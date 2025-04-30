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  4. Жилой комплекс Новый жилой комплекс с удобной инфраструктурой в районе Картал, Стамбул, Турция

Жилой комплекс Новый жилой комплекс с удобной инфраструктурой в районе Картал, Стамбул, Турция

Картал, Турция
от
$242,643
14.04.2025
$241,144
13.04.2025
$241,286
12.04.2025
$242,185
11.04.2025
$247,660
10.04.2025
$248,668
09.04.2025
$249,916
08.04.2025
$249,762
06.04.2025
$249,909
05.04.2025
$247,633
04.04.2025
$250,940
03.04.2025
$253,723
02.04.2025
$253,189
01.04.2025
$252,617
30.03.2025
$251,843
29.03.2025
$253,724
28.03.2025
$254,649
27.03.2025
$253,757
26.03.2025
$253,599
25.03.2025
$252,731
24.03.2025
$251,867
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17
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Описание Описание
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ID: 24856
ID новостройки на Realting
In CRM: 2422348
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Картал
  • Метро
    Soğanlık (~ 800 м)

О комплексе

Проект, построенный на участке общей площадью 20500 м², представляет собой особый жилой комплекс, отвечающий потребностям современности и предлагающий спокойную жизнь в контакте с природой. Проект, состоящий из 7 блоков, предусматривает 884 квартиры.

Квартиры спроектированы таким образом, чтобы максимально использовать дневной свет, предоставляя возможность жить в контакте с природой. В этих помещениях, где используются высококачественные материалы, элегантность и функциональность гармонично сочетаются друг с другом.

Особенности квартир

Проект демонстрирует современную малоэтажную архитектуру с квартирами, предлагающими садовые террасы и частные садовые пространства, органично сочетая современную эстетику с природой. Интерьеры украшены ламинированным паркетом 1-го класса, а ванные комнаты оснащены высококачественной сантехникой и шкафами. Интернет и кабельное телевидение доступны в каждой комнате, а система внутренней связи позволяет вам контролировать общие зоны и входы из вашей квартиры.

Удобства и оснащение в доме
  • Открытый плавательный бассейн
  • Садовые зоны
  • Прогулочные дорожки
  • Зона отдыха на газоне
  • Скамейки для отдыха
  • Тренажерный зал
  • Сауна и паровая баня
  • Детская игровая площадка
  • Круглосуточная система видеонаблюдения
Расположение и объекты поблизости

ТРАНСПОРТ:

  • Автобус, Микроавтобус: (50 м)
  • Станция метро Соганлык: (1 км)
  • Шоссе Е-5: (1 км)
  • Прибрежная дорога: (2 км)
  • Станция Мармарай Аталар: (1,8 км)
  • Здание суда Анатолии и больница Лютфи Кырдар: (1,7 км)

ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ:

  • Парк Мерджан: (20 м)
  • Парк Чамлык: (250 м)
  • Бульвар-Парк: (700 м)
  • Парк Мехмета Али Бюклю: (650 м)
  • Парк Эрсина Озлера: (300 м)
  • Парк Мехмета Секмена: (1,1 км)

БОЛЬНИЦЫ:

  • Карталская городская больница доктора Лютфи Кырдара: (2,6 км)
  • Офтальмологическая больница Картал Вени Види: (2 км)
  • Больница Красного Полумесяца Картал: (1,8 км)
  • Государственная больница Тузлы: (3 км)
  • Частная больница Вера: (3 км)
  • Больница VM Medical Park: (4 км)
  • Университетская больница Безмиалем Вакиф в Драгосе: (5 км)

ШКОЛЫ:

  • Частные школы Истека Улугбея: (900 м)
  • Стамбульская профессионально-техническая анатолийская средняя школа Картал: (300 м)
  • Начальная школа Эмине и Хасана Айтачманов: (700 м)
  • Начальная школа Бедри Рахми Эйюбоглу: (250 м)
  • Кампус колледжа Эра Картал: (1,2 км)

УНИВЕРСИТЕТЫ:

  • Кампус Университета Мармара в Драгосе: (3,7 км)
  • Кампус Стамбульского университета Медениет Чевизли: (2,1 км)
  • Университет Гедик: (4,4 км)
  • Стамбульский коммерческий университет: (9 км)
  • Университет Малтепе: (10 км)

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ:

  • Торговый центр Малтепе Пьяцца: (3,7 км)
  • Торговый центр Anatolium Marmara: (2,8 км)
  • Эвидеа Малтепе Парк: (4 км)
  • ИКЕА Картал: (2,9 км)
  • ISTМарина: (4,4 км)

Местонахождение на карте

Картал, Турция

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с удобной инфраструктурой в районе Картал, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$242,643
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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