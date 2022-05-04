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Kartal Asian Istanbul Apartments Project

Мраморноморский регион, Турция
от
€83,888
;
18
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О комплексе

Почему это свойство؟ Он находится в привилегированном месте на самой высокой вершине азиатского Стамбула, откуда открывается волшебный вид на Мраморное море, Босфор и Принцевы острова. Область проекта является одним из наиболее известных коммерческих районов в Стамбуле, азиатской стороне, которая включает в себя крупные бренды и коммерческие комплексы. Существует жизненно важная транспортная сеть, связывающая район с наиболее значительными крупными центрами города, а также множество услуг и государственных учреждений. Доступны различные варианты оплаты, наличными или частями, с готовым документом о праве собственности, который соответствует условиям получения турецкого гражданства.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Kartal Asian Istanbul Apartments Project
Мраморноморский регион, Турция
от
€83,888
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Недвижимость в Турции по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости. Аланья — самый красивый район Анталии с ее прекрасной природой и пляжами, уютными кафе, барами и старинным замком Аланьи, который является одним из самых важных аспектов туристов. Вы можете наслаждаться волшебным замком и видом на горы, особенно ночью. Вечернее освещение создает романтическую атмосферу и ощущение мистического прикосновения. Пейзаж настолько хорош, что добраться до гор с моря можно, проехав всего несколько километров. ИНФРАСТРУКТУРА: - аквапарк; - площадка для барбекю; - бильярдная; - детская площадка; - комната развлечений; - фитнес; - крытый бассейн с подогревом; - массажный кабинет; - мини гольф; - открытая парковка; - джакузи; - детская площадка; - пинг-понг; - соляная комната; - сауна; - зоны отдыха; - паровая комната; - бассейн; - теннисный корт; ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ: Расстояние до моря: 1,5 км.; Расстояние до больницы: 1 км.; Расстояние до центра: 3 км.; Расстояние до аэропорта: 35 км.; ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. Если Вас заинтересовало предложение, и Вы хотите посмотреть планировки апартаментов, напишите или позвоните нам! Подробно проконсультируем по объекту!
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Агентство
DDA Real Estate
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами в престижном районе, Стамбул, Турция
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Агентство
TRANIO
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