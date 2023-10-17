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Дуплексы в Мраморноморский регион, Турция

Mudanya
14
Fatih Mahallesi
8
Ускюдар
8
Besevler Mahallesi
6
Niluefer
6
Termal
6
Шишли
6
Башакшехир
5
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272 объекта найдено
Дуплекс 5 спален с балконом, с центральным отоплением, с c ремонтом в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с центральным отоплением, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 5/5
Квартиры в Отличном Месте Стамбула в Эюпсултане для Инвестиций. Квартиры в Стамбуле, Эюпсулт…
€323,000
Дуплекс 1 спальня с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Termal, Турция
Дуплекс 1 спальня с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Termal, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 3/5
Новые Квартиры в Хорошем Месте в Ялова. Недорогие квартиры расположены в Ялова, недалеко от …
€108,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 228 м²
Количество этажей 6
Недвижимость в Стамбуле в Элитном Комплексе в Ускюдаре. Потрясающие квартиры находятся в ист…
€664,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с парковка в Balaban, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с парковка
Balaban, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с Современным Дизайном в Тихом Комплексе с Видом на Природу в Коджаэли, Картепе…
€138,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка в Balaban, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка
Balaban, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с Современным Дизайном в Тихом Комплексе с Видом на Природу в Коджаэли, Картепе…
€147,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка в Balaban, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка
Balaban, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с Современным Дизайном в Тихом Комплексе с Видом на Природу в Коджаэли, Картепе…
€185,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€235,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€292,000
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€186,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€215,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Этаж 4/6
Квартиры на Лоне Природы Рядом со Всеми Объектами в Бурсе, Муданья Хорошие квартиры располож…
€179,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Этаж 4/6
Квартиры на Лоне Природы Рядом со Всеми Объектами в Бурсе, Муданья Хорошие квартиры располож…
€205,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Yoeruekali, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Yoeruekali, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 4/6
Квартиры в Бурсе, Муданья, с Оплатой в Рассрочку. Квартиры расположены в городке Муданья про…
€256,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Элегантная недвижимость у леса в Стамбуле, Эйюпсултан. Эта недвижимость находится в самом це…
€1,24 млн
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Кючюкчекмедже, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 14
Квартиры для Инвестиций в Кючюкчекмедже, Стамбул. Современные квартиры с видом на город в Ст…
€424,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка в Эюпсултан, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка
Эюпсултан, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 10
Новые Квартиры Рядом с Инфраструктурой в Стамбуле, Эюпсултан. Квартиры расположены в районе …
€313,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Чынарджык, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж 4/4
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Ялове, Чынарджык. Квартиры находятся в Чынарджыке – же…
€145,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Чынарджык, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Чынарджык, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 4/4
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Ялове, Чынарджык. Квартиры находятся в Чынарджыке – же…
€171,000
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Картал, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Картал, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 22
Новая инвестиционная резиденция в Картале Рады Вам представить новую инвестиционную р…
€228,000
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 5
Инвестиционный комплекс в Бейликдюзю Рады Вам представить новый инвестиционный комп…
€254,000
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 6
Новый комплекс в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственно…
€400,000
Дуплекс 1 спальня с зоной для барбекю, с консьержем в Багджылар, Турция
Дуплекс 1 спальня с зоной для барбекю, с консьержем
Багджылар, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Количество этажей 8
Новый комплекс в Багджыларе Представляем Вашему вниманию новую комплекс с собственно…
€255,000
Дуплекс 2 спальни с тренажерным залом, с детской площадкой, с крытой парковкой в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 2 спальни с тренажерным залом, с детской площадкой, с крытой парковкой
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Количество этажей 4
Элитный комплекс в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию элитный комплекс с собств…
€231,000
Дуплекс 2 спальни с тренажерным залом, с детской площадкой, с крытой парковкой в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 2 спальни с тренажерным залом, с детской площадкой, с крытой парковкой
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 4
Новый комплекс в Бейликдюзю Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфрас…
€168,000
Дуплекс 2 спальни с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 2 спальни с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Количество этажей 5
Инвестиционный комплекс в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию инвестиционный ко…
€230,000
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новую резиденция с собств…
€1,02 млн
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Багджылар, Турция
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Багджылар, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Количество этажей 19
Новая элитная резиденция в Багджыларе Рады Вам представить новую элитную резиденция с…
€250,000
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Зейтинбурну, Турция
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Количество этажей 3
Новая элитная резиденция в Зейтинбурну Рады Вам представить новую элитную резиденцию …
€998,000
Дуплекс 2 спальни с детской площадкой, с крытой парковкой, с зоной для барбекю в Кадыкёй, Турция
Дуплекс 2 спальни с детской площадкой, с крытой парковкой, с зоной для барбекю
Кадыкёй, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 13
Новый элитный комплекс в Кадыкёй Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс …
€712,500
Дуплекс 3 спальни с тренажерным залом, с детской площадкой, с крытой парковкой в Кадыкёй, Турция
Дуплекс 3 спальни с тренажерным залом, с детской площадкой, с крытой парковкой
Кадыкёй, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 15
Элитный комплекс в Кадыкёй Рады Вам представить элитный комплекс с собственной инфрас…
€970,000

Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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