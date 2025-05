Die Kosten für Wohnungen in Neubauten hängen von der Lage der Immobilie ab. Der teuerste Quadratmeter ist in der Hauptstadt des Landes Minsk, besonders neue Entwicklungsprojekte in Minsk. Hier verlangen die Verkäufer dafür etwa 1500 bis 2000 Euro. In den Regionen variieren die durchschnittlichen Kosten für Wohnungen in Neubauten in Weißrussland vom Bauträger und von Eigentümern von 700 bis 1200 Euro pro Quadratmeter.