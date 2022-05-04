Istanbul Kagithane Apartment Complex

Почему это свойство؟
Квартиры на продажу в Кагитане, Стамбул с потрясающим видом на Белградский лес.
Высокая инвестиционная ценность комплекса, поскольку он примыкает к инфраструктурным проектам.
Рядом со станцией метро и городскими автомагистралями, что позволяет легко добраться до города.
Подходит для тех, кто ищет квартиры для продажи в Стамбуле на лоне природы.
Квартиры с большими площадями, которые удовлетворяют потребности малых и больших семей.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Турция, г. Мерсин, район Мезитли
1+1, жилая площадь 46 М2, общая площадь 58 М2
2+1 жилая площадь 77 М2, общая площадь 89 М2
Индивидуальная система природного газа
Используется термостойкая пемза
Умная лифтовая система
Полный генератор
Внутренние особенности
Подвесной потолок
Кухонные шкафы
Гардероб
Шкафчики для ванной
Стальная входная дверь
Стеклопакеты для окон ПВХ
Стены окрашены водостойкой краской
Сантехника 1-го класса
Душевая кабина 1-го класса
Особенности социальной зоны
Открытый бассейн
Открытая парковка
Детская игровая площадка
Камелия
Расстояние до моря: 495 метров. Очень хорошая набережная. Район Соли Центр.
Начало: 30.02.2023 года
Окончание: 30.04.2024 года
Новый инвестиционный проект Премиум класса! Для истенных ценителей роскоши и комфорта!
Расположенный в элитном районе Алании, который находится в центре — Оба, на расстояние 1300 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой девять пятиэтажных блока с закрытой территорией и один блок под внутреннюю инфраструктура, комплекс с отличной социальной множественной инфраструктурой. Оба имеет уникальный и красивый вид на Аланию и выделяется своей природой и чистым воздухом, и в нем уже достаточно много возможностей для полноценной городской жизни.
Сам комплекс находится в пешей доступности к морю и всей социальной инфраструктуре.
Занимаемая территория резиденции составит 19400 м2.
Дата начала строительства — 01.09.2022
Дата окончания строительства — 01.09.2024
Планировки квартир:
Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 60 м2
Двухуровневые трёхкомнатные пентхаусы 2+1, площадью 131 м2
Двухуровневые трёхкомнатные садовые дуплексы 2+1, площадью 127 м2
Двухуровневые четырёхкомнатные садовые дуплексы 3+1, площадью 207 м2
Информация о квартирах:
Чистовая отделка
Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной
Подвесные потолка
Современные межкомнатные двери
Новый инвестиционный комплекс в Оба будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями.
Инфраструктура комплекса:
Открытый бассейн
Закрытый бассейн
Детский бассейн
Infinity бассейн
Аквапарк
Кафе/ресторан
Кинотеатр
Спа-центр
Массажные кабинеты
Паровая комната
Турецкая баня
Джакузи
Сауна
Зона медитации/йоги
Фитнес-центр
Детская игровая комната
Детская площадка
Ресепшен
Зона для барбекю
Ухоженная зелёная территория
Консьерж
Охрана 24/7
Видеонаблюдение 24/7
Открытая/закрытая парковка
Лифты
Генератор
Расстояние к морю - 1300 метров
Предлагаются квартиры площадью от 123 м² до 298 м².
Резиденция располагает круглосуточной охраной, парковкой, детской площадкой, зеленой зоной. На первом этаже здания располагаются коммерческие помещения.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с магазинами и ресторанами, в 10 минутах ходьбы от побережья.