Zaitseva Estates

Über die Agentur

Natalia Zaitseva

Expertin für Immobilien und Investitionen in Polen

Ich arbeite dort, wo Immobilien mehr sind als Objekte – sie werden zu strategischen Instrumenten für Kapitalerhalt, Wachstum und langfristige Stabilität.

Mein Schwerpunkt liegt in Poznań, einem dynamischen Markt mit solider wirtschaftlicher Basis.

Ich begleite internationale Investoren, Käufer und Mieter – von der Analyse und Standortwahl bis zur rechtssicheren Abwicklung und Verwaltung.

Mit über 25 Jahren Erfahrung, davon 10 Jahre in Polen, kombiniere ich juristisches Fachwissen mit tiefem Marktverständnis.

Ich arbeite im Private-Advisory-Modell, unterstützt von einem Team aus Analysten, Juristen, Finanz- und Designexperten.

Zusätzlich leite ich Etalon Estate Group in Poznań, was meinen Kunden Zugang zu bevorzugten Bedingungen und geprüften Investitionsmöglichkeiten bietet.