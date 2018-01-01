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Резиденция с бассейном и конференц-залом рядом со станцией метро и центром города, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€481,414
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6
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О комплексе

Резиденция располагает террасой, бассейном, сауной и фитнес-центром, кинотеатром, конференц-залом, детской площадкой, охраной, зеленой зоной, парковкой.

Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
  • Центр города - 2 км
  • Торговый центр - 2 км
  • Станция метро - 500 метров
  • Аэропорт - 35 км
  • Автомагистраль Е-5 - 5 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Резиденция с бассейном и конференц-залом рядом со станцией метро и центром города, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€481,414
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