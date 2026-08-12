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Таунхаусы в Мраморноморском регионе, Турция

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Стамбул
7
Башакшехир
4
Таунхаус Удалить
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9 объектов найдено
Таунхаус 6 комнат в Нилюфер, Турция
Таунхаус 6 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 386 м²
Этаж 1/3
Просторные и современные дома в Бурсе, Нилюфер, Озлюдже Озлюдже — это район с современной ин…
$1,05 млн
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Таунхаус в Бююкчекмедже, Турция
Таунхаус
Бююкчекмедже, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 394 м²
Добро пожаловать на уникальный жизненный опыт в Стамбуле. Это изысканное свойство охватывает…
$999,362
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Таунхаус 6 комнат в Пендик, Турция
Таунхаус 6 комнат
Пендик, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1
Современные сдвоенные дома с развитой инфраструктурой в Йенишехир, Пендик, Стамбул Сдвоенные…
$889,788
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Таунхаус в Dalyan, Турция
Таунхаус
Dalyan, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 284 м²
Добро пожаловать на уникальный жизненный опыт в Измире. Это изысканное свойство охватывает 2…
$1,55 млн
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Таунхаус 5 комнат в Пендик, Турция
Таунхаус 5 комнат
Пендик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Этаж 1
Современные сдвоенные дома с развитой инфраструктурой в Йенишехир, Пендик, Стамбул Сдвоенные…
$692,442
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Таунхаус 4 комнаты в Башакшехир, Турция
Таунхаус 4 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Этаж 3/6
Projekt 3+1 domu szeregowego w Başakşehir Inwestycje i obywatelstwo: Nadaje się do uzyska…
$950,000
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Таунхаус 5 комнат в Башакшехир, Турция
Таунхаус 5 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Виллы в комплексе, ориентированном на семью  В комплексе 232 таунхауса с четырьмя спальня…
$576,000
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Таунхаус 5 комнат в , Турция
Таунхаус 5 комнат
, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Почему выбирают этот проект?Для инвесторов:Высокое месторасположение: рядом с Каналом Стамбу…
$498,000
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Таунхаус 5 комнат в Башакшехир, Турция
Таунхаус 5 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Этаж 3/6
Проект таунхауса 4+1 в Башакшехире Инвестиции и гражданство: подходит для получения турец…
$1,10 млн
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Параметры недвижимости в Мраморноморском регионе, Турция

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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