Häufig gestellte Fragen zu Neubauten in Portugal
Welche Neubauten in Portugal zu Preisen von Bauträgern sind bei Käufern besonders gefragt?
Die Wohnungen in den neuen Wohnkomplexen an der Küste verkaufen sich gut. Sie ziehen Käufer mit schönen Aussichten und schnellem Zugang zum Strand an. Auch Neubauten im Stadtzentrum von Lissabon sind sehr beliebt. Hier kauft man oft Neubauimmobilien. Portugal ist ein sehr beliebtes Touristenland.
Wie hoch ist der Durchschnittspreis pro Quadratmeter in neuen Wohnanlagen in Portugal?
Die teuersten Neubauten pro Quadratmeter gibt es in Lissabon, etwa 5.000-8.000 Euro. In anderen Städten kostet ein Quadratmeter Wohnung vom Entwickler 2.500-3.500 Euro.
Was sind die Vorteile des Kaufs einer Neubauwohnung in Portugal?
Wenn Sie eine Wohnung in Kurortzonen kaufen, können Sie bis zu 6-7 Monate im Jahr an den besten Stränden Europas verbringen. Eine Wohnung in Lissabon eröffnet gute Berufsaussichten. Auch gekaufte Wohnungen können ein passives Einkommen generieren, wenn Sie sie vermieten.
Welche Dokumente benötigen Sie, um eine Immobilie von einem Entwickler in Portugal zu kaufen?
Ausländer benötigen einen Reisepass und eine portugiesische individuelle Identifikationsnummer (die beim Finanzamt zu beantragen ist). Außerdem müssen Sie ein Konto bei einer Bank in Portugal eröffnen, um eine Überweisung an den Verkäufer der Immobilie zu tätigen.