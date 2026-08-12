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Дома с видом на горы в Мраморноморском регионе, Турция

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Стамбул
96
Фатих
116
Бейликдюзю
53
Ялова
44
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37 объектов найдено
Дуплекс 5 комнат в Алтынова, Турция
Дуплекс 5 комнат
Алтынова, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/4
Квартиры на продажу в проекте с бассейном и парковкой в Кайтаздере, Ялова Ялова, являющаяся …
$178,881
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Дуплекс 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 5/5
Квартиры с уникальным видом на море в современном комплексе в Ялове, Чынарджык Чынарджык — о…
$165,272
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Бунгало 3 комнаты в Osmangazi, Турция
Бунгало 3 комнаты
Osmangazi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 450 м²
Этаж 1/1
Дома в горах в районе Османгази, Бурса, в окружении леса Эти живописные горные дома располож…
$633,630
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Дуплекс 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 3/5
Квартиры на первой береговой линии у моря в центре района Чынарджык, Ялова Квартиры с видом …
$176,830
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Дуплекс 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
Этаж 4
Просторные квартиры с видом на природу рядом с пляжем в Ялове, Чынарджык Чынарджык – один из…
$175,674
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Вилла 5 комнат в Нилюфер, Турция
Вилла 5 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы в комплексе в Гюмюштепе, Нилюфер Район Гюмюштепе, расположенный в округе Нил…
$754,761
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Дуплекс 5 комнат в Алтынова, Турция
Дуплекс 5 комнат
Алтынова, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/4
Квартиры с видом на море и природу в комплексе с бассейном в Кайтаздере, Ялова Ялова, распол…
$178,881
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Дуплекс 7 комнат в Чынарджык, Турция
Дуплекс 7 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 321 м²
Этаж 1/3
Просторные квартиры с панорамным видом на море в Ялове, Чынарджык Ялова — крупный город в ре…
$663,590
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Дом 6 комнат в Ялова, Турция
Дом 6 комнат
Ялова, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 265 м²
Количество этажей 3
Виллы с 5 спальнями в развивающемся районе Саманлы, Ялова Ялова становится все более популяр…
$286,347
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Дуплекс 4 комнаты в Ялова, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 194 м²
Этаж 4/5
Роскошные квартиры в современном комплексе с премиальной инфраструктурой в Ялове Ялова — оди…
$204,368
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Дуплекс 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 3/4
Двухуровневые квартиры с 2 и 3 спальнями в районе Тешвикие, Ялова Ялова — это город с отличн…
$146,637
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Дуплекс 6 комнат в Нилюфер, Турция
Дуплекс 6 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 385 м²
Этаж 7/9
Квартиры в престижном жилом комплексе в Нилюфере, Бурса Жилой комплекс в районе Одунлук окру…
$718,985
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Дуплекс 6 комнат в Муданья, Турция
Дуплекс 6 комнат
Муданья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Этаж 4/4
Двухуровневая квартира в комплексе с бассейном в Бурсе Квартира расположена в Муданье – одно…
$356,607
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Дуплекс 3 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Этаж 3/5
Просторные квартиры с бесподобным видом на природу в Чынарджыке, Ялова Квартиры расположены …
$152,559
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Дом 4 комнаты в Сапанджа, Турция
Дом 4 комнаты
Сапанджа, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Дома с видом на озеро в проекте с бассейном в Сапандже, Сакарья Двухквартирные дома в одном …
$190,352
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Дуплекс 6 комнат в Чынарджык, Турция
Дуплекс 6 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 440 м²
Этаж 2/3
Просторные квартиры с панорамным видом на море в Ялове, Чынарджык Ялова — крупный город в ре…
$577,035
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Вилла 5 комнат в Сапанджа, Турция
Вилла 5 комнат
Сапанджа, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Вилла с собственным бассейном и видом на лес в Сапандже, Сакарья Сапанджа считается скрытым …
$649,741
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Вилла 6 комнат в Ялова, Турция
Вилла 6 комнат
Ялова, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 375 м²
Этаж 1/3
Трехэтажная вилла с собственным бассейном и лифтом в Ялове, Кадыкёй Трехэтажная вилла находи…
$680,901
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Дуплекс 6 комнат в Чынарджык, Турция
Дуплекс 6 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 4/5
Просторные квартиры с видом на природу в нескольких минутах ходьбы от пляжа в Чынарджыке, Ял…
$245,817
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Вилла 5 комнат в Муданья, Турция
Вилла 5 комнат
Муданья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Этаж 1/2
Отдельные двухэтажные виллы в престижном жилом комплексе в Муданье, Бурса Виллы находятся в …
$796,308
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Дуплекс 3 комнаты в Ялова, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Этаж 4/5
Роскошные квартиры в современном комплексе с премиальной инфраструктурой в Ялове Ялова — оди…
$146,637
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Дуплекс 3 комнаты в Термал, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Термал, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 4
Квартиры в проекте с бассейном и целебной водой в Ялове, Термаль Ялова — жемчужина Мраморног…
$125,794
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Дуплекс 5 комнат в Ялова, Турция
Дуплекс 5 комнат
Ялова, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 278 м²
Этаж 4/5
Роскошные квартиры в современном комплексе с премиальной инфраструктурой в Ялове Ялова — оди…
$325,448
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Вилла 6 комнат в , Турция
Вилла 6 комнат
, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Отдельная трехэтажная вилла с видом на море в Ялове, Аккёй Благодаря удобному расположению р…
$408,737
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Вилла 5 комнат в Нилюфер, Турция
Вилла 5 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 309 м²
Этаж 1/3
Отдельная вилла с видом на природу в Нилюфере, Бурса Виллы расположены в районе Гюмюштепе в …
$577,035
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Дуплекс 3 комнаты в Термал, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Термал, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/6
Меблированная двухуровневая квартира с 2 спальнями в Ялова, Термаль Квартира расположена в Я…
$110,174
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Дуплекс 5 комнат в Чынарджык, Турция
Дуплекс 5 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 4/5
Просторные квартиры с видом на природу в нескольких минутах ходьбы от пляжа в Чынарджыке, Ял…
$215,811
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Дуплекс 5 комнат в Чынарджык, Турция
Дуплекс 5 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 315 м²
Этаж 1/3
Просторные квартиры с панорамным видом на море в Ялове, Чынарджык Ялова — крупный город в ре…
$637,046
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Дом 6 комнат в Муданья, Турция
Дом 6 комнат
Муданья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 278 м²
Этаж 1/2
Стильные виллы с 5 спальнями на продажу в Бурсе, Муданья Район Бадемли — один из самых споко…
$1,05 млн
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Вилла 5 комнат в Муданья, Турция
Вилла 5 комнат
Муданья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Вилла с видом на море и бассейном в Муданье, Халитпаша, в провинции Бурса Халитпаша – прести…
$1,21 млн
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Типы недвижимости в Мраморноморском регионе

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Параметры недвижимости в Мраморноморском регионе, Турция

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