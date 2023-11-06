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Дома в Измит, Турция

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6 объектов найдено
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Panayir, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Panayir, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 277 м²
Этаж 3/4
Новые Квартиры в Привилегированном Комплексе в Коджаэли Коджаэли – провинция Турции, извест…
€334,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Panayir, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Panayir, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Этаж 2/4
Новые Квартиры в Привилегированном Комплексе в Коджаэли Коджаэли – провинция Турции, извест…
€172,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Karaabduelbaki, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Karaabduelbaki, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 411 м²
Количество этажей 2
Наш проект позиционируется как 35 вилл на площади 26.000 м2 с чистым воздухом, великолепной…
€982,901
Вилла 6 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной в Измит, Турция
Вилла 6 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной
Измит, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 227 м²
Этаж 1
Виллы в районе Акмеше - город Коджаэли. На благоустроенной территории распланировано 24 2-х …
€1,06 млн
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с видеонаблюдением, с сауной в Измит, Турция
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с видеонаблюдением, с сауной
Измит, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 1
Проект жилого комплекса в районе Чайыркей - город Коджаэли. Проект распланирован на территор…
€170,599
Вилла 5 спален с Вид на жительство и гражданство, с natureview в Измит, Турция
Вилла 5 спален с Вид на жительство и гражданство, с natureview
Измит, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
€999,000

Параметры недвижимости в Измит, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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