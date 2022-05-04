Istanbul Kaitehane Apartments Project

О комплексе

Почему это свойство؟ Он находится в жизненно важном месте рядом с районами развития недвижимости и ведущими коммерческими и финансовыми центрами в Стамбуле. Самые важные исторические и археологические достопримечательности города на двух континентах находятся в нескольких минутах ходьбы от проекта, такого как мечеть Святой Софии. Он окружен наиболее значительными жизненно важными районами в европейском Стамбуле, такими как Сисли, Маслак, Бешикташ, Таксим. Международные транспортные линии, скоростной транспорт и мосты города двух континентов близки к проекту. Это инвестиционный проект с высокой доходностью, с готовым титульным документом, подходящим для получения турецкого гражданства.