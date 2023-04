Beschreibung des Unternehmens

MD Realty verfügt über professionelles Personal, das sich auf ausländische Immobilien spezialisiert hat. Das Hauptexpertenteam auf dem Immobilienmarkt Montenegros verfügt über mehr als 8 Jahre Erfahrung. Dank der Partnerschaft mit großen Bauorganisationen in Montenegro kann unser Unternehmen jederzeit eine große Auswahl an Apartments, Häusern und Villen in verschiedenen Regionen Montenegros anbieten. Das Sortiment - von kostengünstig und massiv bis elitär und exklusiv, zu einem Mindestpreis von Entwicklern. Heute verkaufen wir Immobilien von den Hauptentwicklern Montenegros. Zu unseren Partnern zählen mehr als 40 Bauunternehmen. Unser Team arbeitet aktiv mit allen großen Bauorganisationen in allen Städten und Regionen Montenegros zusammen. Immobilientransaktionen sind ein verantwortungsbewusster und wichtiger Schritt. Wir bauen langfristige Beziehungen auf und schätzen unseren Ruf. Deshalb tun wir unser Bestes, damit Sie sich in allen Phasen der Transaktion wohl fühlen und mit dem Ergebnis zufrieden sind. Jeder Kunde, der uns kontaktiert, kann sicher sein, dass er immer einen individuellen Ansatz und die qualifizierteste Beratung zu allen relevanten Immobilienangeboten in Montenegro erhält. Alle vorteilhaftesten Angebote für im Bau befindliche Neubauten und Einrichtungen - nur hier! Unser neues Bauprojekt: https://montedevelopers.com