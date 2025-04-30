Жилой комплекс Квартиры в проекте с семейной концепцией.

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Проект с семейной концепцией расположенный в нескольких минутах ходьбы от различных объектов инфраструктуры, таких как остановки общественного транспорта, торговые и развлекательные центры.
Проект строится на площади 4.500 м2, состоит из одного 12-и этажного здания, отличающееся современным дизайном, в продаже всего 84 квартиры планировкой 1+1, 2+1 и 3+1, площадью от 52 м2 до 175 м2.
Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества и кухонным гарнитуром и полностью оборудованной ванной комнатой.
Первый взнос: 35%
Без% рассрочка до конца строительства.
Окончание строительства: 2-й квартал 2026 года.
Инфраструктура:
Прекрасное расположение:
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