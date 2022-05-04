Kertal Istanbul Apartment Compound

Почему это свойство؟
Район проекта является одним из лучших районов азиатского Стамбула, который имеет многообещающее будущее в инвестициях в недвижимость.
Живите в самой высокой точке Стамбула и наслаждайтесь волшебством фантастического вида на Мраморное море и острова Принцессы.
Рядом с жизненно важными транспортными линиями, которые соединяют европейские и азиатские стороны города.
Выгодные арендные декларации для тех, кто желает инвестировать в недвижимость, сдавая в аренду жилые единицы в проекте.
Адаптируемые предложения рассрочки, с титульным документом, готовым к доставке и подходящим для условий получения турецкого гражданства.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кягытхане.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 93,71 м2 до 164,88 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Апартаменты расположены в знаменитом районе Оба, рядом с магазинами, парками, кафе, ректоранами, городской новой больницей. Апартаменты общей жилой площадью 165 м2 состоят из 3 спален, гостиной и отдельной кухни. Кухонный пол и пол в спальне покрыты высококачественной плиткой, пол гостиной покрыт ламинатом.Комплекс состоит из 3 блоков и 54 апартаментов. Кондиционер; Гранитная столешница; Душевая кабина; Аудиовизуальный дверной телефон; Керамический и ламинированный паркет; Высокий глянцевый кухонный шкаф. Плавательный бассейнДетский бассейнСаунаФитнес клубДетская игровая площадкаБеседкаЗона мангалаГенераторАвтостоянка
Предлагаются виллы с бассейнами и парковочными местами.
Резиденция с видом на море располагает пляжем, причалом и морским такси, рестораном и консьерж-сервисом, тренажерным залом, крытым бассейном 92 м2, детским клубом, спа-центром.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном живописном районе, на берегу бухты. Ялыкавак считается одним из лучших мест Бодрума. Он находится в идеальном месте для отдыха и отличный вариант инвестиций на рынке аренды для отдыха.