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Жилой комплекс Квартиры в комплексе с роскошной инфраструктурой.

Картал, Турция
от
$242,000
BTC
2.8785418
ETH
150.8766839
USDT
239 261.6504110
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
12
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26137
ID новостройки на Realting
In CRM: 1274
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 25.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Картал
  • Метро
    Soğanlık (~ 500 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Жилой комплекс строится в районе Картал на площади 90.000 м2, площадь ландшафта и социальной инфраструктуры занимает 45.000 м2. 

Комплекс состоит из 12 блоков по 14 и 17 этажей в каждом блоке, в проекте представлены планировки от 1+1 до 3+1, площадь квартир начинается от 71 м2 до 217 м2, и и торгового центра со 132 магазинами.

Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества и системой "умный дом".

Рядом с проектом есть все необходимое для жизни - образовательные и медицинские учреждения, торговые центры и т.д., рядом находится станция метро Yunus Marmaray, 2 минуты езды до шоссе E5, 15 минут езды до аэропорта имени Сабихи Гекчен.

Первый взнос 30%
Без% рассрочка до конца строительства.

При 100% оплате возможна хорошая скидка.

Окончание строительства: 4-й квартал 2027 года.


Инфраструктура:

  • Зеленая зона площадью 45 000 м2 с ландшафтными бассейнами
  • Общественное пространство площадью 5 200 м2
  • Крытый бассейн
  • Турецкая баня
  • Сауна и Парная
  • Студии пилатеса
  • Теннисный корт
  • Баскетбольная площадка
  • Аллеи и беседки
  • Станции для зарядки электромобилей


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Картал, Турция

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Жилой комплекс Квартиры в комплексе с роскошной инфраструктурой.
Картал, Турция
от
$242,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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