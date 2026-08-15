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Gewerbeimmobilien in Portugal

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Lissabon
24
Porto
10
Faro
17
Loule
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108 immobilienobjekte total found
Investition in Faro, Portugal
Investition
Faro, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Ihre Zukunft Oasis erwartet: Eine fantastische 5-Zimmer-Luxusvilla in São Brás de Alportel E…
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Investition in Amadora, Portugal
Investition
Amadora, Portugal
Marriott eröffnet ein neues Hotel in Lissabon, für Investoren des Golden Visa-Investitionspr…
$404,858
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Luxury Mountain Resort & Spa Barbeito in Arcos de Valdevez, Portugal
Luxury Mountain Resort & Spa Barbeito
Arcos de Valdevez, Portugal
Fläche 1 157 m²
Etagenzahl 3
Luxury Mountain Resort & Spa Barbeitos ist eine schlüsselfertige (Turnkey-)Investitionsmögli…
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Investition in Evora, Portugal
Investition
Evora, Portugal
Schlafräume 29
Investitionsangebot, Beteiligung am Luxus-Boutique-Hotel Palacete da Misericórdia in Höhe vo…
$323,887
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Investition in Faro, Portugal
Investition
Faro, Portugal
Elegant Sea-View Townhouse in The Crest, Almancil Located within the prestigious gated comm…
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Investition in Faro, Portugal
Investition
Faro, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Diese wirklich atemberaubende Vier-Zimmer-Villa stellt den Inbegriff in der modernen Raffine…
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Investition in Faro, Portugal
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Faro, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
In der ruhigen Gemeinde Sao Bartolomeo de Messines in Silves gelegen, bietet diese Villa ein…
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Investition in Faro, Portugal
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Faro, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Diese außergewöhnliche Villa im Herzen der Zentralalgara verkörpert raffinierten Komfort, mo…
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Investition in Faro, Portugal
Investition
Faro, Portugal
Steigen Sie ein in die Allure der Küsten leben mit diesen außergewöhnlichen Meerblick Grunds…
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Investition in Faro, Portugal
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Faro, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Das Pine Cliffs Luxury Collection Resort liegt an den illustren Stränden der Algarve und ent…
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T3 Apartment with 177 m² in Santo Quintino, Portugal
T3 Apartment with 177 m²
Santo Quintino, Portugal
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 226 m²
3-bedroom apartment just 290 m away from the Marginal! Luxury apartments with modern desi…
$2,68M
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Investition in Faro, Portugal
Investition
Faro, Portugal
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Diese außergewöhnliche 6-Zimmer-Villa in der angesehenen Goldra-Gated Community in der Algar…
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Investition in Faro, Portugal
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Faro, Portugal
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 9
Verwöhnen Sie in luxuriösem Wohnen auf One Green Way, eingebettet im Herzen von Quinta do La…
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Faro, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Eingebettet im Herzen der Algarve, am Hügel von Loulé, verbindet diese beeindruckende Villa …
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Investition in Faro, Portugal
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Faro, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Entdecken Sie die Allure dieses außergewöhnlichen 3-Zimmer-Stadthaus, das vor einigen Jahren…
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Investition in Faro, Portugal
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Faro, Portugal
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Sie können einfach Ihre Zuflucht im Paradies entdecken. Eingebettet im Herzen von Quinta do …
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Faro, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Erleben Sie raffiniertes Wohnen mit dieser Luxusvilla in Faro, derzeit im Bau in einer ruhig…
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Faro, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Entdecken Sie die Verzauberung des Küstenlebens in Vale do Lobos herrlichem Stadthaus. Metis…
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Geschäft 365 m² in Portugal
Geschäft 365 m²
Portugal
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 365 m²
Handelsprämie im Quartal
$1,34M
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Gewerbefläche 5 972 m² in Porto, Portugal
Gewerbefläche 5 972 m²
Porto, Portugal
Fläche 5 972 m²
Im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert standen einige der wichtigsten Industriebießereien …
$8,00M
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Miethaus in Vila do Bispo, Portugal
Miethaus
Vila do Bispo, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
T3 Mietshaus - 3 Schlafzimmer und ein Wohnzimmer in einer Luxuswohnung, bestehend aus einer …
$564,755
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Geschäft 84 m² in Portugal
Geschäft 84 m²
Portugal
Fläche 84 m²
Für GOLDEN VISA Gewerberäume im Zentrum von Porto. Es ist nahe an allen Arten von Dienstleis…
$174,287
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Geschäft 383 m² in Porto, Portugal
Geschäft 383 m²
Porto, Portugal
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 383 m²
VERFÜGBAR FÜR GOLDEN VISA 350K Offenes Geschäft mit einer atemberaubenden Schaufensterfron…
$727,991
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Geschäft 302 m² in Portugal
Geschäft 302 m²
Portugal
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 302 m²
Neue Geschäftsräume mit einer Fläche von 302 m2 550 Meter von der U-Bahn-Station Trindade! I…
$639,051
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Gewerbefläche 129 m² in Porto, Portugal
Gewerbefläche 129 m²
Porto, Portugal
Fläche 129 m²
Etagenzahl 4
Gästehaus mit großem Potenzial in einer der belebtesten Gegenden von Porto. Es hat hochwerti…
$870,613
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Investition in Olhao, Portugal
Investition
Olhao, Portugal
Set of buildings in the center of Olhão with the possibility of transformation into 14 new a…
$669,555
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Investition 295 m² in Fuseta, Portugal
Investition 295 m²
Fuseta, Portugal
Fläche 295 m²
Villa with sea view, 7 rooms e 3 rooms for agriculture. The property has a borehole
$725,351
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Gewerbefläche 100 073 m² in Albufeira, Portugal
Gewerbefläche 100 073 m²
Albufeira, Portugal
Fläche 100 073 m²
Ein zerstörtes Bauernhaus in einem ländlichen Gebiet in Albufeira, einer Stadt in der Algarv…
$8,71M
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Geschäft 218 m² in Lissabon, Portugal
Geschäft 218 m²
Lissabon, Portugal
Fläche 218 m²
Ausgezeichnete Gewerbeanlage in einem Wohnhaus, kostenlos und mietbereit. Sie werden in der …
$1,70M
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Lager 4 901 m² in Vila Franca de Xira, Portugal
Lager 4 901 m²
Vila Franca de Xira, Portugal
Fläche 4 901 m²
Etagenzahl 3
The property is on the ground floor of the building and includes 1457 SQM + 200 SQM of stora…
$3,06M
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