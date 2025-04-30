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Жилой комплекс Новая резиденция рядом с метро и университетами, Стамбул, Турция

Кагытхане, Турция
от
$469,766
14.04.2025
$466,865
13.04.2025
$467,139
12.04.2025
$468,879
11.04.2025
$479,477
10.04.2025
$481,431
09.04.2025
$483,847
08.04.2025
$483,547
06.04.2025
$483,833
05.04.2025
$479,425
04.04.2025
$485,829
03.04.2025
$491,216
02.04.2025
$490,185
01.04.2025
$489,075
30.03.2025
$487,578
29.03.2025
$491,218
28.03.2025
$493,011
27.03.2025
$491,283
26.03.2025
$490,976
25.03.2025
$489,296
24.03.2025
$487,623
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ID: 21713
ID новостройки на Realting
In CRM: 2391688
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Кагытхане

О комплексе

Namli Vadi - это уникальный уровень комфорта в самом сердце Стамбула. Предлагаются квартиры с 1-2 спальнями в элитном 7-этажном проекте с современным дизайном.

Окончание строительства - конец 2024 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Торговый центр Vadi Istanbul - 2 минуты
  • Станция метро - 5 минут
  • Университет - 2 минуты

Местонахождение на карте

Кагытхане, Турция

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Жилой комплекс Новая резиденция рядом с метро и университетами, Стамбул, Турция
Кагытхане, Турция
от
$469,766
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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