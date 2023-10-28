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Дома в Малтепе, Турция

1 объект найдено
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Малтепе, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Малтепе, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 5
Квартиры в Шаговой Доступности от Побережья в Малтепе. Квартиры в Стамбуле находятся в шагов…
€505,000
Realting.com
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