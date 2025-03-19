  1. Realting.com
  2. Immobilien in Kroatien

Immobilien in Kroatien

Suchen Sie unter 8 116 immobilienobjekte
Neue Gebäude Kaufen Mieten Täglich Kommerziell
{{ property_type ? property_type : 'Keine ausgewählte Datei' }}
Aparthotel Business Center Clubhaus Einkaufszentrum Hütte Hüttendorf Handel Hotel Residenz Stadthaus Touristischer Komplex Villa Villenanlage Wohnanlage Wohngebäude Wohnviertel
Wohnen
Wohnung Penthouse Studio Haus Villa Ferienhaus Zimmer
Kommerziell
Restaurant, Café Hotel Büro Produktion Miethaus Investition Lager Geschäft Fertiges Geschäft Konferenzsaal Residenz Hotelzimmer
Andere
Grundstück
Wohnung Penthouse Wohnungen auf mehreren Ebenen Studio Haus Villa Ferienhaus Herrenhaus Bungalow Stadthaus Doppelhaus Gewerbefläche Restaurant, Café Büro Lager
Wohnung Wohnungen auf mehreren Ebenen Studio Haus Villa Chalet Bungalow Gewerbefläche Zimmer Büro Konferenzsaal
Restaurant, Café Hotel Büro Produktion Miethaus Investition Lager Geschäft Fertiges Geschäft Konferenzsaal Residenz Hotelzimmer
8 116 immobilienobjekte
14 unternehmen
Artikel über Kroatien

Agenturen und Entwickler in Kroatien

Entwickler Immobilienagenturen Vermieter
Relax Class Villas
Stolz
Opereta d.o.o.
Biliskov nekretnine
Knez Croatia Real Estate
Zeig mehr
VACO d.o.o.

Beliebte Gebiete in Kroatien

Wohnungen in Kroatien

Alle Wohnungen 1 zimmer 2 zimmer 3 zimmer 4 zimmer 5 zimmer Penthäuser Mehrstöckige Wohnungen Studio-Wohnungen

Alle Wohnungen

Zeig mehr

1 zimmer

Zeig mehr

2 zimmer

Zeig mehr

3 zimmer

Zeig mehr

4 zimmer

Zeig mehr

Penthäuser

Zeig mehr

Studio-Wohnungen

Zeig mehr

Häuser in Kroatien

Alle Häuser Villen Cottages Mansions Chalets Bungalows Reihenhäuser Duplexes

Alle Häuser

Zeig mehr

Villen

Zeig mehr

Cottages

Zeig mehr

Mansions

Zeig mehr

Duplexes

Zeig mehr

Miete in Kroatien

Langfristige Miete

Gewerbeimmobilien in Kroatien

Alle Gewerbeimmobilien Restaurants Hotels Büros Betriebsgebäude Mietwohnhäuser Anlageimmobilien Lagerräume Laden Bereites Geschäft

Alle Gewerbeimmobilien

Zeig mehr

Restaurants

Zeig mehr

Hotels

Zeig mehr

Büros

Zeig mehr

Betriebsgebäude

Zeig mehr

Anlageimmobilien

Zeig mehr

Lagerräume

Zeig mehr

Laden

Zeig mehr

Grundstücke in Kroatien

Zeig mehr
Geben Sie eine Anzeige auf
Mit unserem Eingabeformular können Sie schnell und bequem eine Anzeige aufgeben
Um eine Anzeige hinzuzufügen

Einwanderungsprogramme in Kroatien

  • Niederlassungserlaubnis
    Niederlassungserlaubnis in Kroatien
    Niederlassungserlaubnis in Kroatien
    Kroatien Kroatien
    von
    $5,000
    Einwanderung Programmtyp Niederlassungserlaubnis
    Erhaltsfrist von 3 monate
    Die Aufenthaltserlaubnis für kroatische digitale nomad ermöglicht es Ihnen, im Land für 18 Monate mit der Möglichkeit, auf der Grundlage einer Mietvereinbarung für ein weiteres Jahr zu verlängern. Nach dieser Aufenthaltsgenehmigung ist es nicht möglich, einen dauerhaften Wohnsitz und ansc…
    Immobilienagentur
    Consulting VP Park SRL
    Eine Anfrage stellen
    Kontakte zeigen
    Schließen
    Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
    Immobilienagentur
    Consulting VP Park SRL
    Sprachen
    English, Русский, Ελληνικά, Français, Română
    Telegram Schreiben Sie im Telegram
Zeig mehr

Immobilien Nachrichten in Kroatien

Zeig mehr

Unsere Partner in Kroatien