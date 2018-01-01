Новый жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, Стамбул, Турция

Аванос, Турция

от €450,000

Сдача в: 2024

Предлагаем вашему вниманию новый проект в живописном районе Аланьи - Тепе.В жилом комплексе представлены квартиры следующих планировок: 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 189 до 405 м2. Расстояние до пляжа 4000 метров. Район Тепе - идеальный выбор для тех, кто ищет спокойствие, красивую природу, отличные условия для отдыха и прекрасные виды на море. В этом районе можно насладиться жизнью в курортном городе и, при желании, быстро добраться до центра города, где находятся магазины, рестораны, ночные клубы и многое другое.Район Тепе является прекрасным местом для покупки недвижимости на побережье Турции. Здесь можно найти как небольшие квартиры, так и роскошные виллы с видом на мореОдна из главных достопримечательностей Тепе - это гора Сапанча, на которой расположен национальный парк. Здесь можно прогуляться по живописным тропинкам, насладиться видом на море и окрестности, а также посетить музей, посвященный истории Алании и окружающих территорий.