Zaitseva Estates

Polen, Posen
Company type
Company type
Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
Año de fundación de la compañía
2018
Auf der Plattform
Auf der Plattform
7 jahre 4 Monate
Sprachen
Sprachen
Русский, Polski
Webseite
Webseite
zaitsevaestates.com/ru
Arbeitszeiten
Jetzt geöffnet
Über die Agentur

Natalia Zaitseva

Expertin für Immobilien und Investitionen in Polen

Ich arbeite dort, wo Immobilien mehr sind als Objekte – sie werden zu strategischen Instrumenten für Kapitalerhalt, Wachstum und langfristige Stabilität.
Mein Schwerpunkt liegt in Poznań, einem dynamischen Markt mit solider wirtschaftlicher Basis.

Ich begleite internationale Investoren, Käufer und Mieter – von der Analyse und Standortwahl bis zur rechtssicheren Abwicklung und Verwaltung.

Mit über 25 Jahren Erfahrung, davon 10 Jahre in Polen, kombiniere ich juristisches Fachwissen mit tiefem Marktverständnis.
Ich arbeite im Private-Advisory-Modell, unterstützt von einem Team aus Analysten, Juristen, Finanz- und Designexperten.

Zusätzlich leite ich Etalon Estate Group in Poznań, was meinen Kunden Zugang zu bevorzugten Bedingungen und geprüften Investitionsmöglichkeiten bietet.

Dienstleistungen
  • Verkauf von Gewerbe- und Wohnimmobilien in Polen und Südzypern. Objekte aus geschlossenen und öffentlichen Immobilien  Datenbanken
  • Die besten Immobilien von den größten Entwicklern der oben genannten Länder. Mehr als 3.000 Angebote.  
  • Hypothekendarlehen
  • Immobilienvermietung in Polen und Zypern mit umfassender Unterstützung und Anpassung
  • Wir sind auf Resortimmobilien aller Segmente spezialisiert, einschließlich der Premiumklasse
  • Unterstützung bei der Erlangung einer Aufenthaltserlaubnis in Polen, eines dauerhaften Wohnsitzes in Zypern und eines Investorenvisums in Griechenland.
  • Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien  mit Rentabilitätsberechnungen
  • Geschäftseinwanderung. Geschäftsanpassung
  • Kundendienst. Immobilienverwaltung
Wohnanlage Poznań Chwaliszewo Residential Complex — New Apartments in the Heart of the City
Posen, Polen
von
$123,611
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
Ein elegantes, kaskadierendes Gebäude mit moderner Architektur beherbergt nur 118 Apartments, die Privatsphäre, Komfort und eine exklusive urbane Atmosphäre gewährleisten.Das Angebot umfasst sowohl 25 m2 Studios als auch geräumige Apartments bis zu 120 m2, darunter Unterkünfte mit Terrassen …
Zaitseva Estates
Zaitseva Estates
Zaitseva Estates
Zaitseva Estates
Sprachen
Русский, Polski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Wohnanlage Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Posen, Polen
von
$116,483
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Zaitseva Estates
Zaitseva Estates
Zaitseva Estates
Zaitseva Estates
Sprachen
Русский, Polski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Hüttendorf Homes in Radzewo
Hüttendorf Homes in Radzewo
Radzewo, Polen
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
New Homes in Radzewo – Kowalska Street (Wielkopolska Region) Size: from 52.41 m² to 78.00 m² Status: Completed – Ready to move in ✅ INVESTMENT OVERVIEW A boutique development consisting of just 5 homes, located in a quiet, green area of Radzewo. It’s an excellent option for those who…
Zaitseva Estates
Zaitseva Estates
Zaitseva Estates
Zaitseva Estates
Sprachen
Русский, Polski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohngebäude Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Wohngebäude Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Wohngebäude Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Wohngebäude Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Wohngebäude Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Wohngebäude Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Wohngebäude Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Posen, Polen
von
$127,721
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 8
Zaitseva Estates
Zaitseva Estates
Zaitseva Estates
Zaitseva Estates
Sprachen
Русский, Polski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohngebäude Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Wohngebäude Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Wohngebäude Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Wohngebäude Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Wohngebäude Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Wohngebäude Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Wohngebäude Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Posen, Polen
von
$118,178
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 9
Auf der Suche nach dem perfekten Ort zum Leben oder Investieren? Eine erstaunliche Gelegenheit erwartet Sie an der Kreuzung der Straßen Yanicki und Dombrowski im prestigeträchtigen Bezirk Posen-Jerzyce. Das Projekt entstand mit Sorge um den Komfort der Bewohner, bietet eine autarke Stadt in …
Zaitseva Estates
Zaitseva Estates
Zaitseva Estates
Zaitseva Estates
Sprachen
Русский, Polski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Natalia Zaitseva
Natalia Zaitseva
2 460 immobilienobjekte
