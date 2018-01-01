Новая резиденция с бассейнами и зеленой зоной на первой линии у моря, Стамбул, Турция

Seki, Турция

от €99,000

Сдача в: 2024

Застройщик: Kalite Construction

Доступные квартиры в Турции от застройщика, в новом здании премиум-класса в развивающемся районе Алании, Демиртас, на побережье Средиземного моря 🇹🇷 Квартира площадью 47 м2 ( net ) 1 + 1 состоит из кухни-гостиной и спальни с одной ванной комнатой. Удобное транспортное сообщение - два аэропорта в пределах досягаемости - Анталия и Газипаша. Район развивается, появляется все больше и больше достопримечательностей, магазинов, торговых центров и ресторанов. Есть школы, детские сады. Город улучшается и становится еще красивее. Демиртас - самая многообещающая область Алании, более прибыльная, чем Махмутлар, Тосмур или Оба, лучшего качества и намного лучше, чем Мерсин! Много живописных мест для прогулок и, конечно же, широкие красивые пляжи ️️ 🏖 Покупка недвижимости в Турции стоит как постоянного, так и сезонного проживания. Легко сдавать в аренду при необходимости. Наша компания сможет решить все вопросы, связанные с управлением вашей собственностью в Турции. Квартира поставляется с полной отделкой, сантехникой и кухней. Дата завершения - конец 2024 года. Надежный разработчик с хорошей репутацией, который строит только жилье премиум-класса в соответствии с самыми современными европейскими стандартами, включая отделку. В жилом комплексе представлены все возможные удобства - открытый бассейн, сауна, хаммам, тренажерный зал, игровые площадки и многие другие приятные детали - все это доступно для жителей и включено в счета за коммунальные услуги ( около 40 евро в месяц ). При покупке квартиры в Алании можно получить вид на жительство в Турции. Район открыт для получения вида на жительство. Вы можете купить квартиру в Алании в рассрочку без%, с первоначальным взносом 30% и ежеквартальными платежами до конца строительства. Скидка при 100% оплате! Возможна любая форма оплаты, включая наличные, банковский перевод и другие. Удаленный дисплей и удаленная транзакция возможны. WhatsApp