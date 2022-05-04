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Istanbul Kaitehane Apartments Project

Мраморноморский регион, Турция
от
€185,676
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18
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О комплексе

Почему это свойство؟ Он находится в жизненно важном месте рядом с районами развития недвижимости и ведущими коммерческими и финансовыми центрами в Стамбуле. Самые важные исторические и археологические достопримечательности города на двух континентах находятся в нескольких минутах ходьбы от проекта, такого как мечеть Святой Софии. Он окружен наиболее значительными жизненно важными районами в европейском Стамбуле, такими как Сисли, Маслак, Бешикташ, Таксим. Международные транспортные линии, скоростной транспорт и мосты города двух континентов близки к проекту. Это инвестиционный проект с высокой доходностью, с готовым титульным документом, подходящим для получения турецкого гражданства.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Istanbul Kaitehane Apartments Project
Мраморноморский регион, Турция
от
€185,676
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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EOS Turkey Property
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Агентство
TRANIO
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