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Дома с бассейном в Мраморноморском регионе, Турция

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Стамбул
96
Фатих
116
Бейликдюзю
53
Ялова
44
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7 объектов найдено
Дом 4 спальни в Бейликдюзю, Турция
Дом 4 спальни
Бейликдюзю, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Откройте для себя эти изысканные триплексные виллы, расположенные всего в 2 км от пляжа Гурп…
$1,84 млн
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Дом 5 спален в Умрание, Турция
Дом 5 спален
Умрание, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Эти полуотдельные виллы расположены в жилом комплексе в Умрание, Стамбул, быстрорастущем рай…
$1,41 млн
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Дом 4 спальни в Башакшехир, Турция
Дом 4 спальни
Башакшехир, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 179 м²
Базакшехир быстро становится одним из самых востребованных мест в Стамбуле, привлекая множес…
$512,525
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Вилла 1 комната в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 1 комната
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 1
Количество спален 5
Площадь 1 100 м²
Your dream home awaits in Istanbul's prestigious Alkent. Experience luxury at its finest …
$1,29 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Башакшехир, Турция
Таунхаус 4 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Этаж 3/6
Projekt 3+1 domu szeregowego w Başakşehir Inwestycje i obywatelstwo: Nadaje się do uzyska…
$950,000
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Вилла 5 комнат в Бейликдюзю, Турция
Вилла 5 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
$1,50 млн
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Вилла 4 комнаты в Фатих, Турция
Вилла 4 комнаты
Фатих, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
ID ST BI-382 Основная информация: Район Бахчешехир Сроки окончания строи…
$690,000
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Типы недвижимости в Мраморноморском регионе

виллы
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Мраморноморском регионе, Турция

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с садом
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