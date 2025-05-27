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Дома с гаражом в Мраморноморском регионе, Турция

Стамбул
6
Бурса
46
Ялова
41
Бююкчекмедже
31
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31 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Коджаали, Турция
Вилла 4 комнаты
Коджаали, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
$143,666
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Дуплекс 5 спален в Бююкчекмедже, Турция
Дуплекс 5 спален
Бююкчекмедже, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 4
Büyükçekmece satılık dubleks
$662,188
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Вилла 8 комнат в Бейликдюзю, Турция
Вилла 8 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 4
Beylikdüzü Gürpınar Sitesi İçi Havuzlu Villa
$694,755
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Вилла 1 комната в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 1 комната
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 1
Количество спален 5
Площадь 1 100 м²
Your dream home awaits in Istanbul's prestigious Alkent. Experience luxury at its finest …
$1,29 млн
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Дом 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Дом 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 18
BEYLİKDÜZÜ ADNAN KAHVECİ  ULAŞIM KOLAY ÖNÜNDEN MİNİBÜS  VE İETT OTOBÜSLERİ GEÇMEKTEDİR.
$197,538
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Дом 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Дом 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 6
135 M2    AÇIK HAVUZ   ÇOCUK OYUN PARKI   ASANSÖR    KAPALI OTOPARK    KAMELY…
$238,822
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Дуплекс 5 комнат в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 5 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 340 м²
Количество этажей 5
$816,187
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Дуплекс 5 комнат в Ускюдар, Турция
Дуплекс 5 комнат
Ускюдар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 403 м²
Количество этажей 1
Роскошная квартира в Ускюдаре с видом на Босфор Комплекс состоит из 20 квартир, расположе…
Цена по запросу
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Дом 5 комнат в Бююкчекмедже, Турция
Дом 5 комнат
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Основные характеристики Цена продажи1 518 000 € Цена за кв.м.3 281 € Площадь дома462.59 …
$1,57 млн
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Вилла 7 комнат в Башакшехир, Турция
Вилла 7 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Общая площадь земли: 57.000 м2 177 вилл и частный сад для каждой виллы Тип виллы: 3+1, 4+1…
$1,08 млн
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Таунхаус 5 комнат в Башакшехир, Турция
Таунхаус 5 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Виллы в комплексе, ориентированном на семью  В комплексе 232 таунхауса с четырьмя спальня…
$576,000
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Дом 4 комнаты в Бююкчекмедже, Турция
Дом 4 комнаты
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 5
$239,578
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Дом 5 комнат в Бейликдюзю, Турция
Дом 5 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 4
Sosyal donatılarla zengin imkânlara sahip bir kompleks size hayatın akışında kendinize değer…
$768,287
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Дуплекс 3 комнаты в Ялова, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 4
Двухуровневая квартира рядом с морем в Ялове   Проект представляет собой бутик-проект,…
$100,957
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Вилла 4 комнаты в Бейкоз, Турция
Вилла 4 комнаты
Бейкоз, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
A unique project, where you can enjoy your life in the center of Nature. Düşler Vadisi Riva …
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Дом 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 5
BEYLİKDÜZÜ ADNAN KAHVECİ  3+1  KAT SEÇENEKLERİMİZ MEVCUTTUR. KAPALI OTOPARK  KAP…
$255,105
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Дом 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Дом 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 8
Eşyalı Satılık
$396,227
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Вилла 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Вилла 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
230 M2 BODRUMLU, BAHÇELİ, ŞÖMİNELİ, SAUNALİ, JAKUZİLİ YATIRIM DEĞERİ OLAN KAT MÜLKİYETLİ VİL…
$274,645
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Вилла 7 комнат в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 7 комнат
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 510 м²
Количество этажей 4
Участок 10.700м2 Количество вилл 30 Магазин, 1 шт. Расположение Бююкчекмедже Остров и участ…
$1,14 млн
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Вилла 7 комнат в Бейликдюзю, Турция
Вилла 7 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
$1,88 млн
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Вилла 6 комнат в Karaabdulbaki Mahallesi, Турция
Вилла 6 комнат
Karaabdulbaki Mahallesi, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 411 м²
Количество этажей 2
Наш проект позиционируется как 35 вилл на площади 26.000 м2 с чистым воздухом, великолепной…
$1,05 млн
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Дом 3 комнаты в Бююкчекмедже, Турция
Дом 3 комнаты
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 5
BEYLİKDÜZÜ BEYKENT CADDE ÜZERİ *MERKEZİ ISITMA *SICAK SOĞUK KLİMA *TERASTA YAZLIK K…
$196,416
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Таунхаус 5 комнат в Башакшехир, Турция
Таунхаус 5 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Количество этажей 4
ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ В БАХЧЕШЕХИРЕ ПРЕДЛАГАЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ РАССРОЧКИ С 50% ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ПРЕД…
$497,000
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Вилла 5 комнат в , Турция
Вилла 5 комнат
, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 57 000 м²
Количество этажей 2
Почему выбирают этот проект?Для инвесторов:Высокоценная роскошь на растущем рынке Бахчешехир…
$820,000
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Агентство
Sun and sands
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English, Türkçe
Вилла 6 комнат в Башакшехир, Турция
Вилла 6 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Этаж 3/3
Общая площадь земли: 57.000 м2 177 вилл и частный сад для каждой виллы Тип виллы: 3+1, 4+1…
$900,000
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Дуплекс 4 комнаты в Бююкчекмедже, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 198 м²
Количество этажей 5
Апартаменты в небольшом комплексе с прекрасным видом   В квартире есть 1 гостиная, 3 с…
$500,000
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Дом 5 комнат в Бейликдюзю, Турция
Дом 5 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
BEYLİKDÜZÜ ADNAN KAHVECİ  2.000.000 TL PEŞİN GERİ KALAN 18 AY VADE İLE TAKSİTLİ SATILIK D…
$242,122
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Вилла 10 комнат в Мраморноморский регион, Турция
Вилла 10 комнат
Мраморноморский регион, Турция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 4
⭐️ Мы продолжаем обслуживать наших уважаемых клиентов благодаря нашему 20-летнему опыту. …
Цена по запросу
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Таунхаус 4 комнаты в Башакшехир, Турция
Таунхаус 4 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Этаж 3/6
Projekt 3+1 domu szeregowego w Başakşehir Inwestycje i obywatelstwo: Nadaje się do uzyska…
$950,000
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Вилла 5 комнат в Сапанджа, Турция
Вилла 5 комнат
Сапанджа, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
$198,159
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Типы недвижимости в Мраморноморском регионе

виллы
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Мраморноморском регионе, Турция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
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