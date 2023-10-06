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Дома с видом на море в Мраморноморский регион, Турция

Бююкчекмедже
25
Фатих
17
Башакшехир
16
Mudanya
14
Besevler Mahallesi
11
Niluefer
11
Кадыкёй
9
Ускюдар
9
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178 объектов найдено
Вилла 9 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Sahil Mahallesi, Турция
Вилла 9 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Sahil Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
Количество этажей 4
Marmara Kocaeli Başiskele'de denize 500 metre, full deniz manzaralı, kapalı ve açık otoparkl…
€2,50 млн
Дуплекс 1 спальня с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Termal, Турция
Дуплекс 1 спальня с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Termal, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 3/5
Новые Квартиры в Хорошем Месте в Ялова. Недорогие квартиры расположены в Ялова, недалеко от …
€108,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 228 м²
Количество этажей 6
Недвижимость в Стамбуле в Элитном Комплексе в Ускюдаре. Потрясающие квартиры находятся в ист…
€667,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Этаж 4/6
Квартиры на Лоне Природы Рядом со Всеми Объектами в Бурсе, Муданья Хорошие квартиры располож…
€182,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Этаж 4/6
Квартиры на Лоне Природы Рядом со Всеми Объектами в Бурсе, Муданья Хорошие квартиры располож…
€208,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Yoeruekali, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Yoeruekali, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 4/6
Квартиры в Бурсе, Муданья, с Оплатой в Рассрочку. Квартиры расположены в городке Муданья про…
€259,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Чынарджык, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж 4/4
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Ялове, Чынарджык. Квартиры находятся в Чынарджыке – же…
€147,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Чынарджык, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Чынарджык, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 4/4
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Ялове, Чынарджык. Квартиры находятся в Чынарджыке – же…
€173,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Altintas, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Altintas, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
Этаж 8/6
Готовые Инвестиционные Квартиры в Бурсе. Квартиры в Бурсе, Муданья расположены в роскошном к…
€408,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 283 м²
Этаж 4/4
Просторный Дуплекс с Видом на Море в Престижном Районе Бурсы. Квартира с видом на море распо…
€232,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Mudanya, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 3/3
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Бурсе, Муданья. Новые двухуровневые квартиры с большим…
€158,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы в Mudanya, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы
Mudanya, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 380 м²
Этаж 3/3
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Бурсе, Муданья. Новые двухуровневые квартиры с большим…
€425,000
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 896 м²
Количество этажей 3
Отдельные Дома в Окружении Природы в Стамбуле, Бююкчекмедже. Отдельные дома с большими садам…
€2,56 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 476 м²
Количество этажей 3
Отдельные Дома в Окружении Природы в Стамбуле, Бююкчекмедже. Отдельные дома с большими садам…
€1,35 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 417 м²
Количество этажей 3
Отдельные Дома в Окружении Природы в Стамбуле, Бююкчекмедже. Отдельные дома с большими садам…
€1,22 млн
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Количество этажей 12
Квартиры в Стамбуле в 2.5 км от Западной Пристани. Квартиры в Стамбуле расположены в центре …
€348,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Бейоглу, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Бейоглу, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 221 м²
Количество этажей 9
Квартиры в Бейоглу с Концепцией Современного Города. Квартиры находятся в Бейоглу, рядом с п…
€1,25 млн
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Merkez Mahallesi, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/9
Квартиры в Стамбуле в Нескольких Минутах от Шоссе Е-5. Новые квартиры в Турции находятся в А…
€393,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Yoeruekali, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Yoeruekali, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 5/6
Недвижимость в Престижном Проекте в Центре Муданьи в Бурсе. Роскошная недвижимость находится…
€228,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 345 м²
Этаж 5/6
Квартиры на Лоне Природы Рядом со Всеми Объектами в Бурсе, Муданья Хорошие квартиры располож…
€237,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Termal, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Termal, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Этаж 3/5
Новые Квартиры в Хорошем Месте в Ялова. Недорогие квартиры расположены в Ялова, недалеко от …
€284,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Ciftlikkoey, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Ciftlikkoey, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 4/5
Потрясающие Квартиры в Ялова на Берегу Мраморного Моря. Отличные квартиры в Ялова находятся …
€258,000
Дуплекс 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 348 м²
Количество этажей 6
Квартиры в Ускюдаре с Видом на Босфор и Девичью Башню. Роскошные квартиры на продажу в Ускюд…
€1,29 млн
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Бакыркёй, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Бакыркёй, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 719 м²
Количество этажей 17
Готовая Недвижимость с Видом на Море в Бакыркёй, Стамбул. Квартиры на продажу в районе Бакыр…
€6,11 млн
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Бакыркёй, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Бакыркёй, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 613 м²
Количество этажей 17
Готовая Недвижимость с Видом на Море в Бакыркёй, Стамбул. Квартиры на продажу в районе Бакыр…
€4,77 млн
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Инвестиций в Стамбуле Рядом с Побережьем. Квартиры в районе Бююкчекмедже недале…
€467,000
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Termal, Турция
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Termal, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Этаж 1/2
Виллы с Собственным Бассейном и Садом в Ялова с Видом на Море Предлагаемые на продажу виллы …
€415,000
Дуплекс 4 спальни с видом на море, с парковка, с c ремонтом в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 4 спальни с видом на море, с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 255 м²
Количество этажей 16
Квартиры в Стамбуле Рядом со Всеми Удобствами в Малтепе. Квартиры в Стамбуле находятся в цен…
€965,000
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 850 м²
Количество этажей 4
Просторная Отдельная Вилла в Стамбуле Рядом с Пляжем. Предлагаемая на продажу просторная вил…
€9,16 млн
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Шишли, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Шишли, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 561 м²
Количество этажей 10
Элитная Недвижимость с Бассейном в Стамбуле, Турция. Недвижимость люкс-класса в Стамбуле в Ш…
€8,39 млн

Типы недвижимости в Мраморноморский регион

виллы
особняки
дуплексы

Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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