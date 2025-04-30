Жилой комплекс Квартиры в комплексе с роскошной инфраструктурой.

Жилой комплекс строится в районе Картал на площади 90.000 м2, площадь ландшафта и социальной инфраструктуры занимает 45.000 м2.

Комплекс состоит из 12 блоков по 14 и 17 этажей в каждом блоке, в проекте представлены планировки от 1+1 до 3+1, площадь квартир начинается от 71 м2 до 217 м2, и и торгового центра со 132 магазинами.

Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества и системой "умный дом".

Рядом с проектом есть все необходимое для жизни - образовательные и медицинские учреждения, торговые центры и т.д., рядом находится станция метро Yunus Marmaray, 2 минуты езды до шоссе E5, 15 минут езды до аэропорта имени Сабихи Гекчен.

Первый взнос 30%

Без% рассрочка до конца строительства.

При 100% оплате возможна хорошая скидка.

Окончание строительства: 4-й квартал 2027 года.



Инфраструктура:

Зеленая зона площадью 45 000 м2 с ландшафтными бассейнами

Общественное пространство площадью 5 200 м2

Крытый бассейн

Турецкая баня

Сауна и Парная

Студии пилатеса

Теннисный корт

Баскетбольная площадка

Аллеи и беседки

Станции для зарядки электромобилей



Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.