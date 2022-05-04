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Istanbul Kagithane Apartment Complex

Мраморноморский регион, Турция
от
€117,576
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8
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О комплексе

Почему это свойство؟ Небольшие квартиры в Стамбуле на продажу с легкими планами оплаты. Рядом с одной из самых известных коммерческих улиц Стамбула. Центральное расположение рядом с основными транспортными узлами города. Подходит для тех, кто ищет тихую резиденцию на коленях природы. Окружен торговыми центрами и услугами и социальными удобствами.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Istanbul Kagithane Apartment Complex
Мраморноморский регион, Турция
от
€117,576
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
TRANIO
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