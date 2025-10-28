Das Land der goldenen Strände, hohe Berge und niedrige Preise

Bulgarien & ndash; Staat im Südosten Europas. In diesem gastfreundlichen Land gibt es die Meer, die Berge und alte Tempel und das moderne Business-Center sowie Wohnimmobilien.

Bulgarien hat eine Bevölkerung von etwa 7 Millionen Menschen. Die vorherrschende Religion für die meisten Menschen & ndash; Orthodoxie. Es nutzt klar, dass wir Kyrillisch, und viele Bulgaren wissen genau die russische Sprache. Bulgarien Klima vielfältig: vom Festland auf den verschneiten Winter in den Bergen bis zum Mittelmeer mit dem Fehlen von Frost und heißen Sommer an der Küste .

Die bekanntesten Städte des Landes & ndash; Sofia, Plovdiv, Varna und Burgas. In Bulgarien gibt es sowohl bekannte Skigebiete (Bansko, Borovets, Pamporovo) und den berühmten Badeorten (Sunny Beach, Albena, Sozopol, Nessebar). Heute ist die Küstenstädte des Landes neue Wohnanlage gebaut, die für die Bequemlichkeit aller Bewohner zur Verfügung gestellt: privat Erholungsgebiet, Schwimmbäder, Fitness-Clubs. In diesem Fall wird die Immobilienpreise, Verpflegung und Unterkunft hier & ndash; klein, die Bulgarien ein attraktiver Ort für Investitionen macht.