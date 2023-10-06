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Realting.com
Турция
Жилая
Мраморноморский регион
Дома
Дома с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Бююкчекмедже
25
Фатих
17
Mudanya
14
Besevler Mahallesi
11
Niluefer
11
Кадыкёй
9
Termal
8
Sahil Mahallesi
6
Yuezuencueyil Mahallesi
6
Измит
6
Ялова
6
Арнавуткёй
5
Картал
5
Силиври
5
Санджактепе
4
Goeruekle Mahallesi
3
Авджылар
3
Бейкоз
3
Зейтинбурну
3
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3
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54 объекта найдено
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Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
4
3
186 м²
5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€236,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
5
3
208 м²
5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€293,000
Рекомендовать
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
2
2
114 м²
5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€187,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
3
2
136 м²
5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€216,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Niluefer, Турция
5
3
213 м²
1/2
Просторные Отдельные Виллы с 4 Спальнями в Бурсе, Нилюфер. Отдельные виллы в Бурсе расположе…
€692,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Mudanya, Турция
4
2
180 м²
3/3
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Бурсе, Муданья. Новые двухуровневые квартиры с большим…
€158,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы
Mudanya, Турция
6
6
380 м²
3/3
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Бурсе, Муданья. Новые двухуровневые квартиры с большим…
€425,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Termal, Турция
5
3
190 м²
4/4
Оформленные со Вкусом Квартиры 4+1 в Термаль. Купить недвижимость в самом престижном районе …
€167,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
5
3
193 м²
5/13
Великолепный Комплекс с Роскошными Квартирами и Богатой Инфраструктурой в Османгази, Бурса Э…
€454,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Termal, Турция
4
2
228 м²
1/4
Отельные Номера с Видом на Море и Природу в Современном Комплексе в Ялова Antalya Homes ® пр…
€448,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на горы, с парковка
Бурса, Турция
6
5
357 м²
9/10
Недорогие Квартиры в Современном Стиле в Бурсе, Нилюфер. Недорогие квартиры в Бурсе располож…
€264,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Бурса, Турция
5
4
213 м²
9/10
Недорогие Квартиры в Современном Стиле в Бурсе, Нилюфер. Недорогие квартиры в Бурсе располож…
€200,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Бурса, Турция
4
4
189 м²
9/10
Недорогие Квартиры в Современном Стиле в Бурсе, Нилюфер. Недорогие квартиры в Бурсе располож…
€170,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Kaytazdere, Турция
5
2
160 м²
3/3
Квартиры в Ялове в Жилом Комплексе с Бассейном. Квартиры расположены в Ялове в районе Кайтаз…
€159,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Бурса, Турция
6
4
300 м²
9/10
Готовая Недвижимость в Жилом Комплексе в Нилюфере. Недвижимость в Бурсе расположена в районе…
€204,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Бурса, Турция
5
3
280 м²
9/10
Готовая Недвижимость в Жилом Комплексе в Нилюфере. Недвижимость в Бурсе расположена в районе…
€182,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Yanik, Турция
4
3
157 м²
2
Готовые Современные Виллы с Инвестиционным Потенциалом в Сапандже Новые виллы находятся в Са…
€172,000
Рекомендовать
Дом 15 спален с балконом, с видом на горы, с парковка
Termal, Турция
20
15
2 650 м²
1/5
Роскошнвя Недвижимость с Турецким Хаммамом в Ялове, Термаль. Роскошная недвижимость располож…
€3,10 млн
1
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Uelkue, Турция
5
4
310 м²
1/2
Стильные Виллы с Частным Садом и Бассейном в Бурсе, Муданья. Виллы расположены в престижном …
€616,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Termal, Турция
4
2
150 м²
5/7
Стильные Квартиры с Видом на Море в Ялове, Чынарджык. Квартиры расположены в районе Чынарджы…
€177,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Mudanya, Турция
5
3
240 м²
4/5
Квартиры с Видом на Море в Окружении Природы в Бурсе. Шикарные квартиры расположены в тихом …
€320,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с видом на горы, с парковка
Niluefer, Турция
8
4
500 м²
1/3
Роскошные Трехэтажные Дома с Бассейном в Бурсе, Нилюфер. Дома в тихом месте недалеко от цент…
€1,08 млн
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Gemlik, Турция
6
2
325 м²
6/6
Роскошная Квартира в Гемлике, Бурса, с Видом на Море. Квартира в Гемлике, Бурса, с панорамны…
€311,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Altintas, Турция
7
2
390 м²
1/3
Двухэтажный Дом с Видом на Море и Природу в Бурсе, Муданья. Частный дом расположен в отлично…
€289,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с видом на горы, с парковка, с c ремонтом
Niluefer, Турция
5
2
200 м²
5/5
Квартиры с Видом на Город и Горы в Удачном Месте Бурсы. Новые квартиры расположены в Османга…
€214,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Guendogdu, Турция
4
3
197 м²
4
Квартиры с Панорамным Видом на Море Рядом с Пляжем в Бурсе. Квартиры в Бурсе в благоустроенн…
€161,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Gemlik, Турция
4
2
200 м²
2
Готовые Дуплексы в Комплексе с Бассейном в Бурсе. Недвижимость в Бурсе расположена среди оли…
€152,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
6
2
350 м²
17/17
Квартира в Бурсе, Нилюфер, в Проекте с Аквапарком и Бассейном. Двухуровневая квартира находи…
€579,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
5
2
217 м²
3/3
Двухуровневая Квартира с Видом на Горы и с Террасой в Бурсе. Двухуровневая квартира в Бурсе,…
€109,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yildirim, Турция
5
2
260 м²
1/3
Отдельный Дом с Просторной Планировкой в Бурсе, Йылдырым. Частный дом расположен в деревне З…
€216,000
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