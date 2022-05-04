Kartal Istanbul Apartment Compound

Каракокали, Турция

Serdar Uygun Premium Residence Oba находится в районе Оба - одном из самых престижных и благоустроенных районов г. Аланьи. Уникальная архитектура и комфортная среда обитания делают его идеальным местом для жизни и отдыха. Проект включает 7 пятиэтажных блоков, в которых предлагаются 268 апартаментов площадью от 50 до 146 кв. м. Есть квартиры с собственным бассейном и террасой. Квартиры включают окна с двойным остеклением, систему теплых полов, использование шумоизоляци, систему ""умный дом"", видеодомафон, панорманые окна, кухонный гарнитур, обустроенный санузел, центральную спутниковую систему. На закрытой охраняемой территории комплекса запланировано создание собственной инфраструктуры уровня пятизвездочного отеля: 3 огромных бассейна (открытый, крытый и детский), SPA-зона (турецкая баня, сауна, джакузи), массажный кабинет, бильярд, настольный теннис, теннисный корт, волейбольная и баскетбольная площадки, ресторан, кинотеатр, зоны для отдыха и барбекю, детский клуб, гараж. Предусмотрены консьерж-служба и круглосуточная охрана. Расстояние до моря составляет 2600 м, для проживающих будет организован постоянный удобный трансфер. Инфраструктура комплекса: - Фитнес-центр - Сад с фруктовыми и экзотическими деревьями - Бассейн с водными горками для взрослых и детей - Открытые и закрытые игровые площадки - Турецкая баня\сауна\паровая комната - Кинотеатр - Кафе - Теннисный корт - Беседки для отдыха - Прогулочные дорожки - Круглосуточная охрана, видеонаблюдение ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСА: - Хорошая транспортная доступность - Эксклюзивный проект - Приватная территория - Ландшафтный дизайн - Высокий доход от аренды - Экологически чистый район Позвоните или напишите нам, и мы предоставим лучше объекты под Ваш запрос. Мы на связи в любое время!)