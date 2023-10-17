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Турция
Жилая
Мраморноморский регион
Дуплексы
Дуплексы в Мраморноморский регион, Турция
Mudanya
14
Fatih Mahallesi
8
Ускюдар
8
Besevler Mahallesi
6
Niluefer
6
Termal
6
Шишли
6
Башакшехир
5
Бююкчекмедже
5
Кадыкёй
5
Ялова
5
Basiskele
4
Sahil Mahallesi
4
Арнавуткёй
4
Cihangir Mahallesi
3
Goeruekle Mahallesi
3
Yuezuencueyil Mahallesi
3
Измит
3
Пендик
3
Чекмекёй
3
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272 объекта найдено
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Дуплекс 5 спален с балконом, с центральным отоплением, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
7
2
220 м²
5/5
Квартиры в Отличном Месте Стамбула в Эюпсултане для Инвестиций. Квартиры в Стамбуле, Эюпсулт…
€323,000
Рекомендовать
Дуплекс 1 спальня с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Termal, Турция
2
1
87 м²
3/5
Новые Квартиры в Хорошем Месте в Ялова. Недорогие квартиры расположены в Ялова, недалеко от …
€108,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
5
2
228 м²
6
Недвижимость в Стамбуле в Элитном Комплексе в Ускюдаре. Потрясающие квартиры находятся в ист…
€664,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с парковка
Balaban, Турция
3
2
146 м²
4
Недвижимость с Современным Дизайном в Тихом Комплексе с Видом на Природу в Коджаэли, Картепе…
€138,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка
Balaban, Турция
4
3
150 м²
4
Недвижимость с Современным Дизайном в Тихом Комплексе с Видом на Природу в Коджаэли, Картепе…
€147,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка
Balaban, Турция
5
3
227 м²
4
Недвижимость с Современным Дизайном в Тихом Комплексе с Видом на Природу в Коджаэли, Картепе…
€185,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
4
3
186 м²
5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€235,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
5
3
208 м²
5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€292,000
Рекомендовать
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
2
2
114 м²
5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€186,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
3
2
136 м²
5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€215,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
4
2
172 м²
4/6
Квартиры на Лоне Природы Рядом со Всеми Объектами в Бурсе, Муданья Хорошие квартиры располож…
€179,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
6
3
260 м²
4/6
Квартиры на Лоне Природы Рядом со Всеми Объектами в Бурсе, Муданья Хорошие квартиры располож…
€205,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Yoeruekali, Турция
4
3
160 м²
4/6
Квартиры в Бурсе, Муданья, с Оплатой в Рассрочку. Квартиры расположены в городке Муданья про…
€256,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
5
2
230 м²
Элегантная недвижимость у леса в Стамбуле, Эйюпсултан. Эта недвижимость находится в самом це…
€1,24 млн
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Кючюкчекмедже, Турция
4
3
180 м²
14
Квартиры для Инвестиций в Кючюкчекмедже, Стамбул. Современные квартиры с видом на город в Ст…
€424,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка
Эюпсултан, Турция
5
2
160 м²
10
Новые Квартиры Рядом с Инфраструктурой в Стамбуле, Эюпсултан. Квартиры расположены в районе …
€313,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Чынарджык, Турция
6
2
210 м²
4/4
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Ялове, Чынарджык. Квартиры находятся в Чынарджыке – же…
€145,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Чынарджык, Турция
6
2
280 м²
4/4
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Ялове, Чынарджык. Квартиры находятся в Чынарджыке – же…
€171,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Картал, Турция
3
2
92 м²
22
Новая инвестиционная резиденция в Картале Рады Вам представить новую инвестиционную р…
€228,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
3
2
110 м²
5
Инвестиционный комплекс в Бейликдюзю Рады Вам представить новый инвестиционный комп…
€254,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Бейликдюзю, Турция
4
2
190 м²
6
Новый комплекс в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственно…
€400,000
Рекомендовать
Дуплекс 1 спальня с зоной для барбекю, с консьержем
Багджылар, Турция
2
1
81 м²
8
Новый комплекс в Багджыларе Представляем Вашему вниманию новую комплекс с собственно…
€255,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с тренажерным залом, с детской площадкой, с крытой парковкой
Бейликдюзю, Турция
3
1
126 м²
4
Элитный комплекс в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию элитный комплекс с собств…
€231,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с тренажерным залом, с детской площадкой, с крытой парковкой
Бейликдюзю, Турция
3
1
58 м²
4
Новый комплекс в Бейликдюзю Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфрас…
€168,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой
Бейликдюзю, Турция
3
1
118 м²
5
Инвестиционный комплекс в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию инвестиционный ко…
€230,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
5
3
240 м²
3
Новая резиденция в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новую резиденция с собств…
€1,02 млн
Рекомендовать
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Багджылар, Турция
2
1
67 м²
19
Новая элитная резиденция в Багджыларе Рады Вам представить новую элитную резиденция с…
€250,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Зейтинбурну, Турция
4
2
209 м²
3
Новая элитная резиденция в Зейтинбурну Рады Вам представить новую элитную резиденцию …
€998,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с детской площадкой, с крытой парковкой, с зоной для барбекю
Кадыкёй, Турция
3
1
100 м²
13
Новый элитный комплекс в Кадыкёй Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс …
€712,500
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с тренажерным залом, с детской площадкой, с крытой парковкой
Кадыкёй, Турция
4
2
140 м²
15
Элитный комплекс в Кадыкёй Рады Вам представить элитный комплекс с собственной инфрас…
€970,000
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Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция
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