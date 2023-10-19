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Дома в Сарыер, Турция

2 объекта найдено
Дуплекс 1 спальня с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой в Сарыер, Турция
Дуплекс 1 спальня с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой
Сарыер, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 17
Новая элитная резиденция в Сарыер Представляем Вашему вниманию новую элитная резиден…
€1,20 млн
Дом 6 спален с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Kumkoey, Турция
Дом 6 спален с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Kumkoey, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Сдвоенный 3-Этажный Дом с Лифтом в Сарыер, Стамбул. Сдвоенный дом с частным бассейном и садо…
€1,47 млн
Realting.com
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