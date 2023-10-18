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Дома в Бейоглу, Турция

2 объекта найдено
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Бейоглу, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Бейоглу, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 221 м²
Количество этажей 9
Квартиры в Бейоглу с Концепцией Современного Города. Квартиры находятся в Бейоглу, рядом с п…
€1,24 млн
Дом 8 спален с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом в Бейоглу, Турция
Дом 8 спален с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом
Бейоглу, Турция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 5
Многоквартирное Здание в 300 м от моря в Бейоглу, Стамбул. 5-этажное многоквартирное здание …
€1,71 млн
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