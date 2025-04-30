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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским садом недалеко от моря, Стамбул, Турция

Картал, Турция
от
$195,587
07.05.2025
$195,093
14.04.2025
$194,218
13.04.2025
$194,332
12.04.2025
$195,056
11.04.2025
$199,464
10.04.2025
$200,278
09.04.2025
$201,282
08.04.2025
$201,158
06.04.2025
$201,277
05.04.2025
$199,443
04.04.2025
$202,107
03.04.2025
$204,348
02.04.2025
$203,919
01.04.2025
$203,458
30.03.2025
$202,834
29.03.2025
$204,349
28.03.2025
$205,095
27.03.2025
$204,376
26.03.2025
$204,249
25.03.2025
$203,549
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Описание Описание
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ID: 13296
ID новостройки на Realting
In CRM: 2343595
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 07.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Картал

О комплексе

Предлагаются квартиры с парковочными местами.

Резиденция располагает детским садом, парковкой, бассейном, тренажерным залом, кафе.

Окончание строительства - декабрь 2024 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Аэропорт - 9,5 км (15 минут)
  • Гавань Пендик - 6,8 км (10 минут)
  • Торговый центр - 6,5 км (12 минут)
  • Станция метро - 2 км (4 минуты)
  • Таксим - 50 минут
  • Море - 4,7 км (8 минут)

Местонахождение на карте

Картал, Турция

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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским садом недалеко от моря, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$195,587
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