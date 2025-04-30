Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро, Стамбул, Турция

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Предлагаются просторные квартиры с балконами и видом на город.
Резиденция располагает круглосуточной охраной, ухоженной зеленой территорией, парковкой, детской площадкой.
Окончание строительства - февраль 2023 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с автобусным…
ЖК будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с белой отделкой, санузлами и встроенными кухнями. Все квартиры имеют водоочистительные фильтры.
В комплексе 12 этажей в одном блоке, 106 квартир, с подземной и наземной парковками включенными в стоимость кв…
Резиденция располагает пешеходными дорожками, детской площадкой, парковкой, сауной и турецкой баней, фитнес-центром, ухоженным садом, открытым бассейном, теннисным кортом, рестораном и кафе.
Окончание строительства - март 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Канал Стамбул - 2 минут…