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  4. Жилой комплекс Квартиры в проекте с семейной концепцией.

Жилой комплекс Квартиры в проекте с семейной концепцией.

Кагытхане, Турция
от
$290,000
BTC
3.4494923
ETH
180.8026378
USDT
286 718.5066909
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
12
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26140
ID новостройки на Realting
In CRM: 1257
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 25.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Кагытхане

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов.

Проект с семейной концепцией расположенный в нескольких минутах ходьбы от различных объектов инфраструктуры, таких как остановки общественного транспорта, торговые и развлекательные центры.

Проект строится на площади 4.500 м2, состоит из одного 12-и этажного здания, отличающееся современным дизайном, в продаже всего 84 квартиры планировкой 1+1, 2+1 и 3+1, площадью от 52 м2 до 175 м2.

Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества и кухонным гарнитуром и полностью оборудованной ванной комнатой. 

Первый взнос: 35%
Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 2-й квартал 2026 года.


Инфраструктура:

  • Открытый бассейн
  • Сауна и Хамам
  • Спорт зал
  • Конференц зал
  • Детская площадка
  • Парковка
  • Охрана 24/7


Прекрасное расположение:

  • в 5 минутах от Vadi Istanbul
  • в 10 минутах от станции метро
  • в 3 минутах от автобусной остановки
  • в 25 минутах от нового аэропорта Стамбула
  • в 3 минутах от шоссе TEM
  • в 10 минутах от E5
  • в 5 минутах от городского леса


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Кагытхане, Турция

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Жилой комплекс Квартиры в проекте с семейной концепцией.
Кагытхане, Турция
от
$290,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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