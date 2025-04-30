Жилой комплекс Квартиры в проекте с семейной концепцией.

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Проект с семейной концепцией расположенный в нескольких минутах ходьбы от различных объектов инфраструктуры, таких как остановки общественного транспорта, торговые и развлекательные центры.

Проект строится на площади 4.500 м2, состоит из одного 12-и этажного здания, отличающееся современным дизайном, в продаже всего 84 квартиры планировкой 1+1, 2+1 и 3+1, площадью от 52 м2 до 175 м2.

Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества и кухонным гарнитуром и полностью оборудованной ванной комнатой.

Первый взнос: 35%

Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 2-й квартал 2026 года.



Инфраструктура:

Открытый бассейн

Сауна и Хамам

Спорт зал

Конференц зал

Детская площадка

Парковка

Охрана 24/7



Прекрасное расположение:

в 5 минутах от Vadi Istanbul

в 10 минутах от станции метро

в 3 минутах от автобусной остановки

в 25 минутах от нового аэропорта Стамбула

в 3 минутах от шоссе TEM

в 10 минутах от E5

в 5 минутах от городского леса



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