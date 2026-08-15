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Langzeitmiete von Immobilien in Litauen

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Kaunas
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471 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 105 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 105 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 105 m²
Stockwerk 1
- COVERAGE DER ZUSAMMENARBEIT IM MILK-ZENTRE, TRACK G.! - WETTBEWERBSPOLITIK MIT ALLEN CIRCU…
$523
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Gewerbefläche 33 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 33 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 33 m²
Stockwerk 2
Einer der mobilsten Plätze in Kaunas - Savanorių pr. 187 Zimmer zur Miete in exklusivem Desi…
$418
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Gewerbefläche 600 m² in Salos, Litauen
Gewerbefläche 600 m²
Salos, Litauen
Fläche 600 m²
Stockwerk 3
COMMERCIAL PATIENTS von 600 KV. M. GIVEN IN QUALITY GIVEN ÜBER GEETS G. 12. _ ______________…
$4,173
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Gewerbefläche 50 m² in Klaipeda, Litauen
Gewerbefläche 50 m²
Klaipeda, Litauen
Fläche 50 m²
Stockwerk 1
Vermieten Sie Ihren Friseurplatz in einem modernen Schönheitssalon in Klaipeda! Auf der Such…
$290
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Wohnung 2 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 2
Fläche 48 m²
Stockwerk 2/5
IFRS 7.20 (a) (ii) 2. BUTAS PARTIZAN Ø g. KAUNE Du bist in der Mitte. BESTEN LEBENSMITTEL FÜ…
$460
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 46 m²
Stockwerk 1/3
Habt ihr 2 GAPBAGS mit der ganzen Familie G., ANTIQUAL. Wir kümmern uns um die Tiere. _ ____…
$941
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Mazur EstateMazur Estate
Gewerbefläche 56 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 56 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 56 m²
Stockwerk 3
Außerdem stellt die Kommission fest, dass der Flughafen nicht in der Lage war, die Kosten de…
$650
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 51 m²
Stockwerk 4/6
MODERUS INSTALLATION IN MODERNY Es gibt viele Unterhaltungs- und Freizeitplätze: Geschäfte, …
$997
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Wohnung 2 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 2
Fläche 29 m²
Stockwerk 2/2
29 qm Wohnung zu vermieten in einer günstigen Lage von Kaunas, nur auf dem Hügel Aleksotas, …
$687
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Gewerbefläche 80 m² in Raudondvaris, Litauen
Gewerbefläche 80 m²
Raudondvaris, Litauen
Fläche 80 m²
Stockwerk 1
MODERN PRODUKTION / INDUSTRIE / STORAGE PREMISE MIT BAUEN - TOYS G., RED, VILNIUS R. Der Bas…
$696
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Gewerbefläche 435 m² in Gaizenai, Litauen
Gewerbefläche 435 m²
Gaizenai, Litauen
Fläche 435 m²
Stockwerk 1
COMPARISON FROM 435 qm bis 7500 qm, sollten Sie die Räumlichkeiten anpassen und Ihre Aktivit…
$252
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Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 134 m²
Etagenzahl 2
Zweigeschossiges Ferienhaus zu vermieten mit zwei Grundstücken in Avižieniai _ _____________…
$1,434
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Gewerbefläche 212 m² in Raudondvaris, Litauen
Gewerbefläche 212 m²
Raudondvaris, Litauen
Fläche 212 m²
Stockwerk 1
LOWER 188,50 Kv.M. STORAGE UND 22 Kv.M. BIURAS TOYS IN TALL G., RED, VILNIUS RAJ CAPITAL REP…
$1,825
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Gewerbefläche 671 m² in Zaliukes, Litauen
Gewerbefläche 671 m²
Zaliukes, Litauen
Fläche 671 m²
Stockwerk 1
PRODUKTION, STORAGE, DIENSTLEISTUNGEN, HANDEL, VERWALTUNGSAUSGABEN PRINCIPLES: - Ja. Die Rä…
$2,087
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Gewerbefläche 1 478 m² in Ponewiesch, Litauen
Gewerbefläche 1 478 m²
Ponewiesch, Litauen
Fläche 1 478 m²
Stockwerk 1
STRATEGISCHE ENTWICKLUNG DES UNTERNEHMENS - FUNKTIONEN / ERZEUGNISSE MIT ADMINISTRATIVEN ZUS…
$3,756
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 47 m²
Stockwerk 1/5
LAGE G. 35A, WILNIUS NEU INSTALLATION DER ZWEISE MIT THERASA. Paupys ist die historische Alt…
$1,177
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 47 m²
Stockwerk 3/5
Glaubwürdige LICHT UND SPREAD, WIEDER FIXED 2 KAMB. Ihr KOSTENLOSEs, sie können von der CAR…
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Gewerbefläche 405 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 405 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 405 m²
Stockwerk 2
Zimmer zu vermieten 405,46 qm Drobės g. 62, Kaunas. _ ______________________________________…
$1,484
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Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 4/5
Nein! Die Wohnung ist bereits frei! Neu eingerichtete 1-Zimmer-Wohnung mit Balkon und Fenst…
$520
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Gewerbefläche 59 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 59 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 59 m²
Stockwerk 2
DIFFERENT DIFFERENT SELECTION THE AREA PIGS IN THE HEADS THE VILNIUS INDUSTRIE - SAVANORS 'P…
$684
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Haus in Kaunas, Litauen
Haus
Kaunas, Litauen
Fläche 110 m²
Etagenzahl 2
AUSSCHUSS DER HAUSHALTE IN RAW, RADYLLER PL. - MEHR SPACE, PRIVACY UND PREMISE ANDEREN THAN …
$749
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Wohnung 3 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 3
Fläche 67 m²
Stockwerk 4/9
Leichte und warme 3 Zimmer Wohnung zur Miete in einer komfortablen Lage! = Drei Zimmer Wohnu…
$580
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Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 7/21
Irgendwann in der Luft! Es ist eine STRATEGISCHE SIGNIFIZIERUNG, VERTEILUNG DER EXKLUSIVE UM…
$634
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Gewerbefläche 45 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 45 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 45 m²
Stockwerk 3
Die Kommission kommt daher zu dem Schluss, dass die fraglichen Maßnahmen staatliche Beihilfe…
$524
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Gewerbefläche 303 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 303 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 303 m²
Stockwerk 2
LOWER DER NEUE ORGANISATIONEN Ich lade Sie ein, sich mit den administrativen Einrichtungen …
$2,283
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Gewerbefläche 240 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 240 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 240 m²
Stockwerk 2
ENTWICKLUNG DES VERWALTUNGSVERKEHRS INDIVIDUELLE BESCHÄFTIGUNG, DESIGNATION UND KONTAKT MIT …
$1,767
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Büro in Vilnius, Litauen
Büro
Vilnius, Litauen
Etagenzahl 17
Vermietung von Büroräumen in neuen Bürogebäuden der Klasse A+ und A++Mindestmietdauer: 5 Jah…
$1,075
pro Monat
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Gewerbefläche 750 m² in Poswol, Litauen
Gewerbefläche 750 m²
Poswol, Litauen
Fläche 750 m²
Stockwerk 1
LOAN IN DER UMWELT, GOOD G. 22 E EXKLUSSE 750 KV. STORAGE - ANGARO GROWTH 8 METRES, dies ist…
$2,319
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Gewerbefläche 1 350 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 1 350 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 1 350 m²
Stockwerk 1
Darlehen von 1 350 KV. 1. AUTE MIT RAMPA, ROLLER KEL, WILNIUM. Geräumige Geschäftsräume zu …
$10,782
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Grundstück in Vilnius, Litauen
Grundstück
Vilnius, Litauen
EXPOSURES G. 137, VILNIUS PRINCIPLES: - Mögliche Mietdauer ab 6 Monaten; - LABAI Spot - übe…
$2,304
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