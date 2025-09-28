Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в Чифтликкёе, Турция

дуплексы
4
5 объектов найдено
Дом 6 комнат в Чифтликкёй, Турция
Дом 6 комнат
Чифтликкёй, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Количество этажей 2
Дом с 5 спальнями и просторным садом в Ялове, в районе Чифтликкёй, Сителер Ялова находится в…
$2,66 млн
Дуплекс 7 комнат в Чифтликкёй, Турция
Дуплекс 7 комнат
Чифтликкёй, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 315 м²
Этаж 4/4
Просторные квартиры в обособленном комплексе с бассейном в Чифтликкёй, Ялова Ялова выгодно р…
$301,976
Дуплекс 5 комнат в Чифтликкёй, Турция
Дуплекс 5 комнат
Чифтликкёй, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 3/3
Двухуровневые квартиры с 4 спальнями в Ялове, Чифтликкёй, с уникальным видом на море Ялова —…
$145,136
Дуплекс 5 комнат в Чифтликкёй, Турция
Дуплекс 5 комнат
Чифтликкёй, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Этаж 4/4
Просторные квартиры в обособленном комплексе с бассейном в Чифтликкёй, Ялова Ялова выгодно р…
$222,386
Дуплекс 6 комнат в Чифтликкёй, Турция
Дуплекс 6 комнат
Чифтликкёй, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Этаж 4/4
Просторные квартиры в обособленном комплексе с бассейном в Чифтликкёй, Ялова Ялова выгодно р…
$270,374
