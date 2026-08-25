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Дома в Сарыере, Турция

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виллы
3
7 объектов найдено
Дом 7 спален в , Турция
Дом 7 спален
, Турция
Количество спален 7
Площадь 503 м²
ТУРЕЦКОЕ ГРАЖДАНСТВО (ВТОРОЙ ПАСПОРТ)✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие,…
$2,47 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Дом 6 комнат в Сарыер, Турция
Дом 6 комнат
Сарыер, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 4
Виллы с 5 спальнями, частным бассейном и лифтом в Стамбуле в районе Сарыер, Демирджикёй Расп…
$832 749
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Дом 6 комнат в , Турция
Дом 6 комнат
, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Площадь 354 м²
Количество этажей 1
ТУРЕЦКОЕ ГРАЖДАНСТВО (ВТОРОЙ ПАСПОРТ) Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие, …
$2,05 млн
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Дуплекс 4 комнаты в Сарыер, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Сарыер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 267 м²
Количество этажей 20
Квартиры в пешей доступности от ТЦ «Vadistanbul» в Стамбуле, Сарыер Современный жилой проект…
$2,95 млн
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Вилла 7 комнат в Сарыер, Турция
Вилла 7 комнат
Сарыер, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
For sale | Villa | Zekeriyaköy | ?Triplex ?400 Sqm ?2 Living room ?5 Bedroom ?5 Bathr…
$1,80 млн
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Вилла 8 комнат в Сарыер, Турция
Вилла 8 комнат
Сарыер, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 4
FOURLEX 600 M2 NET KAPALI ALAN 500 M2 OTURUM ARSA PANORAMİK MANZARALI / HAVUZ /   KAPALI…
$4,73 млн
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TekceTekce
Вилла 7 комнат в Сарыер, Турция
Вилла 7 комнат
Сарыер, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 4
ZEKERİYAKÖY ?Fourlex ?Müstakil ?Net kapalı alan 520m2 ?Arsa 600m2 ?1 Salon ?6 Oda ?5 …
$5,11 млн
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