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    Die Chancenkarte zur Jobsuche
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    Deutschland Deutschland
    Einwanderung Programmtyp Niederlassungserlaubnis
    Erhaltsfrist von 2 monate
    Die Chancenkarte ist eine neue Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis in Deutschland, gültig ab 1 Jahr mit der Möglichkeit der Verlängerung bis zu 3 Jahren. Mit der Chancenkarte (§ 20a AufenthG) verbessern Sie Ihre Möglichkeiten, Kontakte zu deutschen Arbeitgebern zu knüpfen und eine qualifiziert…
    Einwanderungsberater
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  • Niederlassungserlaubnis
    Blaue Karte EU 
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    Deutschland Deutschland
    Einwanderung Programmtyp Niederlassungserlaubnis
    Erhaltsfrist von 2 monate
    Die Blaue Karte EU (§ 18g AufenthG) ist ein besonderer Aufenthaltstitel für ausländische Akademikerinnen und Akademiker oder Personen mit vergleichbarem Qualifikationsniveau, die in Deutschland eine qualifizierte Beschäftigung aufnehmen wollen.  Sie erfordert einen Arbeitsvertrag mit eine…
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  • Niederlassungserlaubnis
    Visum zum Studieren
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    Deutschland Deutschland
    Einwanderung Programmtyp Niederlassungserlaubnis
    Erhaltsfrist von 3 monate
    Studentenvisum: Für den Eintritt in eine deutsche Universität, Studentenhochschule oder für vorbereitende Sprachkurse. Erfordert den Nachweis der Einschreibung und der Verfügbarkeit von Mitteln zur Deckung der Studien- und Unterkunftskosten. 1. Hochschulbildung (Bachelor, Master, Promotio…
    Einwanderungsberater
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  • Niederlassungserlaubnis
    Visum zum Arbeiten für Fachkräfte
    Visum zum Arbeiten für Fachkräfte
    Deutschland Deutschland
    Einwanderung Programmtyp Niederlassungserlaubnis
    Erhaltsfrist von 1 monate
    Deutschland gehört zu den attraktivsten Ländern für Fachkräfte aus aller Welt, die eine Arbeitsmigration in Betracht ziehen. Sowohl Akademiker als auch Fachkräfte ohne Hochschulabschluss können ein Arbeitsvisum erhalten. In Deutschland gibt es eine Liste von Berufen, für die kein Studium …
    Einwanderungsberater
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