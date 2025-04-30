Жилой комплекс Новый жилой комплекс с удобной инфраструктурой в районе Картал, Стамбул, Турция

Проект, построенный на участке общей площадью 20500 м², представляет собой особый жилой комплекс, отвечающий потребностям современности и предлагающий спокойную жизнь в контакте с природой. Проект, состоящий из 7 блоков, предусматривает 884 квартиры.
Квартиры спроектированы таким образом, чтобы максимально использовать дневной свет, предоставляя возможность жить в контакте с природой. В этих помещениях, где используются высококачественные материалы, элегантность и функциональность гармонично сочетаются друг с другом.
Особенности квартир
Проект демонстрирует современную малоэтажную архитектуру с квартирами, предлагающими садовые террасы и частные садовые пространства, органично сочетая современную эстетику с природой. Интерьеры украшены ламинированным паркетом 1-го класса, а ванные комнаты оснащены высококачественной сантехникой и шкафами. Интернет и кабельное телевидение доступны в каждой комнате, а система внутренней связи позволяет вам контролировать общие зоны и входы из вашей квартиры.
Удобства и оснащение в доме
- Открытый плавательный бассейн
- Садовые зоны
- Прогулочные дорожки
- Зона отдыха на газоне
- Скамейки для отдыха
- Тренажерный зал
- Сауна и паровая баня
- Детская игровая площадка
- Круглосуточная система видеонаблюдения
Расположение и объекты поблизости
ТРАНСПОРТ:
- Автобус, Микроавтобус: (50 м)
- Станция метро Соганлык: (1 км)
- Шоссе Е-5: (1 км)
- Прибрежная дорога: (2 км)
- Станция Мармарай Аталар: (1,8 км)
- Здание суда Анатолии и больница Лютфи Кырдар: (1,7 км)
ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ:
- Парк Мерджан: (20 м)
- Парк Чамлык: (250 м)
- Бульвар-Парк: (700 м)
- Парк Мехмета Али Бюклю: (650 м)
- Парк Эрсина Озлера: (300 м)
- Парк Мехмета Секмена: (1,1 км)
БОЛЬНИЦЫ:
- Карталская городская больница доктора Лютфи Кырдара: (2,6 км)
- Офтальмологическая больница Картал Вени Види: (2 км)
- Больница Красного Полумесяца Картал: (1,8 км)
- Государственная больница Тузлы: (3 км)
- Частная больница Вера: (3 км)
- Больница VM Medical Park: (4 км)
- Университетская больница Безмиалем Вакиф в Драгосе: (5 км)
ШКОЛЫ:
- Частные школы Истека Улугбея: (900 м)
- Стамбульская профессионально-техническая анатолийская средняя школа Картал: (300 м)
- Начальная школа Эмине и Хасана Айтачманов: (700 м)
- Начальная школа Бедри Рахми Эйюбоглу: (250 м)
- Кампус колледжа Эра Картал: (1,2 км)
УНИВЕРСИТЕТЫ:
- Кампус Университета Мармара в Драгосе: (3,7 км)
- Кампус Стамбульского университета Медениет Чевизли: (2,1 км)
- Университет Гедик: (4,4 км)
- Стамбульский коммерческий университет: (9 км)
- Университет Малтепе: (10 км)
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ:
- Торговый центр Малтепе Пьяцца: (3,7 км)
- Торговый центр Anatolium Marmara: (2,8 км)
- Эвидеа Малтепе Парк: (4 км)
- ИКЕА Картал: (2,9 км)
- ISTМарина: (4,4 км)