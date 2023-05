BESTAY PROPERTY LTD

Willkommen bei der Universal Property Group –, einem Team motivierter Immobilienfachleute mit langjähriger Erfahrung auf dem bulgarischen Immobilienmarkt!

Unser Wissen und unsere Erfahrung stammen aus dem Jahr 2006 und wir bemühen uns, im Laufe der Jahre einen tadellosen Ruf aufrechtzuerhalten.

Wir sind spezialisiert auf Immobilien in den wunderschönen See-, Ski- und Kurorten in Bulgarien. Die meisten unserer Angebote bieten eine großartige Investitionsmöglichkeit für beliebte Reiseziele, da Sie sie vermieten und gleichzeitig die Möglichkeit haben, in diesen zu leben