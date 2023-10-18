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Дома в Санджактепе, Турция

4 объекта найдено
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Санджактепе, Турция
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Санджактепе, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 198 м²
Количество этажей 13
Этот проект расположен в Санчактепе, который находится в анатолийском регионе Стамбула. Он т…
€520,604
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Санджактепе, Турция
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Санджактепе, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 139 м²
Количество этажей 13
Этот проект расположен в Санчактепе, который находится в анатолийском регионе Стамбула. Он т…
€327,459
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Санджактепе, Турция
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Санджактепе, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Количество этажей 13
Наш проект находится в Санчактепе, который находится в анатолийском регионе Стамбула. Он так…
€269,831
Вилла 5 спален с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Санджактепе, Турция
Вилла 5 спален с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Санджактепе, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 340 м²
Построенный с 20-летним международным опытом и высококачественной перспективой строительства…
€1,28 млн
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