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Gewerbeimmobilien in Thailand

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Provinz Phuket
40
Bangkok
13
Chon Buri
20
Pattaya
16
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98 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 82 m² in Sakhu, Thailand
Gewerbefläche 82 m²
Sakhu, Thailand
Schlafräume 2
Fläche 82 m²
🔻Fang an zu verkaufen! Presale.🔻Der niedrigste Preis für den Eintrag🔻 Mein Name ist Leon, st…
$313,071
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Gewerbefläche 52 m² in Sakhu, Thailand
Gewerbefläche 52 m²
Sakhu, Thailand
Schlafräume 2
Fläche 52 m²
🔻Fang an zu verkaufen! Presale.🔻Der niedrigste Preis für den Eintrag🔻 Mein Name ist Leon, st…
$198,533
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Fertiges Geschäft in Pattaya, Thailand
Fertiges Geschäft
Pattaya, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
3-Storey Commercial Building for Sale – Prime Business Location auf Thappraya Road, PattayaE…
$263,247
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Fertiges Geschäft in Na Chom Thian, Thailand
Fertiges Geschäft
Na Chom Thian, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Luxus 4 Schlafzimmer Pool Villa in Na Jomtien zum Verkauf – Diese atemberaubende 4-Schlafzim…
$1,24M
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4-Sterne-Luxushotel zu verkaufen, 224 Zimmer, im Geschäftsviertel Sukhumvit Road, Bangkok, Thailand, in der Nähe des Einkaufszentrums Emsphere. in Bangkok, Thailand
4-Sterne-Luxushotel zu verkaufen, 224 Zimmer, im Geschäftsviertel Sukhumvit Road, Bangkok, Thailand, in der Nähe des Einkaufszentrums Emsphere.
Bangkok, Thailand
Zimmer 224
Fläche 24 000 m²
Etagenzahl 30
4-Sterne-Luxushotel zu verkaufen, 224 Zimmer, im Geschäftsviertel Sukhumvit Road, Bangkok, T…
$70,66M
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Gewerbefläche in Karon, Thailand
Gewerbefläche
Karon, Thailand
KAT6906 Neues Hotel zum Verkauf! Es befindet sich in einer großartigen Lage am 15 Rai Platz…
$7,99M
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Gewerbefläche in Pa Tong, Thailand
Gewerbefläche
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 9
PAT6347 Ein gemütlicher und kleiner Hotelkomplex mit 17 Zimmern, wo sich jeder Gast wohlfüh…
$1,20M
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Gewerbefläche 83 m² in Ban Bang Ku, Thailand
Gewerbefläche 83 m²
Ban Bang Ku, Thailand
Fläche 83 m²
KOH22884 Kommerzielle PlatzlisteDiese kommerzielle Plaza ist eine seltene Gelegenheit, den …
$339,394
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Gewerbefläche 116 m² in Thalang, Thailand
Gewerbefläche 116 m²
Thalang, Thailand
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 116 m²
MAI22607 Dieses einzigartige Anwesen bietet eine außergewöhnliche Gelegenheit für diejenige…
$485,290
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Fertiges Geschäft in Pattaya, Thailand
Fertiges Geschäft
Pattaya, Thailand
Schlafräume 20
Anzahl der Badezimmer 20
Hotel zum Verkauf In der Nähe von Walking Street South PattayaDieses Hotel befindet sich in …
$1,67M
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4-Sterne-Strandresort mit 113 Zimmern in der Nähe des Flughafens Koh Samui, Thailand, zu verkaufen. in Surat Thani, Thailand
4-Sterne-Strandresort mit 113 Zimmern in der Nähe des Flughafens Koh Samui, Thailand, zu verkaufen.
Surat Thani, Thailand
Fläche 28 000 m²
4-Sterne-Strandresort mit 113 Zimmern in der Nähe des Flughafens Koh Samui, Thailand, zu ver…
$40,34M
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Gewerbefläche 230 m² in Rawai, Thailand
Gewerbefläche 230 m²
Rawai, Thailand
Schlafräume 3
Fläche 230 m²
RAW3596 Der Preis beginnt mit 14,49 Millionen Baht!Die charmante Architektur des neuen Elit…
$438,375
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Gewerbefläche 421 m² in Choeng Thale, Thailand
Gewerbefläche 421 m²
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 421 m²
BAN22765 Ein seltenes Mehrzweckhaus für Unternehmer, die die perfekte Balance von Geschäfts…
$1,21M
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Gewerbefläche in Bang Nai Si, Thailand
Gewerbefläche
Bang Nai Si, Thailand
PHA5587 Dieses Boutique-Hotel am Strand bietet nur sechs exklusive Villen in üppiger tropis…
$14,85M
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Fertiges Geschäft in Khao Chi Chan, Thailand
Fertiges Geschäft
Khao Chi Chan, Thailand
Schlafräume 13
Anzahl der Badezimmer 13
Resort Geschäft zum Verkauf in Bangsaray – Dieses 13-Zimmer-Resort läuft noch aktiv und biet…
$607,836
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Fertiges Geschäft in Pattaya, Thailand
Fertiges Geschäft
Pattaya, Thailand
Schlafräume 36
Anzahl der Badezimmer 36
Gewerbeimmobilien 36 Zimmer zum Verkauf In Central PattayaDiese Gastfreundschaft Geschäftsmö…
$1,70M
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Gewerbefläche 202 m² in Karon, Thailand
Gewerbefläche 202 m²
Karon, Thailand
Schlafräume 3
Fläche 202 m²
KAT7296 Dies ist ein Gebäude im Geschäftsviertel von Kata. Auf drei Etagen befinden sich:3 …
$363,636
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Gewerbefläche 658 m² in Rawai, Thailand
Gewerbefläche 658 m²
Rawai, Thailand
Schlafräume 12
Fläche 658 m²
NAI5244 Ein luxuriöses Apart-Hotel mit 12-13 Luxuszimmern & großem Parkplatz, Garten, Pool,…
$1,97M
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Gewerbefläche in Karon, Thailand
Gewerbefläche
Karon, Thailand
Schlafräume 9
KAR6864 Schönes Hotel zum Verkauf in der Nähe von Karon Beach!ANHANGHotellizenz21 Zimmer (v…
$1,22M
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Gewerbefläche 71 m² in Chalong, Thailand
Gewerbefläche 71 m²
Chalong, Thailand
Schlafräume 4
Fläche 71 m²
CHA6333 Entdecken Sie eine seltene Gelegenheit, ein vielseitiges Gewerbegebäude in Chalong …
$140,531
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Gewerbefläche in Takua Pa, Thailand
Gewerbefläche
Takua Pa, Thailand
PHA5533 Dieses hochwertige Hotel auf der Insel Ko Kho Khao bietet beispiellose Luxus und Ko…
$4,85M
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Gewerbefläche 450 m² in Karon, Thailand
Gewerbefläche 450 m²
Karon, Thailand
Schlafräume 2
Fläche 450 m²
KAR6062 Große Investitionsmöglichkeit, um Ihre Kunden einzuführen. Dieses Restaurant ist 8 …
$1,33M
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Fertiges Geschäft in Pattaya, Thailand
Fertiges Geschäft
Pattaya, Thailand
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Gästehaus zum Verkauf Pratumnak Hill Pattaya Dieses Gästehaus zum Verkauf in Pratumna…
$288,722
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Fertiges Geschäft in Pattaya, Thailand
Fertiges Geschäft
Pattaya, Thailand
Schlafräume 63
Anzahl der Badezimmer 63
Modern Hotel zum Verkauf South Pattaya Investment Opportunity Dieses moderne Hotel zum Verka…
$4,25M
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Fertiges Geschäft in Pattaya, Thailand
Fertiges Geschäft
Pattaya, Thailand
Schlafräume 195
Anzahl der Badezimmer 127
Hotel 195 Zimmer mit Grundstück zum Verkauf Pattaya Naklua AreaDieses Hotel 195 Zimmer mit G…
$10,10M
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Fertiges Geschäft in Pattaya, Thailand
Fertiges Geschäft
Pattaya, Thailand
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 10
Luxus Pool Villa In der Nähe des Strandes zum Verkauf auf Pratumnak Hill, Pattaya (Nur 100 M…
$1,37M
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Gewerbefläche 144 m² in Pa Tong, Thailand
Gewerbefläche 144 m²
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 9
Fläche 144 m²
PAT6448 Hotel zum Verkauf, im Zentrum der entwickelten Infrastruktur. In Fußnähe werden ein…
$1,50M
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30-storey office building for sale in Bangkok, Thailand. Near BTS Ekkamai 600 meters in Bangkok, Thailand
30-storey office building for sale in Bangkok, Thailand. Near BTS Ekkamai 600 meters
Bangkok, Thailand
Fläche 37 771 m²
Etagenzahl 30
Kantoorgebouw van 30 verdiepingen te koop in Bangkok, Thailand. Nabij BTS Ekkamai (600 meter…
$64,20M
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4-Sterne-Hotel mit 262 Zimmern im Geschäftsviertel Sukhumvit Road, Soi Sukhumvit 63, Bangkok, Thailand, in der Nähe der BTS-Skytrain-Station Ekkamai zu verkaufen. in Bangkok, Thailand
4-Sterne-Hotel mit 262 Zimmern im Geschäftsviertel Sukhumvit Road, Soi Sukhumvit 63, Bangkok, Thailand, in der Nähe der BTS-Skytrain-Station Ekkamai zu verkaufen.
Bangkok, Thailand
Zimmer 262
Fläche 36 000 m²
Etagenzahl 19
4-Sterne-Hotel mit 262 Zimmern im Geschäftsviertel Sukhumvit Road, Soi Sukhumvit 63, Bangkok…
$86,16M
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Fertiges Geschäft in Nong Prue, Thailand
Fertiges Geschäft
Nong Prue, Thailand
Seltene Chance!! Beliebte Central Pattaya Club zum Verkauf – Bereit zum Operieren Dieser vol…
$1,08M
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Eigenschaftstypen in Thailand

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