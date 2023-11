Immobilienpreise in Thailand sind unterschiedlich. Der Wert einer Immobilie in Thailand hängt von ihrem Zustand, ihrer Neuheit und ihrem Standort ab. Der teuerste Quadratmeter wird in der Landeshauptstadt - Bangkok - im Bereich von 4000 bis 5000 Euro geschätzt.

In den beliebten Ferienorten Phuket und Pattaya sind die Kosten für das Quadrat um 10-20% niedriger. Auf der Suche nach preiswerten Immobilien in Thailand sollte man sich in kleine Städte wie Chingrai und Krabi begeben, wo man pro Quadratmeter nicht mehr als 1500 Euro verlangen kann.