Istanbul Kaitehane Apartments Project

Почему это свойство؟
Он находится в жизненно важном месте рядом с районами развития недвижимости и ведущими коммерческими и финансовыми центрами в Стамбуле.
Самые важные исторические и археологические достопримечательности города на двух континентах находятся в нескольких минутах ходьбы от проекта, такого как мечеть Святой Софии.
Он окружен наиболее значительными жизненно важными районами в европейском Стамбуле, такими как Сисли, Маслак, Бешикташ, Таксим.
Международные транспортные линии, скоростной транспорт и мосты города двух континентов близки к проекту.
Это инвестиционный проект с высокой доходностью, с готовым титульным документом, подходящим для получения турецкого гражданства.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, аквапарк, беседки, баскетболльная площадка и т. д.
В комплексе здание с апартаментами с 1–2 спальнями.
Расположение и объекты поблизости
Мерсин — это крупный областной центр, расположенный на юго-востоке Турции, на берегу Средиземного моря, 11-й по численности населения в Турции (около 2 млн. человек). Является промышленным центром и крупнейшим прибрежным городом Турции, с протяжённостью береговой линии в 321 км. Сочетает в себе прекрасные места для пляжного отдыха и погружения в гармонию с природой.
Предлагаются просторные апартаменты с различными планировками.
Резиденция располагает бассейнами, детскими и спортивными площадками, зелеными зонами, турецкими банями, саунами и парными, охраной, тренажерным залом, парковкой.
Окончание строительства - январь 2023 года.
Расположение и объекты поблизости
Станция метро - 1 км
Трамвайная остановка - 900 метров
Центр города - 10 км
Школа - 3 км
Торговый центр - 2 км
Автомагистраль Е-5 - 5 км
Автомагистраль ТЕМ - 7 км
Аэропорт - 40 км