  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Kartal Istanbul Apartment Compound

Kartal Istanbul Apartment Compound

Мраморноморский регион, Турция
от
€116,976
;
15
Оставить заявку
Показать контакты
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Почему это свойство؟ Роскошные апартаменты в Картале, инвестиционном районе анатолийской части Стамбула. Он находится в нескольких минутах ходьбы от всех основных транспортных артерий в Стамбуле. Из него открывается прямой вид на Мраморное море, острова Принцессы и лес Айдос. Есть возможность приобрести в рассрочку с гибкими планами оплаты, с готовым титульным актом. Соответствует условиям гражданства при инвестициях в недвижимость в Турции.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре города и в 600 метрах от пляжа, рядом с сетевыми магазинами, Аланья, Турция
Алания, Турция
от
€225,000
Жилой комплекс Новые квартиры в одном из самых оживленных районов Стамбула
Аванос, Турция
от
€273,000
Жилой комплекс MASLAK FAMILY FLATS
Мраморноморский регион, Турция
от
€1,15 млн
Многоквартирный жилой дом CACTUS GARDEN
Каракокали, Турция
от
€90,000
Жилой комплекс Soho AVENUE
Sekerhane Mahallesi, Турция
от
€202,222
Вы просматриваете
Kartal Istanbul Apartment Compound
Мраморноморский регион, Турция
от
€116,976
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Позвонить
Другие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты в престижном районе Алании
Жилой комплекс Апартаменты в престижном районе Алании
Каракокали, Турция
от
€180,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Serdar Uygun Premium Residence Oba находится в районе Оба - одном из самых престижных и благоустроенных районов г. Аланьи. Уникальная архитектура и комфортная среда обитания делают его идеальным местом для жизни и отдыха. Проект включает 7 пятиэтажных блоков, в которых предлагаются 268 апартаментов площадью от 50 до 146 кв. м. Есть квартиры с собственным бассейном и террасой. Квартиры включают окна с двойным остеклением, систему теплых полов, использование шумоизоляци, систему ""умный дом"", видеодомафон, панорманые окна, кухонный гарнитур, обустроенный санузел, центральную спутниковую систему. На закрытой охраняемой территории комплекса запланировано создание собственной инфраструктуры уровня пятизвездочного отеля: 3 огромных бассейна (открытый, крытый и детский), SPA-зона (турецкая баня, сауна, джакузи), массажный кабинет, бильярд, настольный теннис, теннисный корт, волейбольная и баскетбольная площадки, ресторан, кинотеатр, зоны для отдыха и барбекю, детский клуб, гараж. Предусмотрены консьерж-служба и круглосуточная охрана. Расстояние до моря составляет 2600 м, для проживающих будет организован постоянный удобный трансфер. Инфраструктура комплекса: - Фитнес-центр - Сад с фруктовыми и экзотическими деревьями - Бассейн с водными горками для взрослых и детей - Открытые и закрытые игровые площадки - Турецкая баня\сауна\паровая комната - Кинотеатр - Кафе - Теннисный корт - Беседки для отдыха - Прогулочные дорожки - Круглосуточная охрана, видеонаблюдение ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСА: - Хорошая транспортная доступность - Эксклюзивный проект - Приватная территория - Ландшафтный дизайн - Высокий доход от аренды - Экологически чистый район Позвоните или напишите нам, и мы предоставим лучше объекты под Ваш запрос. Мы на связи в любое время!)
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English
Жилой комплекс Type B_81
Жилой комплекс Type B_81
Maslak Mahallesi, Турция
от
€212,590
Год сдачи 2021
Европейская сторона - Бейликдузу Этот проект расположен на одной из самых важных автомагистралей в Стамбуле вообще ( E 5 и в то же время рядом с автобусом метро ). Проект построен на площади 36 581 м2 с 2 блоками и 565 единицами. Что отличает проект, так это то, что он имеет вид на море, озеро и город, так как рядом с проектом нет зданий. Проект готов к переезду, правоустанавливающий документ готов и подходит для гражданства. Цена по прейскуранту для одной спальни начинается с 240 000 $.
Застройщик
Majd International Company
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Maltepe Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Maltepe Istanbul Apartments Project
Мраморноморский регион, Турция
от
€428,020
Почему это свойство؟ Роскошные апартаменты выходят на Мраморное море и красивую природу островов Принцессы. Рядом с морем, шоссе, станцией метро и другими транспортными линиями. Он включает в себя большой торговый центр, в дополнение ко многим удобствам и услугам. Это идеальный инвестиционный проект, который может получить турецкое гражданство, помимо магазинов и комфортабельных домов. Современный комплекс с высоким - дизайном и сложными технологиями, которые предоставляют его жителям высочайший уровень роскоши.
Агентство
Binaa Investment
Оставить заявку
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Binaa Investment
Языки общения
English
Realting.com
Перейти