Genuss. Jede elegante, moderne Villa im Loft-Stil ist entworfen, um Sie in ultimativen Komfort und Stil zu kokonen.Erleben Sie unvergleichlichen Luxus und raffinierten Komfort in der Anlage, wo m…
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Wohnviertel NUE Riverest Ratburana
Wohnviertel NUE Riverest Ratburana
Wohnviertel NUE Riverest Ratburana
Wohnviertel NUE Riverest Ratburana
Wohnviertel NUE Riverest Ratburana
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Wohnviertel NUE Riverest Ratburana
Bangkok, Thailand
von
$66,600
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 37
Thailand, Bangkok, Bezirk Ratburana, Fluss Chao Phraya🏗 Hochrisiko-Kondominium, Lieferung: Dezember 2025 (bereits in 9 Monaten!)🏷 Preis: ab $66,600 | Studios, 1BR, 2BRNUE Riverest Ratburana ist eines der am meisten erwarteten Projekte Bangkoks. 8 Hochhäuser (bis zu 35 Etagen) am Ufer des Flu…
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TekceTekce
Wohnanlage First class residential complex of villas with pools 350 m from the lake, Thalang, Phuket, Thailand
Wohnanlage First class residential complex of villas with pools 350 m from the lake, Thalang, Phuket, Thailand
Wohnanlage First class residential complex of villas with pools 350 m from the lake, Thalang, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Thailand
von
$431,718
Komplex bietet zeitgenössische Luxusvillen umgeben von der Sonnenlandschaft der faszinierenden Insel Phuket. vonüppiges Laub, eine Sammlung von 31 exklusiven privaten Pool Villen von 2 bis 3 Schlafzimmern.Lobby & Rezeption - einladender Raum mit Hotelservice. Back-of-House Services - dedizie…
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Wohnanlage New luxury complex of villas with a panoramic sea view and swimming pools close to the beaches and the airport, Phuket, Thailand
Wohnanlage New luxury complex of villas with a panoramic sea view and swimming pools close to the beaches and the airport, Phuket, Thailand
Wohnanlage New luxury complex of villas with a panoramic sea view and swimming pools close to the beaches and the airport, Phuket, Thailand
Wohnanlage New luxury complex of villas with a panoramic sea view and swimming pools close to the beaches and the airport, Phuket, Thailand
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Thalang, Thailand
von
$889,092
Stellen Sie sich Ihr Leben in der Luxusvilla mit einem Panoramablick auf das Andaman Meer vor. Dieser Komplex ist nicht nur eine Eigenschaft, es ist eine einzigartige Gemeinschaft, wo jeder Tag voller Ruhe und Komfort ist.Das Projekt bietet:Privatsphäre und Komfort: Jede Villa ist ein separa…
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach and an international school, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach and an international school, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach and an international school, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach and an international school, Samui, Thailand
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ban bang raks, Thailand
von
$354,317
Der Komplex besteht aus 4 freistehenden Villen, die nach höchsten Standards mit nur hochwertigen Materialien ausgerüstet sind.Eigenschaften:ParkplatzSchwimmbadAbschluss - 2. Quartal 2026.Eigenschaften der Wohnungen Jede Villa besteht aus 3 Doppelzimmern, 3,5 Bädern, einem großen Wohn-/Küche/…
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Wohnanlage Gated complex of villas with swimming pools at 400 meters from the coast, Samui, Thailand
Wohnanlage Gated complex of villas with swimming pools at 400 meters from the coast, Samui, Thailand
Wohnanlage Gated complex of villas with swimming pools at 400 meters from the coast, Samui, Thailand
Wohnanlage Gated complex of villas with swimming pools at 400 meters from the coast, Samui, Thailand
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Nathon, Thailand
von
$370,044
Wir bieten eine schöne und moderne Villen mit Panoramablick auf das Meer, eine Terrasse und einen Salzwasser-Infinity-Pool, einen Parkplatz.Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit abd Videoüberwachung, ein Fitnessstudio, ein Spa-Center.Ausstattung und Ausstattung im Haus Voll ausgesta…
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Wohnanlage New residential complex with lounge areas, Bangkok, Thailand
Wohnanlage New residential complex with lounge areas, Bangkok, Thailand
Wohnanlage New residential complex with lounge areas, Bangkok, Thailand
Wohnanlage New residential complex with lounge areas, Bangkok, Thailand
Wohnanlage New residential complex with lounge areas, Bangkok, Thailand
Wohnanlage New residential complex with lounge areas, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
von
$92,511
Der Komplex ist 2 Gebäude mit 787 Wohnungen mit 1 Schlafzimmer.Eigenschaften:LobbyWohnbereichFitness ClubAbschluss - 2. Quartal 2026.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Nähe aller notwendigen Infrastruktur
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Wohnanlage New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Wohnanlage New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Wohnanlage New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
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Pa Tong, Thailand
von
$132,537
Der moderne Wohnkomplex besteht aus 3 Blocks, in deren Mitte ein Swimmingpool und ein Grünbereich vorhanden sind. Darüber hinaus verfügt der Komplex über einen Fitnessraum, Co-Working-Bereich, Lobby, Wäscherei, Dachgarten, Parkplatz. Alle Apartments verfügen über Balkone und sind komplett mö…
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Wohnanlage Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Wohnanlage Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Wohnanlage Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Wohnanlage Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Wohnanlage Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Surat Thani, Thailand
von
$181,939
Jede Villa ist mit einem privaten Pool ausgestattet, ideal für Erholung und Freizeit. Die Villen bieten geräumige Wohnbereiche, entworfen mit einem modernen und offenen Layout. Diese Villen bieten eine fantastische Gelegenheit für einen ruhigen Lebensstil oder als Ferienhaus.Ausstattung:Sich…
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$1,48M
Der Komplex besteht aus 18 modernen Luxusvillen. Das Projekt umfasst zweigeschossige Häuser mit 3-5 Schlafzimmern.Eigenschaften:TerrasseSchwimmbadParkplatzAufzugAußenbereichLage und Infrastruktur in der Nähe Internationale Schule - 7 MinutenRobinson Lifestyle Thalang - 15 MinutenPhuket Inter…
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Wohnanlage New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thailand
von
$122,114
Die Residenz besteht aus drei siebenstöckigen Gebäuden mit Infrastruktur, die sich auf die Philosophie des langsamen Lebens konzentriert - einem ruhigen Lebensrhythmus im Einklang mit der Natur.Insgesamt hat der Komplex 285 Einheiten verschiedener Layouts von Studios bis zu Drei-Zimmer-Wohnu…
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Wohnanlage THE MOMENTUM
Wohnanlage THE MOMENTUM
Wohnanlage THE MOMENTUM
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Wohnanlage THE MOMENTUM
Si Sunthon, Thailand
von
$199,859
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
Eine einzigartige Gelegenheit, in eine Wohnung in einem der vielversprechendsten Resorts in Thailand mit garantierter Profitabilität zu investieren!Installationen verfügbar!Garantiertes Einkommen von 5%!Preiswachstum pro Jahr: der Preisunterschied nach Lieferung kann 20-30% erreichen.Das Mom…
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DDA Real Estate
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Wohnanlage Luxury project VIP Tropika near Bang Tao beach.
Wohnanlage Luxury project VIP Tropika near Bang Tao beach.
Wohnanlage Luxury project VIP Tropika near Bang Tao beach.
Wohnanlage Luxury project VIP Tropika near Bang Tao beach.
Wohnanlage Luxury project VIP Tropika near Bang Tao beach.
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Wohnanlage Luxury project VIP Tropika near Bang Tao beach.
Ban Bang Thao, Thailand
von
$113,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Garantiertes Mieteinkommen von 6% für 3 Jahre!Diese moderne Wohnanlage, nur wenige Gehminuten vom beliebten Strand Bang Tao entfernt, bietet komfortable Apartments und eine gut ausgebaute Infrastruktur.Der Komplex besteht aus vier Gebäuden und umfasst 614 Wohnungen von 40 qm bis 140 qm, eins…
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Wohnanlage LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Wohnanlage LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Wohnanlage LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Wohnanlage LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Wohnanlage LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
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Wohnanlage LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Si Sunthon, Thailand
von
$257,143
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Eine einzigartige Investitionsmöglichkeit! Komfortable Wohnung umgeben von Grün und modernen Annehmlichkeiten!Installationen verfügbar!Volle Ausstattung!Ein Gefühl von Raum und Gelassenheit umhüllt die LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES Kondominiums in Phuket, wo der grenzenlose Himmel mit den ru…
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
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Kamala, Thailand
von
$1,09M
Der Komplex besteht aus 8 modernen Villen mit 4 Schlafzimmern.Eigenschaften:TerrasseGartenSchwimmbadParkplatzAußenbereichLage und Infrastruktur in der Nähe Eine der schönsten Gegenden von Phuket, Kamala bietet eine große Lebensqualität. Mit einer Menge Entwicklung in der Nachbarschaft in den…
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
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Lamai, Thailand
von
$323,789
Der Komplex besteht aus 14 einstöckigen Villen mit 3 Schlafzimmern.Eigenschaften:Schwimmbad mit TerrasseWohnbereichGartenParkplatzAbschluss - 2026.Lage und Infrastruktur in der Nähe Der Strand Lamai liegt an der südöstlichen Küste der Insel, nur wenige Kilometer vom Strand Chaweng entfernt. …
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Wohnanlage Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
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ban ket ho, Thailand
von
$142,159
Ein ideales Angebot für diejenigen, die davon träumen, den Winter in Thailand mit ihrer Familie zu verbringen und eine ruhige und komfortable Gegend im Zentrum der Insel in Betracht ziehen.Die Residenz verfügt über ein großes 35 Meter langes Schwimmbad mit einer Kinderzone, einem Club, einem…
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Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
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Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$190,881
Gefangen von einem Champagner-Gold-Dach-Top-Infinity-Pool und expansive Golf von Thailand erstreckt sich über den Horizont, jeden Tag im Edge Central Pattaya wird mit prachtvollen, sonnigen Vistas, ob vom Schwimmbad oder Ihrer eigenen privaten Terrasse.EigenschaftenLobby-LoungesSozialraumFit…
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Wohnanlage New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
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Pa Tong, Thailand
von
$184,713
Die moderne Wohnanlage bietet eine Auswahl an bequemen Layouts von Studios bis Wohnungen mit 3 Schlafzimmern, sowie eine gute Infrastruktur - ein Schwimmbad, ein Fitnessstudio, etc.Ausstattung und Ausstattung im Haus CCTV (Videoüberwachung)24H SicherheitEmpfang/Lobby-BereichCo-Working Space/…
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Wohnanlage Biancana Surin
Wohnanlage Biancana Surin
Wohnanlage Biancana Surin
Wohnanlage Biancana Surin
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Wohnanlage Biancana Surin
Provinz Phuket, Thailand
von
$158,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 5
Ferienwohnungen am Meer in Phuket • 200 m bis Surin Beach • VorverkaufPremium Wohnkomplex Biancana Surin Beach ist ein seltenes Format am Meer in einer der knappsten Orte in Phuket.Geeignet für Investitionen, Miete und persönliche Residenz.📍 Phuket, Surin Beach - 200 Meter zum MeerVorzüglich…
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Wohnanlage Gated complex of villas with swimming pools in the convenient area of Bo Phut, Samui, Thailand
Wohnanlage Gated complex of villas with swimming pools in the convenient area of Bo Phut, Samui, Thailand
Wohnanlage Gated complex of villas with swimming pools in the convenient area of Bo Phut, Samui, Thailand
Wohnanlage Gated complex of villas with swimming pools in the convenient area of Bo Phut, Samui, Thailand
Wohnanlage Gated complex of villas with swimming pools in the convenient area of Bo Phut, Samui, Thailand
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Surat Thani, Thailand
von
$428,635
Ein außergewöhnliches Immobilienunternehmen, das Eleganz, Luxus und eine nahtlose Mischung aus modernem Wohnen mit der atemberaubenden Schönheit der Natur verkörpert.Das Projekt besteht aus 15 luxuriösen Villen, die jeweils einen privaten Pool bieten. Diese Villen sind entworfen, um ein hoch…
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Wohnanlage New residential complex of first-class villas with swimming pools, Bophut, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of first-class villas with swimming pools, Bophut, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of first-class villas with swimming pools, Bophut, Samui, Thailand
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ban bang raks, Thailand
von
$275,992
Eine moderne Wohnanlage von 6 Häusern, jeweils mit einem Grundstück von 390 m2. Es gibt Villen mit 2 und 3 Schlafzimmern zur Auswahl. Jede Villa verfügt über einen 5x3 m Pool, einen Grillplatz mit einem Filmprojektor, einen Spielplatz und einen Parkplatz.Eigenschaften der Wohnungen modernes …
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Wohnanlage New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
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Wohnanlage New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$118,137
Tower bietet atemberaubende 360-Grad-Panoramas der Innenstadt von Pattaya, Pattaya Bay, Koh Larn Island und dem Golf von Siam. Diese unvergleichlichen Aussichten können vollständig aus dem üppigen 31-Stock-Infinity-Pool sowie aus dem 46. Stock hochmodernen Dachterrassenpool geschätzt werden.…
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Wohnanlage Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
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Wohnanlage Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$90,588
Ein Ort, wo die innere Harmonie mit Luxus und Komfort kombiniert.Im Gebiet von 3.8 ha ist jeder Schritt eine Berührung der Natur. Mehr als 8.000 m2 Grünflächen schaffen die Atmosphäre des lebendigen und sicheren Dschungels. Es ist nicht nur ein Ort für das Leben, es ist ein Raum, wo fortschr…
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Wohnanlage Ready-to-move-in apartments close to motorway, shops and university, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Ready-to-move-in apartments close to motorway, shops and university, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Ready-to-move-in apartments close to motorway, shops and university, Bangkok, Thailand
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Bangkok, Thailand
von
$96,500
Das Projekt befindet sich in der Nähe der Autobahn- und Einfahrtseinrichtungen. Das Projekt hat 1-2 Schlafzimmer Wohnungen. Der Komplex verfügt auch über verschiedene Freizeitbereiche, darunter Grüngärten und eine Dachterrasse, einen 22 Meter großen Salzwasserpool, Picknick- und Grillbereich…
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Wohnanlage Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Wohnanlage Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Wohnanlage Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Wohnanlage Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Wohnanlage Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
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Wohnanlage Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Sakhu, Thailand
von
$105,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
The complex is located just 500 meters from Nai Yang Beach, covers an area of ​​22,000 m², and comprises six residential buildings, each seven stories high, with a total of 814 apartments. This project offers a unique combination of luxury and comfort in a coastal location with a convenie…
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Wohnanlage Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Thailand
von
$3,05M
Wir bieten viergeschossige Stadthäuser mit überdachten Pools und Panoramablick auf das Meer und die Berge.Die Residenz verfügt über Geschäfte, Restaurants, Spa-Center, rund um die Uhr Concierge-Service.Abschluss - 3. Quartal 2027.Eigenschaften der Wohnungen Erdgeschoss: ein geräumiges Wohnzi…
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Wohnanlage Nue Evo Pattanakarn
Wohnanlage Nue Evo Pattanakarn
Wohnanlage Nue Evo Pattanakarn
Wohnanlage Nue Evo Pattanakarn
Wohnanlage Nue Evo Pattanakarn
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Wohnanlage Nue Evo Pattanakarn
Bangkok, Thailand
von
$112,140
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 32
🌟 Premium-Wohnung in Bangkok - Ihr Schritt zu Einkommen und komfortables Leben💰 Von $112,140 | Raten bis Ende 2028 | Lieferung bis Ende 2028🏠 Turnkey Apartments mit fertigen Ausführungen, Küche, Geräten und Klimaanlage🔥 3 Gründe, ein Projekt zu wählen✅ Premium für den Preis von “odnushki” in…
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Thailand
von
$143,256
Wir bieten Apartments mit Balkon.Die Residenz ist in Form eines großen Kreuzfahrtschiffes modelliert und verfügt über Yoga- und Pilates-Bereiche, ein Spa-Center, einen großen Dachterrassenpool mit einer Bar, ein medizinisches Zentrum, einen Parkplatz, einen Grünbereich, einen Kinderclub, run…
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Wohnanlage New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
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Surat Thani, Thailand
von
$1,03M
Bewundern Sie eine Welt des Luxus in einer prestigeträchtigen Gemeinschaft und entdecken Sie die Schönheit von Koh Samui – wo jeder Moment ein Zeugnis für unvergleichliches Leben wird.Die Luxusvillen sind mit durchdachter Handwerkskunst und geräumigen offenen Wohnbereichen gestaltet. Das raf…
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Wohnanlage Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Thailand
von
$1,08M
Der Entwickler nennt das Design “moderne tropische”, kombiniert Holz mit felsigen Texturen, und die Villen sind ein Symbol der Ruhe, Öko-Freundschaft und Reichtum. Jede Villa verfügt über natürliche Belüftung, weiße Güter, Parkplatz, Schwimmbad und Garten. Der Komplex verfügt über 3 Arten vo…
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
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Thalang, Thailand
von
$706,168
Dies ist eine charmante Wohnanlage im Herzen von Phuket, die eine perfekte Mischung aus tropischem Leben und modernem Komfort bietet. Diese Entwicklung präsentiert eine Sammlung von sorgfältig gestalteten Villen, die die Essenz des entspannten Luxus vor dem Hintergrund der üppigen Umgebung d…
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
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Rawai, Thailand
von
$952,865
Wir bieten Villen mit Terrassen, Swimmingpools, Gärten, Parkplätze.Lage und Infrastruktur in der Nähe Meeresfrüchtemarkt - 3,3 kmStrand von Nai Harn - 4,2 kmChalong Pier - 4,9 kmPromthep Cape - 6,2 km
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools in a convenient area of Phuket, Thailand
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Thalang, Thailand
von
$2,32M
Diese außergewöhnliche Residenz bietet die ultimative Ruhe und ist entworfen, um ein exquisites Wohnerlebnis zu bieten. Der Spachtelbodenplan bietet viel Platz für alle Ihre Bedürfnisse, von geräumigen Schlafzimmern bis zu eleganten Wohnbereichen. Jedes Detail wurde sorgfältig geprüft, um ma…
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Villa Narana
Villa Narana
Villa Narana
Villa Narana
Villa Narana
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Villa Narana
Thalang, Thailand
von
$942,813
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 516–539 m²
5 Immobilienobjekte 5
Verein
Phuket Property Association
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Samui, Thailand
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Samui, Thailand
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Lamai, Thailand
von
$302,203
Der Komplex besteht aus 4 Luxusvillen mit 3-4 Schlafzimmern.Jede Villa hat:Infinity-Poolüppiger tropischer GartenAusstattung und Ausstattung im Haus voll ausgestattete KücheSchiebefenster und Türen aus AluminiumStandort und nahe gelegene Infrastruktur Das Anwesen befindet sich in der Gegend …
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens on the first sea line, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Thailand
von
$5,83M
Wir bieten geräumige und moderne Villen mit Panoramablick auf das Meer, große Terrassen und Pools, Lounge-Bereiche und Jacuzzi, Landschaftsgärten.Die Residenz ist Teil eines großen Komplexes mit Einkaufszentren, einem Golfplatz, Bars und Restaurants.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unt…
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Wohnanlage Noble Form Thonglor
Wohnanlage Noble Form Thonglor
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Wohnanlage Noble Form Thonglor
Bangkok, Thailand
von
$243,860
Etagenzahl 46
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Wohnanlage SECRET GARDEN
Wohnanlage SECRET GARDEN
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Wohnanlage SECRET GARDEN
Pattaya, Thailand
von
$116,866
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 8
Ideale Wahl für Investitionen und langfristigen Aufenthalt! Einkommen von 7%!Installation!In der Nähe der berühmten Strände!Aufgrund seiner Lage, der Qualität des Baus und der Höhe der Annehmlichkeiten ist ein Eigentum eine ausgezeichnete Investitionsmöglichkeit mit dem Potenzial, Wert- und …
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Wohnanlage AQUAROUS
Wohnanlage AQUAROUS
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Wohnanlage AQUAROUS
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Pattaya, Thailand
von
$181,791
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Einzigartige Gelegenheit für Investoren: Luxus-Wohnungen im Herzen von Jomtien mit hohem Ertrag!Mietertrag: bis zu 8%Installationen verfügbar!Volle Ausstattung!Entfernung zum Strand: nur 500 Meter!AQUAROUS ist entworfen, um die Bedürfnisse aller Familien zu erfüllen. Es bietet Komfort für al…
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Wohnanlage New residence with a lagoon, a club and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a lagoon, a club and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Thailand
von
$222,027
Die neue Residenz ist ein erstklassiges Low-Risiko-Kondominium mit einer einzigartigen Lagune, Club und Co-Working-Raum im Herzen von Bang Tao.Das Projekt verbindet modernes Design mit natürlicher Ästhetik. Der Komplex umfasst 3 Gebäude aus hochwertigen Materialien mit einem Schwerpunkt auf …
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Wohnanlage Modern villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
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Thalang, Thailand
von
$794,054
Wir bieten Villen (drei oder vier Schlafzimmer) mit Pools, Terrassen, Lounge-Bereichen, Parkplätzen.Grundstücke - von 418 m2 bis 878 m2.Lage und Infrastruktur in der Nähe Atemberaubende tropische Sonnenuntergänge, spektakuläre Landschaft und warmes Azure-Meer erwartet Sie im Herzen des touri…
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Wohnanlage Gated complex of townhouses with a swimming pool and a panoramic view close to the sea, Samui, Thailand
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Surat Thani, Thailand
von
$217,225
Wir bieten Stadthäuser mit Panoramablick auf den Wald und die Berge.Die Residenz verfügt über einen 25 Meter langen Pool, einen überdachten Grillplatz, ein Fitnesscenter, einen Kinderspielplatz, ein Kino im Freien, einen Parkplatz.Abschluss Juni 2024.Eigenschaften der Wohnungen Erdgeschoss: …
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Wohnanlage EDEN RESIDENCES
Wohnanlage EDEN RESIDENCES
Wohnanlage EDEN RESIDENCES
Wohnanlage EDEN RESIDENCES
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Wohnanlage EDEN RESIDENCES
Provinz Phuket, Thailand
von
$637,403
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Eine einzigartige Möglichkeit, in Luxus-Kondominium-Wohnungen EDEN RESIDENCES im renommierten Bezirk Bang Tao zu investieren!Dies ist eine ideale Wahl für diejenigen, die ein stabiles Einkommen und Komfort suchen.Installation!50 Meter vom Strand entfernt!Ausstattung: Bar, Videoüberwachung, F…
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Wohnanlage Residence with swimming pools and a spa center near the beaches and the golf club, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Thailand
von
$678,415
Die Residenz bietet Blick auf das Meer und die Berge, Swimmingpools und einen Wasserfall, ein Café, eine Bar und ein Restaurant, Gärten, ein Fitnesscenter, einen Tiefgaragen, ein Spa-Center und eine Sauna, rund um die Uhr Sicherheit.Vorteile Garantiertes Einkommen von 5%.Lage und Infrastrukt…
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Villa Tajland ostrov Phuket Tha Lang
Villa Tajland ostrov Phuket Tha Lang
Villa Tajland ostrov Phuket Tha Lang
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Villa Tajland ostrov Phuket Tha Lang
Si Sunthon, Thailand
von
$1,58M
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 650 m²
1 Immobilienobjekt 1
Canopy HillsPrivate Wohnanlage mit 9 Aussicht, geräumige und funktionale Villen, sorgfältig gestaltet für Familien mit Kindern.Villen sind eine ideale Wahl und eine vernünftige Lösung für langfristige Familienresidenz in Phuket.Dies ist nicht ein weiteres Resort-Eigentum, sondern ein Premium…
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Consulting VP Park SRL
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Consulting VP Park SRL
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Wohnanlage New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
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Chalong, Thailand
von
$1,23M
Komplex kommt mit 13 zweistöckigen Luxus-Pool-Villen mit funktionalen Designs, Luxus-Finishs und modernster Technologie. Jede Villa mit voll funktionsfähigen, viel nutzbaren Platz für Lagerung, Wohnen und Flexibilität, verfügt über 3-5 Schlafzimmer mit großen begehbaren Schränken, en-suite B…
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Wohnanlage Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
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Wohnanlage Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Kathu, Thailand
von
$888,607
Das Projekt verfügt über Villen mit verschiedenen Layouts: 3-6 Schlafzimmer und 4-6 Badezimmer. Diese Villen sind perfekt für Familien und Expats auf der Suche nach einem abgeschiedenen, ruhigen Leben. Es ist eine 5-20-minütige Fahrt zu Restaurants, Stränden, Geschäften, HeadStart und Britis…
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Wohnanlage New residential complex villa with a good infrastructure in Bangkok, Thailand
Wohnanlage New residential complex villa with a good infrastructure in Bangkok, Thailand
Wohnanlage New residential complex villa with a good infrastructure in Bangkok, Thailand
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Bangkok, Thailand
von
$675,331
Die moderne Wohnanlage umfasst eine Lobby und einen Co-Working-Bereich, ein Clubhaus, Erwachsene und Kinderbecken, einen Fitnessraum, einen Yoga-Raum, einen Park, eine 24-Stunden-Sicherheit.Jedes Haus verfügt über 3 Schlafzimmer, 4-5 Badezimmer, ein Wohnzimmer, ein Esszimmer, eine Küche, ein…
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Wohnanlage Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Wohnanlage Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Wohnanlage Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Wohnanlage Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Wohnanlage Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
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Wohnanlage Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Choeng Thale, Thailand
von
$134,965
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Diese moderne Anlage befindet sich nur 500 Meter vom beliebten Strand Bang Tao entfernt, so dass es eine ausgezeichnete Investitionsmöglichkeit für komfortables Wohnen.Der Komplex besteht aus sieben 7-stöckigen Gebäuden, die im zeitgenössischen Stil mit natürlichen Materialien gestaltet sind…
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Smart Home
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Wohnanlage New gated complex of townhouses with two swimming pools near Choeng Mon Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New gated complex of townhouses with two swimming pools near Choeng Mon Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New gated complex of townhouses with two swimming pools near Choeng Mon Beach, Samui, Thailand
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Wohnanlage New gated complex of townhouses with two swimming pools near Choeng Mon Beach, Samui, Thailand
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Baan Bang Rak, Thailand
von
$292,952
Entdecken Sie modernes Wohnen in den stilvollen Stadthäusern. Diese durchdachten Eigenschaften bieten die perfekte Mischung aus Komfort und Komfort, mit dedizierten Off-Road-Parkplätzen zusammen mit vielen Gäste-Parkplätzen.24-Stunden-Sicherheit und Full-Management-Servicesvoll ausgestattete…
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Wohnanlage New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
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Wohnanlage New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$271,446
Die Residenz verfügt über ein Hotel, einen großen Pool und eine Bar, ein Restaurant, ein Spa-Center, ein Fitnesscenter, einen Kinderclub, einen Konferenzraum, einen Strand.Abschluss - 2. Quartal 2024.Vorteile 6% garantiertes jährliches Mieteinkommen für 5 Jahre.Lage und Infrastruktur in der …
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Wohnanlage Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Wohnanlage Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Wohnanlage Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Wohnanlage Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Wohnanlage Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
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Wohnanlage Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Ban Sa Pam, Thailand
von
$156,228
Ein herrlicher Komplex an der Ostküste von Phuket umfasst mehrere Zonen - 3 Luxusvillen, Stadthäuser, 2 Apartmenthäuser, ein Clubhaus, ein Hotel und einen Yachthafen. Eine 20-minütige Bootsfahrt führt Sie zu einer anderen abgeschiedenen Insel, Coconut Island, nur 500 Meter entfernt. Bewohner…
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Wohnanlage Residential complex with swimming pools, fitness centre and tropical garden, 850 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, fitness centre and tropical garden, 850 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, fitness centre and tropical garden, 850 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, fitness centre and tropical garden, 850 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
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Ban Bang Thao, Thailand
von
$178,084
Apartmentkomplex mit Blick auf die Pools und tropischen Garten. Im Herzen von Phuket, nur 850 m vom Catch Beach Club entfernt. Der exklusive Komplex zeichnet sich durch die Eleganz des Designs und die Ruhe der Natur aus.Jede Wohnung verfügt über 1-2 Schlafzimmer, Wohn-/Esszimmer, separate Kü…
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Wohnanlage Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Wohnanlage Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
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Wohnanlage Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Choeng Thale, Thailand
von
$236,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Ayana Heights Seaview Residence is a premium residential complex with all amenities, located on 49,000 m² in the prestigious area of ​​Bang Tao Island, adjacent to the Laguna Resort and Layan Beach. The complex offers a variety of apartment options with panoramic views of the Andaman Sea …
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Smart Home
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Wohnanlage New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
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Wohnanlage New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
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Thalang, Thailand
von
$1,26M
Neues ultra-luxuriöses Anwesen verbindet die höchste Landschaft und die Gemeinschaft der Identität, es ist eine Kombination aus Komfort und Natürlichkeit, die mit dem Lebensstil, von dem Sie immer geträumt haben, harmonisiert. Dieser Komplex ist perfekt in den höchsten Bereich integriert und…
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Wohnanlage Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand
Wohnanlage Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand
Wohnanlage Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand
Wohnanlage Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand
Wohnanlage Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand
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Wohnanlage Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand
ban bang raks, Thailand
von
$422,468
Die neue Wohnanlage besteht aus 7 zweistöckigen Villen, die jeweils mit einem privaten Pool, Garten und Parkplatz ausgestattet sind. Es ist möglich, ein komplettes Möbelpaket zu kaufen.Eingebettet unter der zeitlosen Schönheit der natürlichen Teakbäume bieten diese Häuser einen friedlichen R…
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Wohnanlage New residential complex of furnished villas in Taling Ngam, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of furnished villas in Taling Ngam, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of furnished villas in Taling Ngam, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of furnished villas in Taling Ngam, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of furnished villas in Taling Ngam, Samui, Thailand
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Baan Pang Ka, Thailand
von
$675,639
Der Komplex bietet 17 Villen mit Pools Größe 3x8 m, Gärten und Parkin für 2 Autos. Die Projektstraße 8 m Breite.Jede Villa verfügt über Wohn-/Esszimmer mit offener Küche, 3 Schlafzimmer, 4 Badezimmer, 2 Badewannen im Freien, Serviceraum und Abstellraum.Vorteile 2 Jahre Garantie für Heim- und…
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Wohnanlage Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
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Rawai, Thailand
von
$91,800
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
A modern residential complex in the prestigious Rawai area, it perfectly combines the comforts of city life with proximity to nature and famous beaches. One of the complex's main advantages is its convenient location – just minutes from Nai Harn and Kata beaches, as well as popular touris…
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Wohnanlage SEASPIRE
Wohnanlage SEASPIRE
Wohnanlage SEASPIRE
Wohnanlage SEASPIRE
Wohnanlage SEASPIRE
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Wohnanlage SEASPIRE
Pattaya, Thailand
von
$153,182
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 49
Der Beginn des Verkaufs eines neuen Projekts im Herzen von Jomtien - SEASPIRE, das Ihnen ein stabiles Einkommen und komfortables Wohnen bieten wird! Installationen verfügbar! Erste Küste! Der Preis der Wohnung beinhaltet alle Ausrüstung, Sanitär, Dekor, komplette Möbel und Haushaltsgeräte! S…
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Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
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Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
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Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$360,485
Ein Premium-Projekt von einem bekannten Entwickler in Pattaya. Die Residenz ist ein 56-stöckiges Gebäude mit 548 Wohnungen. Alle Wohnungen sind fertig, mit eingebauten Geräten, Sanitär und Klimaanlage. Der Komplex verfügt über alle notwendigen Infrastrukturen für komfortable Erholung und Woh…
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Wohnanlage Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
Wohnanlage Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
Wohnanlage Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
Wohnanlage Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
Wohnanlage Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
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Choeng Thale, Thailand
von
$134,894
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Fertige Apartments mit Möbeln und Geräten im Hotelkomplex Laya Resort & Radisson Blu.Das Laya Resort & Radisson Das Blu Hotelkomplex befindet sich an der Grenze des Nationalparks Sirinat, 350 Meter vom Strand Layan entfernt.Geschäfte, Cafés, Restaurants, die Einkaufszentren Porto de Phuket u…
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Wohnanlage New apartments in a residential complex just 50 m from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New apartments in a residential complex just 50 m from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New apartments in a residential complex just 50 m from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
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Thalang, Thailand
von
$269,824
Das Projekt ist eine einzigartige Mixed-Use-Entwicklung an einem der schönsten Strände von Phuket - Mai Khao. Das Projekt mit einer Gesamtfläche von 88.000 m2 verfügt über eine Strandpromenade, die sich fast 600 Meter erstreckt. Die Entwicklung verfügt über eine 5-Sterne-Hotel-Standard-Einhe…
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Wohnanlage Complex of villas with around-the-clock security and a kids' playground close to international schools and beaches, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with around-the-clock security and a kids' playground close to international schools and beaches, Samui, Thailand
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Lamai, Thailand
von
$613,657
Entdecken Sie eine unvergleichliche Lebenserfahrung im Herzen von Lamai. Der Komplex besteht aus 8 Villen mit 4 Schlafzimmern. Jede Villa verfügt über eine Garage, einen Pool, eine Terrasse und Balkone.Eigenschaften:Sicherheit rund um die UhrConcierge ServiceWanderwegeLandschaftsgebietKinder…
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and terraces in one of the most popular areas of Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and terraces in one of the most popular areas of Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and terraces in one of the most popular areas of Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and terraces in one of the most popular areas of Samui, Thailand
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ban bang raks, Thailand
von
$397,798
Der Komplex besteht aus 6 Villen, die moderne und tropische Design kombinieren.hochwertige Materialienüppiger GartenParkplatz für 2 Autosüberdachte TerrasseInfinity PoolAbschluss - 2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe Internationale Schule - 5 MinutenSupermarkt - 5 MinutenInternationales …
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Wohnanlage Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
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Wohnanlage Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Thalang, Thailand
von
$854,309
Wir bieten moderne tropische Villen mit Pools von 41 m2, Terrassen, Garagen.Die Residenz verfügt über rund um die Uhr Sicherheit.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageEinbaukücheBosch-GeräteLage und Infrastruktur in der Nähe Internationale Schule - 12 MinutenGolf Club - 15 MinutenLa…
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Wohnanlage New complex of villas with a swimming pool and a club near Layan Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with a swimming pool and a club near Layan Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with a swimming pool and a club near Layan Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with a swimming pool and a club near Layan Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with a swimming pool and a club near Layan Beach, Phuket, Thailand
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Provinz Phuket, Thailand
von
$2,37M
Das Kiara Reserve ist eine luxuriöse Wohnanlage mit Poolvillen und Apartments in Layan Bay – ein Resort, Wohn- und Freizeitkomplex an der Nordwestküste von Phuket. Die Residenz befindet sich auf dem Meer zugewandten Hügel und hat ein großes Grundstück.EinrichtungenSchwimmbadFitnesscenterClub…
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Wohnanlage New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
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Mueang Phuket, Thailand
von
$1,43M
Der Komplex besteht aus 15 Luxusvillen mit Panoramablick, privaten Pools, Terrassen und überdachten Parkplätzen.Das Projekt umfasst:Sicherheit rund um die UhrGolf ClubFitnessstudioSpaKinderclubTennisplatzStrandclubsRestaurantsLage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in de…
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to prestigious international schools, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to prestigious international schools, Phuket, Thailand
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Thalang, Thailand
von
$829,517
Entdecken Sie die Residenz, wo Luxus mit der Natur harmonisiert. Finden Sie Frieden, umgeben von üppigem Grün, Bergen und der ruhigen Bang Niew Dam Reservoir. Inhalieren Sie die frischeste Luft mit erstklassiger Luftqualität.Live in modernen Räumen für Komfort, einschließlich Innen- und Auße…
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Wohnanlage Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
von
$143,534
Ein luxuriöses Hochhaus im Zentrum des Strandes Jomtien. Es gibt Käufer ultra-stylish Architektur, kombiniert mit sehr wünschenswerten Lifestyle-Funktionen, die Sie mit allem, was Sie brauchen, um das Beste dieser Strand Resort-Stil Entwicklung zu machen. Geniessen Sie von der höchsten Stell…
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Wohnanlage New villas with pools in a residential complex with a natural waterfall, Lamai, Samui, Thailand
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Lamai, Thailand
von
$567,819
Die Sammlung zeitgenössischer Pool-Villen im Herzen von Lamai eingebettet, auf einem Hügel inmitten der Natur. Mit Panoramablick und einer ruhigen Atmosphäre zeichnet sich dieses Anwesen als einziges Pool-Villa-Projekt in Samui aus, das einen einzigartigen Wasserfall und Fluss während der ge…
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Wohnanlage Residential complex of first-class villas with private pools, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residential complex of first-class villas with private pools, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residential complex of first-class villas with private pools, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residential complex of first-class villas with private pools, Phuket, Thailand
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Thalang, Thailand
von
$986,785
Neuer exklusiver Komplex von Villen im tropischen Stil. Jedes verfügt über einen Pool, einen Garten und einen Parkplatz. Der Wohnkomplex wird in 2 Phasen gebaut:Phase 1 mit einer Fläche von 9948 m2 umfasst 5 Typ A Villen, 3 Typ B Villen, 1 Typ C VillaPhase 2 mit einer Fläche von 8279 m2 umfa…
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Wohnanlage High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
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Bangkok, Thailand
von
$225,369
Die Residenz verfügt über einen Kinderspielplatz, einen 40 Meter langen Pool mit einem malerischen Blick, einen Jacuzzi und ein Sonnendeck, einen Kinderpool, einen Wohn- und Co-Working-Bereich, einen Fitnessraum, ein Dampfbad, einen Dachterrassengarten, eine Sicherheit rund um die Uhr, einen…
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Wohnanlage Residential complex with a large swimming pool, a spa and a co-working area, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residential complex with a large swimming pool, a spa and a co-working area, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residential complex with a large swimming pool, a spa and a co-working area, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residential complex with a large swimming pool, a spa and a co-working area, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residential complex with a large swimming pool, a spa and a co-working area, Bangkok, Thailand
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Wohnanlage Residential complex with a large swimming pool, a spa and a co-working area, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
von
$86,886
Der Komplex ist eine Definition eines neuen Wohnstils, der Technologie und natürliche Grünflächen für nachhaltiges Leben vereint.Eigenschaften:LobbyTagungsraumSchwimmbadCo-KücheArbeitsbereichWaschraumLounge mit offener BibliothekSpielzimmerSpaBarParty LoungeGymnasiumLage und Infrastruktur in…
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Thailand
von
$617,768
Tauchen Sie ein in die Atmosphäre von LuxPride Phase 4. Ein Komplex von modernen Villen mit einem Schwimmbad, im Herzen von Phuket. Diese Villen kombinieren minimalistische Architektur, elegante Zederndächer und große Bildfenster, um ein helles und luftiges Interieur zu schaffen, das an alte…
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Wohnanlage New residential complex with swimming pools at 800 meters from Choengmon Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools at 800 meters from Choengmon Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools at 800 meters from Choengmon Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools at 800 meters from Choengmon Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools at 800 meters from Choengmon Beach, Samui, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex with swimming pools at 800 meters from Choengmon Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools at 800 meters from Choengmon Beach, Samui, Thailand
Choeng Mon, Thailand
von
$381,651
Villen und Stadthäuser mit modernem Interieur, mit umweltfreundlichen Technologien und hochwertigen Materialien gebaut. Diese Villen verkörpern das perfekte Gleichgewicht zwischen tropischer Ruhe und zeitgenössischer Raffinesse.Wichtige Eigenschaften:11 Designer-Villen mit unvergleichlicher …
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Wohnanlage CANVAS PRESALE
Wohnanlage CANVAS PRESALE
Wohnanlage CANVAS PRESALE
Wohnanlage CANVAS PRESALE
Wohnanlage CANVAS PRESALE
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Wohnanlage CANVAS PRESALE
Provinz Phuket, Thailand
von
$199,257
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 6
Eine einzigartige Investitionsmöglichkeit! Komfortable Apartments umgeben von Grün und modernen Einrichtungen. Wohnung vom Investor! Verkauf unter einem Auftrag!Installation!Volle Ausstattung!Erleben Sie vollen Komfort und Ruhe in Canvas, wo jede Ecke entworfen ist, um Ihre Sinne zu begeiste…
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Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Phuket, Thailand
von
$2,14M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Botanica Ocean Valley ist ein Projekt von Luxusvillen mit einem Pool, der von einem der sehr erfolgreichen Entwickler von Villen in Phuket entworfen wurde. Der Komplex befindet sich in Choeng Thale, Distrikt Thalang, Phuket 83110, in der Nähe des Yachthafens von Ao Por Grand Marina. Au…
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$495,126
Der Qualitätskomplex wurde mit Blick auf jedes Detail gebaut. Geräumige Wohnzimmer mit hohen Decken. Große Fenster für viel natürliches Licht mit Blick auf den malerischen Garten.Eigenschaftenprivater Pool mit JacuzziParkplatzSicherheit rund um die UhrAusstattung und Ausstattung im Haus Eing…
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Wohnanlage Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Pa Tong, Thailand
von
$702,776
Der Komplex umfasst 19 exklusive Apartments mit Meerblick.SchwimmbadGartenSicherheit rund um die UhrConcierge ServiceBlick auf das MeerAusstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageKüchenschrank und GeräteWarmwasserbereiterVorteile Die Nachfragen an Mieteinheiten sind hoch, mit Mietpreisen …
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Wohnanlage New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
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Wohnanlage New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Sakhu, Thailand
von
$100,332
Der Komplex liegt 400 Meter vom Nai Yang Beach entfernt und ist eines der besten Projekte in der Gegend. Insgesamt verfügt der Komplex über 6 siebengeschossige Wohngebäude, und es gibt auch ein separates Parkhaus. Das Projekt bietet 814 Wohnungen verschiedener Arten:28 m2 — 1 Schlafzimmer35 …
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Wohnanlage Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Wohnanlage Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Wohnanlage Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Wohnanlage Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Wohnanlage Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
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Wohnanlage Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Lamai, Thailand
von
$477,974
Der exklusive Komplex mit einem geräumigen Gemeinschaftsbereich, 2 Penthouses und 13 separate Villen. Hier finden Sie sichere Plätze für Kinder, einen Laden, ein Café und alle Infrastrukturen zur Erholung.Das Projekt umfasst:ParkCaféParkplatzSportanlagenKinderspielplatzSicherheitLadenLage un…
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Wohnanlage New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
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Wohnanlage New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Thailand
von
$364,288
Das ultimative Premium-Strand-Destination in Phuket, wo Luxus und Komfort aufeinandertreffen. Stunning condos bieten einen atemberaubenden Meerblick, geräumige Grundrisse, und alle Schlafzimmer sind mit eigenem Bad für ein wahrlich geniales Erlebnis. Die perfekte Mischung aus hochwertigem Wo…
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools at 400 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools at 400 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools at 400 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools at 400 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools at 400 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools at 400 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$1,95M
Erleben Sie barfuß Luxus im Herzen von Bangtao im großen "Origin Resort World Phuket" der luxuriösen Nabe in Phukets Strandzone. Entdecken Sie die exquisite Luxusvilla "BALCO" in dieser renommierten Lage.Genießen Sie die romantische Aussicht auf den Pool und nutzen Sie den Dachpavillon und d…
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Wohnanlage New business class villas in the north-east of Samui, 5 minutes to Choeng Mon Beach, 8 minutes to Samui Airport, Bo Phut, Thailand
Wohnanlage New business class villas in the north-east of Samui, 5 minutes to Choeng Mon Beach, 8 minutes to Samui Airport, Bo Phut, Thailand
Wohnanlage New business class villas in the north-east of Samui, 5 minutes to Choeng Mon Beach, 8 minutes to Samui Airport, Bo Phut, Thailand
Wohnanlage New business class villas in the north-east of Samui, 5 minutes to Choeng Mon Beach, 8 minutes to Samui Airport, Bo Phut, Thailand
Wohnanlage New business class villas in the north-east of Samui, 5 minutes to Choeng Mon Beach, 8 minutes to Samui Airport, Bo Phut, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New business class villas in the north-east of Samui, 5 minutes to Choeng Mon Beach, 8 minutes to Samui Airport, Bo Phut, Thailand
Wohnanlage New business class villas in the north-east of Samui, 5 minutes to Choeng Mon Beach, 8 minutes to Samui Airport, Bo Phut, Thailand
ban bang raks, Thailand
von
$597,770
Business-Class-Villen mit Panoramafenstern und privaten Pools nur 5 Minuten von Choeng Mon Beach in Samui.Das Projekt umfasst 3 Arten von Villen mit Meerblick mit 3-4 Schlafzimmern und 4 Bädern: The Cliff (2 Stockwerke), The Bay (2 Etagen), The Flat (1 Stock). Das Hauptschlafzimmer verfügt ü…
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Wohnanlage The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Wohnanlage The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Wohnanlage The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Wohnanlage The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Wohnanlage The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
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Wohnanlage The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Karon, Thailand
von
$129,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Ein moderner Wohnkomplex im mediterranen Stil, nur wenige Gehminuten vom beliebten Kata Beach entfernt, bietet komfortable Apartments und eine entwickelte Infrastruktur.Der Komplex besteht aus acht siebengeschossigen Gebäuden, zwei Parkhäusern und einem Haustierbereich. Das Projekt umfasst 7…
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Wohnanlage Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Wohnanlage Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Wohnanlage Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Wohnanlage Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Wohnanlage Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
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Wohnanlage Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Rawai, Thailand
von
$247,504
Enigma Residence ist der einzigartige Wohnkomplex, in dem Komfort und Qualität mit fortschrittlichen Technologien kombiniert werden, die wahr werden.EigenschaftenFerienwohnungen mit Meerblickvernünftige Layouts"Smart Home" Systemmodernes Design und hochwertige MaterialienLobby und RezeptionT…
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Wohnanlage New residential complex of furnished villas with pools in Maret, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of furnished villas with pools in Maret, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of furnished villas with pools in Maret, Samui, Thailand
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Lamai, Thailand
von
$243,613
Ein privates Wohngebiet von 6 identischen Villen, eingebettet im Herzen einer gepflegten, ruhigen und natürlichen Umgebung, im üppigen Kokosnußhain von Na Mueang, im Süden von Koh Samui. Jede Villa ist auf einer Ebene gebaut, mit einem Layout mit voller Privatsphäre, in einer ruhigen und aut…
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Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and a shared fitness center in Phuket, Thailand
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Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and a shared fitness center in Phuket, Thailand
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Ban Nong Bua, Thailand
von
$1,27M
Gesamteinheiten: 9 VillenLandgröße: Ab 509.91 - 779.08 m2Baufläche: 403.7 - 485.25 m2Schlafzimmer: 3 Schlafzimmer und 4 BadezimmerPoolgröße: 4,20 x 10 MeterGemeinsames GebietsmanagementGemeinsames FitnesscenterMöbelpaket - 62.000 Euro (für Villa mit 4 Schlafzimmern 70.000 Euro).Vorteile Zahl…
Immobilienagentur
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Villa The Priva Golf Course
Villa The Priva Golf Course
Villa The Priva Golf Course
Villa The Priva Golf Course
Villa The Priva Golf Course
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Villa The Priva Golf Course
Kathu, Thailand
von
$980,435
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Fläche 532–817 m²
4 Immobilienobjekte 4
Einkommensgarantie Über den Komplex: Die Villen bieten 5 Schlafzimmer, darunter ein geräumiges Hauptschlafzimmer mit Terrasse, Badezimmer und Arbeitsbereich. Das große Wohnzimmer verfügt über Panoramafenster, einen Essbereich und eine europäische Küche. Ein zusätzliches Wohnzimmer befindet s…
Immobilienagentur
Tumanov Group
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Wohnanlage Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Samui, Thailand
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Wohnanlage Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Samui, Thailand
Surat Thani, Thailand
von
$305,287
Willkommen in Samui Paradise Villas, einer bezaubernden Wohn-Oase in der ruhigen Bangpor Soi 5, an den unberührten Ufern von Koh Samui. Dieses exklusive Wohnprojekt umfasst 11 Villen, die alle sorgfältig entworfen wurden, um den Inbegriff des Luxuslebens im Paradies zu bieten. Samui Paradise…
Immobilienagentur
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Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Provinz Phuket, Thailand
Preis auf Anfrage
Etagenzahl 1
Luxusvillen mit vielen Annehmlichkeiten und entwickelten Infrastruktur!Mögliche Mietrendite: ~6%!Minimalistische Premium-Design im tropischen Stil!Möbel und Dekoration: voll ausgestattete Küche (Fenster, Kühlschrank, Herd, Kapuze), Einbauschränke, Gästebad, Speisekammer.MONO Champaca - exklu…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
von
$9,66M
Der Komplex besteht aus 61 exklusiven 2-stöckigen Villen (2-4 Schlafzimmer) mit Panoramablick auf den Golf von Thailand. Diese tropischen Villen sind eine harmonische Verschmelzung von charmanten traditionellen thailändischen Ästhetik und zeitgenössischer Architektur. Jedes Haus verfügt über…
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Wohnanlage New villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Wohnanlage New villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Wohnanlage New villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Wohnanlage New villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Wohnanlage New villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
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Wohnanlage New villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$1,34M
Wir bieten Luxusvillen mit Pools, Jacuzzi, Parkplätze für 2 Autos, Freiraumbereiche, tropische Gärten mit Wasserfällen.Grundstücke — von 550 m2 bis 940 m2.Eigenschaften der Wohnungen Jedes Haus verfügt über ein Wohnzimmer mit einem Essbereich, eine offene Küche und einen Zugang zum Garten un…
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Wohnanlage Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
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Wohnanlage Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
von
$70,309
Der Komplex besteht aus 4 Gebäuden und verfügt über eine reiche Infrastruktur:LastkraftwagenCaféWäschereiKinderclubBibliothekSchwimmbäderKinderbeckenJacuzziKinoGartenLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich 700 m von einer U-Bahn-Station entfernt
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Wohnanlage New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Wohnanlage New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Wohnanlage New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Wohnanlage New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Wohnanlage New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
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Kathu, Thailand
von
$100,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Plast Property Management Company - über 30 Jahre Erfahrung.Eine moderne Wohnanlage mit Eigentumswohnungen und Apartments im Zentrum von Phuket.Der Komplex besteht aus drei Gebäuden von 8 Etagen, insgesamt 604 Wohnungen, Studios, Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen zum Verkauf, von 30 m2 bis 53 m…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage
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Wohnanlage
Pattaya, Thailand
von
$100,953
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 24
Fläche 32–69 m²
3 Immobilienobjekte 3
Der luxuriöse Premium-Komplex besteht aus 24 Etagen und befindet sich in der Gegend von Jomtien, 800 m vom besten Strand der Stadt entfernt - Jomtien Beach, Auf diese Weise können Sie einen atemberaubenden Blick auf den Golf von Thailand und die Stadt genießen. Eine entwickelte Infrastruktur…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
32.0
112,201
Wohnung 2 zimmer
64.0 – 69.0
221,871 – 258,428
Immobilienagentur
Geo Estate
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Wohnanlage New complex of villas 5 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas 5 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas 5 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas 5 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas 5 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
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Wohnanlage New complex of villas 5 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
Mae Nam, Thailand
von
$511,587
Eine Elite Wohnanlage, die Harmonie mit der Natur und modernem Komfort verbindet. Das Projekt besteht aus 6 Villen mit eigenem Pool und Parkplatz für 2 Autos. Es gibt Optionen mit 3 und 4 Schlafzimmer. Geräumige, helle Innenräume mit Panoramaverglasung passen organisch in die tropische Lands…
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Wohnanlage New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
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Wohnanlage New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$1,39M
Die Tales ist die einzigartige Sammlung von 13 einstöckigen Villen mit Pools in der begehrtesten Lage in Phuket.Eigenschaften:geräumige Luxusvillen mit 3 Schlafzimmern und privaten PoolsAußenloungebereiche am Poolgeräumige Wohn-Essbereich mit voll ausgestatteten KüchenDoppelzimmer mit direkt…
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Häufig gestellte Fragen zu Neubauten in Thailand

Welche Dokumente müssen Ausländer vorbereiten, wenn sie Wohnungen in neuen Entwicklungsprojekten in Thailand kaufen wollen?

Natürliche Personen benötigen einen gültigen Reisepass, um eine Immobilie in Thailand von einem Entwickler zu erwerben. Wenn die Immobilie im Namen einer juristischen Person erworben wird, sind Angaben zum Unternehmen und Gründungsunterlagen erforderlich.

Können Ausländer neue Wohngebäude in Thailand kaufen?

Ja, Ausländer dürfen neuen Wohnraum erwerben. Einzige Einschränkung: Es dürfen nicht mehr als 49 % der Wohnfläche innerhalb eines Mehrfamilienhauses gekauft werden. Die restlichen 51 % dürfen vermietet werden.

Ist eine Aufenthaltsgenehmigung für den Kauf einer Wohnung in Thailand vom Entwickler erhältlich?

Eine Aufenthaltsgenehmigung wird für den Kauf von Immobilien ab 320 Tausend Dollar erteilt. Das Dokument hat eine Gültigkeit von bis zu 20 Jahren.

Welche Bezirke sind die besten für den Kauf einer neuen Wohnung in Thailand?

Die zentrale Region, in der sich die Hauptstadt Bangkok befindet, ist ein guter Ort, um dauerhaft zu leben. Wenn Sie ein Haus kaufen, um es zu vermieten, sind Phuket und Samui eine Überlegung wert. Das sind Luxusresorts, wohin Touristen das ganze Jahr über für einen Strandurlaub kommen. Entwickler bieten neue Entwicklungsprojekte in Thailand.Preise für Neubauten in Thailand von Entwicklern sind verschieden.
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