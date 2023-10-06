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Дома с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция

Бююкчекмедже
25
Фатих
17
Mudanya
14
Besevler Mahallesi
11
Niluefer
11
Кадыкёй
9
Termal
8
Sahil Mahallesi
6
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54 объекта найдено
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€236,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€293,000
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€187,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€216,000
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Niluefer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Niluefer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
Этаж 1/2
Просторные Отдельные Виллы с 4 Спальнями в Бурсе, Нилюфер. Отдельные виллы в Бурсе расположе…
€692,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Mudanya, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 3/3
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Бурсе, Муданья. Новые двухуровневые квартиры с большим…
€158,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы в Mudanya, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы
Mudanya, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 380 м²
Этаж 3/3
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Бурсе, Муданья. Новые двухуровневые квартиры с большим…
€425,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Termal, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Termal, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 4/4
Оформленные со Вкусом Квартиры 4+1 в Термаль. Купить недвижимость в самом престижном районе …
€167,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Этаж 5/13
Великолепный Комплекс с Роскошными Квартирами и Богатой Инфраструктурой в Османгази, Бурса Э…
€454,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Termal, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Termal, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 228 м²
Этаж 1/4
Отельные Номера с Видом на Море и Природу в Современном Комплексе в Ялова Antalya Homes ® пр…
€448,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на горы, с парковка в Бурса, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на горы, с парковка
Бурса, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 357 м²
Этаж 9/10
Недорогие Квартиры в Современном Стиле в Бурсе, Нилюфер. Недорогие квартиры в Бурсе располож…
€264,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Бурса, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Бурса, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 213 м²
Этаж 9/10
Недорогие Квартиры в Современном Стиле в Бурсе, Нилюфер. Недорогие квартиры в Бурсе располож…
€200,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Бурса, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Бурса, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 189 м²
Этаж 9/10
Недорогие Квартиры в Современном Стиле в Бурсе, Нилюфер. Недорогие квартиры в Бурсе располож…
€170,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Kaytazdere, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Kaytazdere, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/3
Квартиры в Ялове в Жилом Комплексе с Бассейном. Квартиры расположены в Ялове в районе Кайтаз…
€159,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Бурса, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Бурса, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 9/10
Готовая Недвижимость в Жилом Комплексе в Нилюфере. Недвижимость в Бурсе расположена в районе…
€204,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Бурса, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Бурса, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Этаж 9/10
Готовая Недвижимость в Жилом Комплексе в Нилюфере. Недвижимость в Бурсе расположена в районе…
€182,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Yanik, Турция
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Yanik, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
Количество этажей 2
Готовые Современные Виллы с Инвестиционным Потенциалом в Сапандже Новые виллы находятся в Са…
€172,000
Дом 15 спален с балконом, с видом на горы, с парковка в Termal, Турция
Дом 15 спален с балконом, с видом на горы, с парковка
Termal, Турция
Комнаты 20
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 2 650 м²
Этаж 1/5
Роскошнвя Недвижимость с Турецким Хаммамом в Ялове, Термаль. Роскошная недвижимость располож…
€3,10 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Uelkue, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Uelkue, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Этаж 1/2
Стильные Виллы с Частным Садом и Бассейном в Бурсе, Муданья. Виллы расположены в престижном …
€616,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Termal, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Termal, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 5/7
Стильные Квартиры с Видом на Море в Ялове, Чынарджык. Квартиры расположены в районе Чынарджы…
€177,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Mudanya, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Mudanya, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 4/5
Квартиры с Видом на Море в Окружении Природы в Бурсе. Шикарные квартиры расположены в тихом …
€320,000
Вилла 6 спален с балконом, с видом на горы, с парковка в Niluefer, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с видом на горы, с парковка
Niluefer, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Этаж 1/3
Роскошные Трехэтажные Дома с Бассейном в Бурсе, Нилюфер. Дома в тихом месте недалеко от цент…
€1,08 млн
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Gemlik, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Gemlik, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 325 м²
Этаж 6/6
Роскошная Квартира в Гемлике, Бурса, с Видом на Море. Квартира в Гемлике, Бурса, с панорамны…
€311,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Altintas, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Altintas, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 390 м²
Этаж 1/3
Двухэтажный Дом с Видом на Море и Природу в Бурсе, Муданья. Частный дом расположен в отлично…
€289,000
Дуплекс 4 спальни с видом на горы, с парковка, с c ремонтом в Niluefer, Турция
Дуплекс 4 спальни с видом на горы, с парковка, с c ремонтом
Niluefer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 5/5
Квартиры с Видом на Город и Горы в Удачном Месте Бурсы. Новые квартиры расположены в Османга…
€214,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Guendogdu, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Guendogdu, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Этаж 4
Квартиры с Панорамным Видом на Море Рядом с Пляжем в Бурсе. Квартиры в Бурсе в благоустроенн…
€161,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Gemlik, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Gemlik, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2
Готовые Дуплексы в Комплексе с Бассейном в Бурсе. Недвижимость в Бурсе расположена среди оли…
€152,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Этаж 17/17
Квартира в Бурсе, Нилюфер, в Проекте с Аквапарком и Бассейном. Двухуровневая квартира находи…
€579,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Этаж 3/3
Двухуровневая Квартира с Видом на Горы и с Террасой в Бурсе. Двухуровневая квартира в Бурсе,…
€109,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yildirim, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yildirim, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Этаж 1/3
Отдельный Дом с Просторной Планировкой в Бурсе, Йылдырым. Частный дом расположен в деревне З…
€216,000

Типы недвижимости в Мраморноморский регион

виллы
особняки
дуплексы

Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция

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недорогая
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