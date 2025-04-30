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Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро, Стамбул, Турция

Кагытхане, Турция
от
$92,084
18.05.2025
$92,084
17.05.2025
$91,744
16.05.2025
$91,805
14.05.2025
$92,544
13.05.2025
$91,558
11.05.2025
$91,360
10.05.2025
$91,665
09.05.2025
$90,921
08.05.2025
$90,589
07.05.2025
$90,903
14.04.2025
$90,495
13.04.2025
$90,548
12.04.2025
$90,885
11.04.2025
$92,939
10.04.2025
$93,319
09.04.2025
$93,787
08.04.2025
$93,729
06.04.2025
$93,784
05.04.2025
$92,929
04.04.2025
$94,171
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Описание Описание
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ID: 22168
ID новостройки на Realting
In CRM: 2394125
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Кагытхане

О комплексе

Предлагаются современные студии и апартаменты с 1 спальней в центре города.

Окончание строительства - декабрь 2026 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Кольцевая дорога и мосты - 5 минут
  • Станция метро - 5 минут
  • Больницы - 4 минуты
  • Супермаркет - 1 минута
  • Торговый центр - 2 км
  • Аэропорт - 25 минут

Местонахождение на карте

Кагытхане, Турция

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Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Кагытхане, Турция
от
$92,084
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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