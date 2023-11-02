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Дома в Бешикташ, Турция

2 объекта найдено
Особняк 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бешикташ, Турция
Особняк 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бешикташ, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 325 м²
Количество этажей 5
Исторический Особняк в Стамбуле Недалеко от Босфора. Особняк в Бешикташе, Арнавуткёй имеет с…
€2,23 млн
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Бешикташ, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Бешикташ, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
Этаж 5/5
Двухуровневая Квартира в Отличном Месте в Стамбуле, Бешикташ. Квартира в Бешикташе расположе…
€937,000
Realting.com
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