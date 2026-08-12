Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Мраморноморский регион
  4. Жилая
  5. Дуплекс

Дуплексы в Мраморноморском регионе, Турция

;
Стамбул
75
Бейликдюзю
9
Ялова
38
Бююкчекмедже
6
Показать больше
Дуплекс Удалить
Очистить
138 объектов найдено
Дуплекс 7 комнат в Караджабей, Турция
Дуплекс 7 комнат
Караджабей, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Этаж 3/3
Квартиры с видом на море в комплексе с бассейном в Бурсе, Караджабей Эти квартиры расположен…
$325,448
Оставить заявку
Дуплекс 3 комнаты в Малтепе, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Малтепе, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Количество этажей 5
Квартиры у побережья и торгового центра в центре района Малтепе, Стамбул Район Малтепе, расп…
$346,221
Оставить заявку
Дуплекс 5 комнат в Бююкчекмедже, Турция
Дуплекс 5 комнат
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 383 м²
Количество этажей 9
Современные квартиры с видом на море и бассейном в Бююкчекмедже, рядом с яхт-мариной Эти эле…
$1,80 млн
Оставить заявку
TekceTekce
Дуплекс 5 комнат в Алтынова, Турция
Дуплекс 5 комнат
Алтынова, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/4
Квартиры на продажу в проекте с бассейном и парковкой в Кайтаздере, Ялова Ялова, являющаяся …
$178,881
Оставить заявку
Дуплекс 5 комнат в Нилюфер, Турция
Дуплекс 5 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Этаж 4/5
Квартиры в комплексе с видом на город в Бурсе, Нилюфер, Озлюдже Нилюфер – современный жилой …
$461,628
Оставить заявку
Дуплекс 3 комнаты в Ilvan Sokak, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Ilvan Sokak, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 4/4
$6,05 млн
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 5/5
Квартиры с уникальным видом на море в современном комплексе в Ялове, Чынарджык Чынарджык — о…
$165,272
Оставить заявку
Дуплекс 5 комнат в Чынарджык, Турция
Дуплекс 5 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 221 м²
Этаж 3/4
Квартиры с видом на море прямо у песчаного пляжа в Чынарджыке, Ялова Ялова занимает выгодное…
$187,232
Оставить заявку
Дуплекс 3 комнаты в Osmangazi, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Osmangazi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Этаж 6/7
Квартиры в комплексе с крытым бассейном в престижном районе Османгази, Бурса Квартиры распол…
$189,267
Оставить заявку
Дуплекс 7 комнат в Ускюдар, Турция
Дуплекс 7 комнат
Ускюдар, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 227 м²
Квартиры с видом на город недалеко от побережья в Ускюдаре, Стамбул Квартиры расположены на …
$733,988
Оставить заявку
Дуплекс 5 комнат в Чынарджык, Турция
Дуплекс 5 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 3/5
Недвижимость с видом на море по выгодной цене в Ялова Чинарджик Расположенный на берегу Мрам…
$220,347
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 3/5
Квартиры на первой береговой линии у моря в центре района Чынарджык, Ялова Квартиры с видом …
$176,830
Оставить заявку
Дуплекс 7 комнат в Бакыркёй, Турция
Дуплекс 7 комнат
Бакыркёй, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 719 м²
Количество этажей 17
Элегантные квартиры в брендовом проекте в Стамбуле, Бакыркёй Квартиры находятся на европейск…
$6,41 млн
Оставить заявку
Дуплекс 5 комнат в Малтепе, Турция
Дуплекс 5 комнат
Малтепе, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 5/6
Квартиры в шаговой доступности от ключевого транспорта в Малтепе, Стамбул Малтепе – один из …
$402,770
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 1/4
Квартиры с видом на море и природу в выгодном месте в Ялова, Чынарджык Квартиры на продажу в…
$292,405
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты в Sapanca Yolu Caddesi, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Sapanca Yolu Caddesi, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
$245,000
НДС
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
Этаж 4
Просторные квартиры с видом на природу рядом с пляжем в Ялове, Чынарджык Чынарджык – один из…
$175,674
Оставить заявку
Дуплекс 6 комнат в Малтепе, Турция
Дуплекс 6 комнат
Малтепе, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 5/6
Квартиры в шаговой доступности от ключевого транспорта в Малтепе, Стамбул Малтепе – один из …
$443,376
Оставить заявку
Дуплекс 5 комнат в Пендик, Турция
Дуплекс 5 комнат
Пендик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 163 м²
Количество этажей 10
Квартиры в охраняемом жилом комплексе в Пендике, Стамбул Пендик – один из быстроразвивающихс…
$474,323
Оставить заявку
Дуплекс 7 комнат в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 7 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 335 м²
Количество этажей 4
Квартиры с балконом в районе Бейликдюзю в Стамбуле, с видом на море Квартиры с видом на море…
$620,889
Оставить заявку
Дуплекс 5 комнат в Бейкоз, Турция
Дуплекс 5 комнат
Бейкоз, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 5
Квартиры с видом на Босфор и море в современном комплексе в Стамбуле, Турция Район Бейкоз, р…
$2,80 млн
Оставить заявку
Дуплекс 5 комнат в Алтынова, Турция
Дуплекс 5 комнат
Алтынова, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/4
Квартиры с видом на море и природу в комплексе с бассейном в Кайтаздере, Ялова Ялова, распол…
$178,881
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты в Малтепе, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Малтепе, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 5
Квартиры у побережья и торгового центра в центре района Малтепе, Стамбул Район Малтепе, расп…
$372,943
Оставить заявку
Дуплекс 3 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 5/5
Квартиры с видом на море и природу в Ялове, Чынарджык Ялова – быстро развивающийся город бла…
$110,267
Оставить заявку
Дуплекс 7 комнат в Пендик, Турция
Дуплекс 7 комнат
Пендик, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 10
Квартиры в охраняемом жилом комплексе в Пендике, Стамбул Пендик – один из быстроразвивающихс…
$755,915
Оставить заявку
Дуплекс 5 комнат в Зейтинбурну, Турция
Дуплекс 5 комнат
Зейтинбурну, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Количество этажей 5
Квартиры в комплексе в Стамбуле, Зейтинбурну, в шаговой доступности от трамвая Квартиры на п…
$727,064
Оставить заявку
Дуплекс 6 комнат в Ялова, Турция
Дуплекс 6 комнат
Ялова, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 269 м²
Этаж 4/4
Квартиры на берегу моря с потрясающим видом и инфраструктурой в центре Яловы Ялова — один из…
$600,116
Оставить заявку
Дуплекс 8 комнат в Бакыркёй, Турция
Дуплекс 8 комнат
Бакыркёй, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 430 м²
Количество этажей 4
Инвестиционные квартиры на центральной улице в Башакшехире, Стамбул Квартиры расположены на …
$4,50 млн
Оставить заявку
Дуплекс 6 комнат в Ялова, Турция
Дуплекс 6 комнат
Ялова, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 271 м²
Этаж 5/5
Квартиры в комплексе с бассейном в Ялове Ялова – популярное туристическое направление благод…
$293,274
Оставить заявку
Дуплекс 7 комнат в Чынарджык, Турция
Дуплекс 7 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 321 м²
Этаж 1/3
Просторные квартиры с панорамным видом на море в Ялове, Чынарджык Ялова — крупный город в ре…
$663,590
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Мраморноморском регионе, Турция

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти