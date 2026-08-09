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Дома в Авджыларе, Турция

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3 объекта найдено
Дом 4 спальни в Авджылар, Турция
Дом 4 спальни
Авджылар, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Расположенные в живописном районе Авчилар в Стамбуле, эти виллы предлагают спокойную среду о…
$652,623
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Вилла в G 146 Sokagi, Турция
Вилла
G 146 Sokagi, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 350 м²
Elysian Villas
$411,813
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Дом 5 комнат в Авджылар, Турция
Дом 5 комнат
Авджылар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
Виллы в Авджыларе, Стамбул, в 800 м от озера Кючюкчекмедже Виллы в Стамбуле расположены в ра…
$440,341
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