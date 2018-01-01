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Новая резиденция с бассейнами и зеленой зоной на первой линии у моря, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€615,249
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12
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море.

Резиденция располагает саунами и турецкими банями, зеленой зоной, охраной, детской площадкой, крытым и открытым бассейнами, тренажерным залом, гаражом, рестораном и кафе.

Окончание строительства - декабрь 2023 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Пляж - 100 метров
  • Школа - 4 км
  • Центр города - 40 км
  • Торговый центр - 2 км
  • Университет - 5 км
  • Автобусная остановка - 500 метров
  • Автомагистраль ТЕМ - 3 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Новая резиденция с бассейнами и зеленой зоной на первой линии у моря, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€615,249
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