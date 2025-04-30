Жилой комплекс Квартиры в комплексе с роскошной инфраструктурой.

Жилой комплекс строится в районе Картал на площади 90.000 м2, площадь ландшафта и социальной инфраструктуры занимает 45.000 м2.
Комплекс состоит из 12 блоков по 14 и 17 этажей в каждом блоке, в проекте представлены планировки от 1+1 до 3+1, площадь квартир начинается от 71 м2 до 217 м2, и и торгового центра со 132 магазинами.
Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества и системой "умный дом".
Рядом с проектом есть все необходимое для жизни - образовательные и медицинские учреждения, торговые центры и т.д., рядом находится станция метро Yunus Marmaray, 2 минуты езды до шоссе E5, 15 минут езды до аэропорта имени Сабихи Гекчен.
Первый взнос 30%
Без% рассрочка до конца строительства.
При 100% оплате возможна хорошая скидка.
Окончание строительства: 4-й квартал 2027 года.
Инфраструктура:
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