Жилой комплекс Новый жилой комплекс с удобной инфраструктурой в районе Картал, Стамбул, Турция

Проект, построенный на участке общей площадью 20500 м², представляет собой особый жилой комплекс, отвечающий потребностям современности и предлагающий спокойную жизнь в контакте с природой. Проект, состоящий из 7 блоков, предусматривает 884 квартиры.

Квартиры спроектированы таким образом, чтобы максимально использовать дневной свет, предоставляя возможность жить в контакте с природой. В этих помещениях, где используются высококачественные материалы, элегантность и функциональность гармонично сочетаются друг с другом.

Особенности квартир

Проект демонстрирует современную малоэтажную архитектуру с квартирами, предлагающими садовые террасы и частные садовые пространства, органично сочетая современную эстетику с природой. Интерьеры украшены ламинированным паркетом 1-го класса, а ванные комнаты оснащены высококачественной сантехникой и шкафами. Интернет и кабельное телевидение доступны в каждой комнате, а система внутренней связи позволяет вам контролировать общие зоны и входы из вашей квартиры.

Открытый плавательный бассейн

Садовые зоны

Прогулочные дорожки

Зона отдыха на газоне

Скамейки для отдыха

Тренажерный зал

Сауна и паровая баня

Детская игровая площадка

Круглосуточная система видеонаблюдения

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

ТРАНСПОРТ:

Автобус, Микроавтобус: (50 м)

Станция метро Соганлык: (1 км)

Шоссе Е-5: (1 км)

Прибрежная дорога: (2 км)

Станция Мармарай Аталар: (1,8 км)

Здание суда Анатолии и больница Лютфи Кырдар: (1,7 км)

ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ:

Парк Мерджан: (20 м)

Парк Чамлык: (250 м)

Бульвар-Парк: (700 м)

Парк Мехмета Али Бюклю: (650 м)

Парк Эрсина Озлера: (300 м)

Парк Мехмета Секмена: (1,1 км)

БОЛЬНИЦЫ:

Карталская городская больница доктора Лютфи Кырдара: (2,6 км)

Офтальмологическая больница Картал Вени Види: (2 км)

Больница Красного Полумесяца Картал: (1,8 км)

Государственная больница Тузлы: (3 км)

Частная больница Вера: (3 км)

Больница VM Medical Park: (4 км)

Университетская больница Безмиалем Вакиф в Драгосе: (5 км)

ШКОЛЫ:

Частные школы Истека Улугбея: (900 м)

Стамбульская профессионально-техническая анатолийская средняя школа Картал: (300 м)

Начальная школа Эмине и Хасана Айтачманов: (700 м)

Начальная школа Бедри Рахми Эйюбоглу: (250 м)

Кампус колледжа Эра Картал: (1,2 км)

УНИВЕРСИТЕТЫ:

Кампус Университета Мармара в Драгосе: (3,7 км)

Кампус Стамбульского университета Медениет Чевизли: (2,1 км)

Университет Гедик: (4,4 км)

Стамбульский коммерческий университет: (9 км)

Университет Малтепе: (10 км)

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ: