Новые квартиры в резиденции с бассейном и спортивными площадками, Стамбул, Турция

Авсаллар, Турция

Цена по запросу

Сдача в: 2023

Жилой комплекс Nobby Garden Новый жилой комплекс Nobby Garden расположился в одном из самых тихих районов Алании – Авсаллар. Он состоит из двух блоков на 117 квартир. Новый проект Nobby Garden – это стильный жилой комплекс с акцентом на размеренный ритм жизни и беззаботный отдых. Идеальное сочетание приятной цены и высокого качества компании Nordic property реализуется в грамотных функциональных планировках квартир и прекрасного набора объектов инфраструктуры, которые созданы как для отдыха, так и для комфортного постоянного проживания всей семьей. Расположение: Расстояние до центра Алании: 20 км Расстояние до моря: 800 м Расстояние до магазинов, кафе, ресторанов и других объектов социальной инфраструктуры: 300 м Расстояние до фермерского рынка: 650 м Преимущества Комплекс строится согласно европейским стандартам качества, характерным для Nordic Property Разработка проекта велась ведущим архитектурным бюро, таким образом, комплекс отличается изяществом линий и стильным дизайном В жилом комплексе Nobby Garden мы предлагаем беспроцентную рассрочку до августа 2023 года с первоначальным взносом лишь 30 % от полной стоимости недвижимости. Передача документов Права Собственности производится уже после внесения первоначального взноса! Отличная локация Nobby Garden в одном из самых тихих и уютных районов – Авсаллар, и прекрасным песчаным пляжем в пешей доступности. На территории имеется широкая инфраструктура: открытый и крытый бассейны, СПА зона, фитнес, детская площадка, открытая и крытая парковки, свой теннисный корт и т.д. Стоимость за оформление технического паспорта Искан уже включена в цену. Характеристики квартир Nobby Garden состоит из двух блоков на 117 квартир различных планировок. Современный дизайн проекта был разработан ведущим архитектурным бюро Алании. Жилые блоки Nobby Garden возведены в соответствии с европейскими стандартами по современным технологиям с использованием высококачественных материалов. Все квартиры сдаются в чистовой отделке: Высота потолков 2,95 м; Стальная входная дверь, качественные межкомнатные двери; Кухонный гарнитур с гранитной столешницей; Качественная сантехника; Полностью оборудованные санузлы с душевыми кабинами; Стены окрашены моющейся краской Окна с двойным остеклением и алюминиевым профилем; Покрытие пола – керамическая плитка; Видеодомофон; Розетки для интернета и IP телевидения. Инфраструктура Наличие в жилых комплексах объектов инфраструктуры для отдыха и комфортабельного проживания является стандартом качества Nordic Property Construction. Инфраструктура Nobby Garden комплекса не оставит вас равнодушными! На территории комплекса находится: Открытый плавательный бассейн с горками Детский бассейн Крытый бассейн с подогревом и детским отделением Тренажерный зал Турецкий хамам Сауна Римская парная Массажная комната Лобби и лаунж-зона с бильярдом Барбекю Мини-кинотеатр Детская площадка Детская игровая комната Сад с ландшафтным дизайном Теннисный корт Открытая парковка Крытая парковка Лифт Спутниковая антенна Генератор электричества Круглосуточное видеонаблюдение Смотритель.