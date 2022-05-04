Istanbul Kagithane Apartment Complex

Почему это свойство؟
Небольшие квартиры в Стамбуле на продажу с легкими планами оплаты.
Рядом с одной из самых известных коммерческих улиц Стамбула.
Центральное расположение рядом с основными транспортными узлами города.
Подходит для тех, кто ищет тихую резиденцию на коленях природы.
Окружен торговыми центрами и услугами и социальными удобствами.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Кягытхане. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 83 до 128м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Предлагаем вам новые квартиры 4+1 в Европейской части Стамбула – район Башакшехир. Площадь апартаментов от 150 до 218 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Резиденция располагает бассейном, зелеными зонами, тренажерным залом, баскетбольной площадкой и футбольным полем, сауной, круглосуточной охраной, детской площадкой, крытой парковкой.
Окончание строительства - декабрь 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
Автомагистраль Е5 - 2 минут
Станция метро - 3 минуты
Торговый центр - 5 минут
Гавань - 10 минут
Больница - 3 минуты
Университет - 3 минуты
Аэропорт Стамбула - 50 минут