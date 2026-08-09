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Дома в Чекмекёе, Турция

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3 объекта найдено
Дом 3 комнаты в , Турция
Дом 3 комнаты
, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Этаж 2/4
$14,82 млн
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Дом 9 комнат в Чекмекёй, Турция
Дом 9 комнат
Чекмекёй, Турция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 538 м²
Количество этажей 3
Сдвоенные виллы с большими садами и видом на природу в Стамбуле, Чекмекёй Виллы расположены …
$2,10 млн
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Дом 3 комнаты в Figen Sokak, Турция
Дом 3 комнаты
Figen Sokak, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 1/4
$12,61 млн
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