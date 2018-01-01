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Новые апартаменты в развивающемся районе Кягытхане, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€483,344
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9
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с различными планировками (от двух до четырех спален).

Резиденция состоит из 187 квартир (включая 30 элитных лофтов) и располагает пешеходными дорожками, фитнес-залами, полем для мини-футбола и баскетбольной площадкой, сауной, кинотеатром, игровыми центрами, крытым бассейном, круглосуточным видеонаблюдением, крытой парковкой, детскими площадками.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится в стратегической локации - между Маслаком и Левентом - двумя главными бизнес районами города. Будучи центром деловых районов и городских преобразований, Кягытхане всегда пользуется высоким спросом как на местном, так и на международном уровне. Благодаря преимуществу местоположения проекта, вы можете добраться до своего рабочего места, не теряя времени, и легко добраться до любой точки города. Расстояния на машине:

  • Шоссе TEM - 3 минуты
  • Vadi Istanbul (ТРЦ и крупнейший офисный комплекс в Турции) - 4 минуты
  • Стадион Тюрк Телеком - 4 минуты
  • Левент - 10 минут
  • Mall of Istanbul (один из крупнейших торговых центров в Турции) - 10 минут
  • Таксим - 20 минут
  • Новый аэропорт Стамбула - 20 минут
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Новые апартаменты в развивающемся районе Кягытхане, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€483,344
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