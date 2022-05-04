Istanbul Kagithane Apartment Complex

Аланья, Турция

Новый инвестиционный проект Премиум класса! Для истенных ценителей роскоши и комфорта! Расположенный в элитном районе Алании, который находится в центре — Оба, на расстояние 1300 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой девять пятиэтажных блока с закрытой территорией и один блок под внутреннюю инфраструктура, комплекс с отличной социальной множественной инфраструктурой. Оба имеет уникальный и красивый вид на Аланию и выделяется своей природой и чистым воздухом, и в нем уже достаточно много возможностей для полноценной городской жизни. Сам комплекс находится в пешей доступности к морю и всей социальной инфраструктуре. Занимаемая территория резиденции составит 19400 м2. Дата начала строительства — 01.09.2022 Дата окончания строительства — 01.09.2024 Планировки квартир: Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 60 м2 Двухуровневые трёхкомнатные пентхаусы 2+1, площадью 131 м2 Двухуровневые трёхкомнатные садовые дуплексы 2+1, площадью 127 м2 Двухуровневые четырёхкомнатные садовые дуплексы 3+1, площадью 207 м2 Информация о квартирах: Чистовая отделка Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной Подвесные потолка Современные межкомнатные двери Новый инвестиционный комплекс в Оба будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями. Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн Закрытый бассейн Детский бассейн Infinity бассейн Аквапарк Кафе/ресторан Кинотеатр Спа-центр Массажные кабинеты Паровая комната Турецкая баня Джакузи Сауна Зона медитации/йоги Фитнес-центр Детская игровая комната Детская площадка Ресепшен Зона для барбекю Ухоженная зелёная территория Консьерж Охрана 24/7 Видеонаблюдение 24/7 Открытая/закрытая парковка Лифты Генератор Расстояние к морю - 1300 метров