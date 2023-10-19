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Дома в Авджылар, Турция

3 объекта найдено
Дуплекс 3 спальни с парковка, с c ремонтом в Авджылар, Турция
Дуплекс 3 спальни с парковка, с c ремонтом
Авджылар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 5/5
Квартиры в Стамбуле Рядом с Главной Улицей в Авджыларе. Квартиры на продажу находятся в Авдж…
€156,000
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Авджылар, Турция
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Авджылар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 19
- 56000 м2 с 80% ландшафтной площадью Социальные объекты:  прогулочное пространство,  дет…
€569,621
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Авджылар, Турция
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Авджылар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Количество этажей 19
- 56000 м2 с 80% ландшафтной площадью Социальные объекты:  прогулочное пространство,  дет…
€445,794
Realting.com
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