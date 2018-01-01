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Новая резиденция с бассейнами и площадкой для верховой езды в центре Стамбула, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€732,177
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8
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О комплексе

Резиденция располагает детскими площадками, бассейнами для детей и взрослых, парком и теннисным кортом, баскетбольной площадкой и манежем для верховой езды.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном центральном районе.

  • Автомагистраль ТЕМ - 1 минута
  • Маслак - 3 минуты
  • Аэропорт Стамбула - 25 минут
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Новая резиденция с бассейнами и площадкой для верховой езды в центре Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€732,177
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Застройщик: Polat Group
Дом для семейного отдыха на продажу в Дидиме. Двухкомнатная квартира с 2 спальнями расположена в одном из самых популярных комплексов Алтинкума, окруженная стенами и закрытая для конфиденциальности и безопасности, с отличными удобствами на месте, которые включают большой общий бассейн, мелкую детскую секцию, разделенные через очень удобные кафе-бары у бассейна, где подают прохладные безалкогольные и алкогольные напитки и закуски в течение дня, детям также предлагается игровая площадка на открытом воздухе и комната для игр в помещении, так им никогда не будет скучно. Altinkum предлагает широкий выбор местных удобств в нескольких минутах ходьбы, несколько супермаркетов, множество ресторанов, баров, различных магазинов и многое другое, наряду с местным районом также предоставляются школы и медицинские клиники, что является отличным центральным районом для праздников и круглогодичного проживания. Двухуровневая квартира является частью давно существующего жилого комплекса, обнесена стеной и закрыта общим бассейном и детским бассейном. Тем не менее, вы также можете легко добраться до пляжа в течение десяти минут, чтобы искупаться в чистом Эгейском море. Комплекс вмещает несколько довольно больших многоквартирных домов пяти этажей, все они окружены ухоженными ландшафтными садами с различными очень аккуратно подстриженными почти топиариями, пальмами, газоны и различные другие кустарники цветущие растения, сам комплекс окружен большими открытыми зелеными ландшафтами для спокойного отдыха. В целом, идеальный дом для семейного отдыха, круглогодичный дом или идеальная инвестиционная недвижимость на продажу в Дидиме, предлагающая отличное расположение со всеми удобствами и пляжем в пределах 600 м, легкий доступ к другим областям и общий бассейн. Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость… С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов. ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС ОБ АЛТИНКУМЕ Приехав на курорт Алтинкум, вы сразу увидите, откуда он получил свое название. Алтинкум означает золотые пески и имеет несколько великолепных песчаных пляжей, которые мягко укрываются в теплом Эгейском море .Расположенный примерно в 70 км от аэропорта Бодрума, этот и будущий курорт имеет все, чтобы предложить отдыхающему или жителю, сохраняя при этом свое определенное турецкое чувство. Altinkum расположен между двумя Международными Аэропортами для легкого доступа и окружен береговой линией протяженностью 55 км/34 мили, пляжами с Голубым флагом и широко распространенным английским языком. Дидим - оживленный и популярный курорт на побережье Эгейского моря с его прекрасными золотыми пляжами. Климат сказочный в период с апреля по октябрь, там круглый год растет экс-патриотское сообщество, и правительство поддерживает туризм в этом районе путем постоянного улучшения местной инфраструктуры, такой как предоставление пешеходных дорожек на пляже, новых дорог, дренажа и общественных зданий. Новый D-Marin, построенный к западу от Алтинкума, является крупнейшей пристанью на побережье Эгейского моря. Включить швартовку для 623 яхт, торгового центра, таможня и вертолетный порт создали повышенный интерес в этом районе и продолжают повышать цены на землю и недвижимость, что делает это идеальным временем для покупки в районах Дидим , Алтинкум и Акбук. БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ Лодочные прогулки, подводное плавание, Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта. МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты. Местный Пазар поставляет свежие продукты. Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе. Пляжные клубы для вашего отдыха. Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства. Надежный сервис такси. Частое недорогое местное автобусное сообщение. НАБЛЮДЕНИЕ Храм Аполлона Древний город милет Дом Девы Мери Эфес ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС
Жилой комплекс Ecology Corner
Жилой комплекс Ecology Corner
Махмутлар центр, Турция
от
€140,605
Площадь 42–76 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Квартиры в популярном туристическом районе Махмутлар в 500 метрах от моря. Район Махмутлар славится своими историческими достопримечательностями, живописной природой, развитой городской инфраструктурой и красивыми пляжами. На закрытой территории комплекса квартиры современными планировками 1+1 (42м2) и 2+1 (76м2) в чистовой отделке, со встроенной кухней, шкафами и оборудованной ванной комнатой. С каждым годом цена на недвижимость увеличивается. Инфраструктура: - Сад с тропическими деревьями; - Бассейн; - Детские площадки; - Кинотеатр; - Зона отдыха; - Фитнес-центр; - Круглосуточная охрана; - Парковка. Также комплекс расположен вблизи от центра Алании и в окружении развитой социальной инфраструктуры. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Проект с богатой инфраструктурой в Анталии
Жилой комплекс Проект с богатой инфраструктурой в Анталии
Анталья, Турция
от
€208,531
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Коньялты - Анталия.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 60 до 180 м2. Расстояние до моря 1700 м.Коньялты - стремительно развивающийся район Анталии. В его состав входят 39 микрорайонов, 5 из которых близки к побережью. Свободный вход на пляж, пологий заход в море, шезлонги на каждом шагу и ларьки с приятными ценами - все это притягивает туристов. Мелкая галька приятно обжигает ступни, а разнообразие досуга не перестает расти. Перед жителями Коньялты открывается множество возможностей времяпрепровождения: любоваться морем, гулять по современной набережной, заняться водным видом спорта ли увидеть всю Анталию, поднявшись на фуникулере Тенектепе. Купить квартиру в районе КоньялтыРайон подойдет для дальновидных инвесторов или тех, кто давно мечтает свить собственное гнездышко у моря. Коньялты интересен не только для отдыха, но и для круглогодичного проживания. Доступные цены на жилье, удобное расположение между историческим центром города и популярным курортом Кемер, море с присвоенным ему Голубым флагом и развитая инфраструктура приводят в Коньялты множество иностранцев. На территории района расположена русская школа, большая часть местных жителей говорит на русском. Жилье в Коньялты остается доступным: именно здесь можно приобрести как скромные апартаменты для сезонного пребывания, так и элитную недвижимость. Актуальная недвижимость в Коньялты представлена в базе нашего агентства. Оставьте заявку, и мы подберем для вас наиболее подходящий вариант!
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