Жилой комплекс Новая резиденция рядом с метро и университетами, Стамбул, Турция

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Резиденция располагает большими садами с лужайками и пешеходными дорожками, аквапарками для детей и взрослых, кафе, спортивными площадками, бассейнами, парком развлечений, бутиками, детскими площадками.
Также имеется 5-звездочный отель с бассейнами, ресторанами, спа-центром, фитнес-залом, ки…
Резиденция располагает крытым бассейном, сауной и парной, тренажерным залом, гаражом, круглосуточной охраной.
Окончание строительства - 2024 год.
Расположение и объекты поблизости
Аэропорт Стамбула - 35 минут
Торговый центр - 17 минут
Станция метро - 1 минута
Университет - 14 минут
Клиника…
Предлагаются апартаменты с различными планировками.
Резиденция состоит из 62 апартаментов, 99 офисов, отеля на 146 номеров и торгового центра. Здесь вы найдете парковку на 600 машин, 54 магазина, 18 кафе и ресторанов.
Преимущества
Уникальная особенность проекта: −3 уровень будет иметь прямо…